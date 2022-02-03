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В Минске заявили протест из-за украинского БПЛА, пересекшего границу
В Минске заявили протест из-за украинского БПЛА, пересекшего границу - РИА Новости, 03.02.2022
В Минске заявили протест из-за украинского БПЛА, пересекшего границу
Минск заявил Киеву протест из-за запуска разведывательного беспилотника, сообщила пресс-служба белорусского МИД. РИА Новости, 03.02.2022
2022-02-03T11:09
2022-02-03T13:00
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МИНСК, 3 фев — РИА Новости. Минск заявил Киеву протест из-за запуска разведывательного беспилотника, сообщила пресс-служба белорусского МИД.По информации ведомства, 24 января украинский беспилотник пересек белорусскую границу, после чего военные принудительно его посадили. "На основе анализа данных бортовой аппаратуры доподлинно установлено, что он был запущен с территории Украины в целях проведения нелегальной разведывательной деятельности над военным полигоном Брестский", — утверждают дипломаты.В МИД послу заявили, что такими шагами Киев провоцирует эскалацию обстановки в регионе, а это не способствует цивилизованному двустороннему диалогу. "Белорусская сторона потребовала недопущения подобных деструктивных действий в дальнейшем", — подчеркнули во внешнеполитическом ведомстве.В украинском МИД заявление Белоруссии назвали "очередной провокацией".Сейчас в Белоруссии проходит проверка сил Союзного государства. На первом этапе, до 9 февраля, планируется передислоцировать и создать группировки войск, на втором, с 10 по 20 февраля, пройдут совместные учения "Союзная решимость — 2022". Российские и белорусские военные отработают задачи по пресечению внешней агрессии и борьбе с терроризмом, в частности по перекрытию каналов доставки оружия и боеприпасов, а также по уничтожению незаконных вооруженных формирований и диверсионно-разведывательных групп.
https://ria.ru/20211205/belorussiya-1762245160.html
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в мире, белоруссия, украина
11:09 03.02.2022 (обновлено: 13:00 03.02.2022)
 
В Минске заявили протест из-за украинского БПЛА, пересекшего границу

МИД Белоруссии заявил протест послу Украины из-за пересекшего границу беспилотника

© Sputnik / Виктор ТолочкоЗдание Министерства иностранных дел Белоруссии
Здание Министерства иностранных дел Белоруссии - РИА Новости, 1920, 03.02.2022
© Sputnik / Виктор Толочко
Читать ria.ru в
МИНСК, 3 фев — РИА Новости. Минск заявил Киеву протест из-за запуска разведывательного беспилотника, сообщила пресс-служба белорусского МИД.

"Третьего февраля 2022 года в МИД был вызван посол Украины в Республике Беларусь Игорь Кизим, которому заявлен решительный протест в связи с целенаправленным запуском беспилотного летательного аппарата с Украины на территорию Беларуси", — говорится в сообщении.

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По информации ведомства, 24 января украинский беспилотник пересек белорусскую границу, после чего военные принудительно его посадили.
"На основе анализа данных бортовой аппаратуры доподлинно установлено, что он был запущен с территории Украины в целях проведения нелегальной разведывательной деятельности над военным полигоном Брестский", — утверждают дипломаты.
В МИД послу заявили, что такими шагами Киев провоцирует эскалацию обстановки в регионе, а это не способствует цивилизованному двустороннему диалогу.
"Белорусская сторона потребовала недопущения подобных деструктивных действий в дальнейшем", — подчеркнули во внешнеполитическом ведомстве.
В украинском МИД заявление Белоруссии назвали "очередной провокацией".
Сейчас в Белоруссии проходит проверка сил Союзного государства. На первом этапе, до 9 февраля, планируется передислоцировать и создать группировки войск, на втором, с 10 по 20 февраля, пройдут совместные учения "Союзная решимость — 2022". Российские и белорусские военные отработают задачи по пресечению внешней агрессии и борьбе с терроризмом, в частности по перекрытию каналов доставки оружия и боеприпасов, а также по уничтожению незаконных вооруженных формирований и диверсионно-разведывательных групп.
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