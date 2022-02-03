https://ria.ru/20220203/bespilotnik-1770917590.html
Источник рассказал о беспилотнике, залетевшем в Белоруссию из Украины
Источник рассказал о беспилотнике, залетевшем в Белоруссию из Украины - РИА Новости, 03.02.2022
Источник рассказал о беспилотнике, залетевшем в Белоруссию из Украины
Нарушивший границу Белоруссии дрон является опытным вариантом украинского беспилотного летательного аппарата (БПЛА) Spectator, сообщил РИА Новости в четверг... РИА Новости, 03.02.2022
2022-02-03T17:22
2022-02-03T17:22
2022-02-03T17:32
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МОСКВА, 3 фев – РИА Новости. Нарушивший границу Белоруссии дрон является опытным вариантом украинского беспилотного летательного аппарата (БПЛА) Spectator, сообщил РИА Новости в четверг военно-дипломатический источник.Ранее МИД Белоруссии заявил протест послу Украины в связи с запуском беспилотника с украинской стороны на белорусскую территорию для разведки. По данным министерства, украинский беспилотник 24 января 2022 года незаконно пересек госграницу Белоруссии и был принужден к посадке специалистами Вооруженных сил."Нарушивший белорусское воздушное пространство БПЛА относится к предсерийной партии дронов Spectator. Это один из первых вариантов Spectator, разработанный украинской компанией "Политеко Аэро". Он действительно имеет характерные внешние отличия от серийного Spectator-M1, выпускаемого в настоящее время украинским предприятием "Меридиан", - отметил собеседник агентства.Как рассказал РИА Новости ведущий российский эксперт в области беспилотной авиации Денис Федутинов, то, что это аппарат украинского производства, "не вызывает сомнений, хотя внешние отличия от серийного Spectator бросаются в глаза – например, отсутствие законцовок крыла, иная форма носовой части и тому подобное".Spectator относится к классу разведывательных БПЛА. Согласно данным открытых источников, максимальная скорость аппарата составляет 120 километров в час, высота полета – до 3,6 километров, дальность действия – до 150 километров. Беспилотник может находится в воздухе до двух часов.
https://ria.ru/20220203/belorussiya-1770833087.html
https://ria.ru/20220203/nepredskazuemost-1770809336.html
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в мире, белоруссия, украина, мид белоруссии
17:22 03.02.2022 (обновлено: 17:32 03.02.2022)
Источник рассказал о беспилотнике, залетевшем в Белоруссию из Украины
Источник: залетевший в Белоруссию дрон является вариантом украинского БПЛА Spectator
МОСКВА, 3 фев – РИА Новости. Нарушивший границу Белоруссии дрон является опытным вариантом украинского беспилотного летательного аппарата (БПЛА) Spectator, сообщил РИА Новости в четверг военно-дипломатический источник.
Ранее МИД Белоруссии заявил протест послу Украины в связи с запуском беспилотника с украинской стороны на белорусскую территорию для разведки. По данным министерства, украинский беспилотник 24 января 2022 года незаконно пересек госграницу Белоруссии и был принужден к посадке специалистами Вооруженных сил.
"Нарушивший белорусское воздушное пространство БПЛА относится к предсерийной партии дронов Spectator. Это один из первых вариантов Spectator, разработанный украинской компанией "Политеко Аэро". Он действительно имеет характерные внешние отличия от серийного Spectator-M1, выпускаемого в настоящее время украинским предприятием "Меридиан", - отметил собеседник агентства.
Как рассказал РИА Новости ведущий российский эксперт в области беспилотной авиации Денис Федутинов, то, что это аппарат украинского производства, "не вызывает сомнений, хотя внешние отличия от серийного Spectator бросаются в глаза – например, отсутствие законцовок крыла, иная форма носовой части и тому подобное".
"По всей видимости, украинская сторона воспользовалась в рамках указанной провокации с нарушением белорусской границы наличием у нее на складах опытных образцов беспилотных авиационных комплексов, что теперь позволяет Киеву откреститься от этого беспилотника. Уже появились заявления о том, что это фейк, так как дрон внешне не похож на серийный образец", - пояснил Федутинов.
Spectator относится к классу разведывательных БПЛА. Согласно данным открытых источников, максимальная скорость аппарата составляет 120 километров в час, высота полета – до 3,6 километров, дальность действия – до 150 километров. Беспилотник может находится в воздухе до двух часов.