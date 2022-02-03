https://ria.ru/20220203/bespilotnik-1770813119.html

В Минске заявили протест из-за украинского БПЛА, пересекшего границу

В Минске заявили протест из-за украинского БПЛА, пересекшего границу - РИА Новости, 03.02.2022

В Минске заявили протест из-за украинского БПЛА, пересекшего границу

Минск заявил Киеву протест из-за запуска разведывательного беспилотника, сообщила пресс-служба белорусского МИД. РИА Новости, 03.02.2022

2022-02-03T11:09

2022-02-03T11:09

2022-02-03T13:00

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МИНСК, 3 фев — РИА Новости. Минск заявил Киеву протест из-за запуска разведывательного беспилотника, сообщила пресс-служба белорусского МИД.По информации ведомства, 24 января украинский беспилотник пересек белорусскую границу, после чего военные принудительно его посадили. "На основе анализа данных бортовой аппаратуры доподлинно установлено, что он был запущен с территории Украины в целях проведения нелегальной разведывательной деятельности над военным полигоном Брестский", — утверждают дипломаты.В МИД послу заявили, что такими шагами Киев провоцирует эскалацию обстановки в регионе, а это не способствует цивилизованному двустороннему диалогу. "Белорусская сторона потребовала недопущения подобных деструктивных действий в дальнейшем", — подчеркнули во внешнеполитическом ведомстве.В украинском МИД заявление Белоруссии назвали "очередной провокацией".Сейчас в Белоруссии проходит проверка сил Союзного государства. На первом этапе, до 9 февраля, планируется передислоцировать и создать группировки войск, на втором, с 10 по 20 февраля, пройдут совместные учения "Союзная решимость — 2022". Российские и белорусские военные отработают задачи по пресечению внешней агрессии и борьбе с терроризмом, в частности по перекрытию каналов доставки оружия и боеприпасов, а также по уничтожению незаконных вооруженных формирований и диверсионно-разведывательных групп.

https://ria.ru/20211205/belorussiya-1762245160.html

https://ria.ru/20211203/belorussiya-1761982637.html

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в мире, белоруссия, украина