https://ria.ru/20220203/berbok-1770966181.html
Источник: Берлин отказался обсуждать выход из кризиса вокруг RT DE
Источник: Берлин отказался обсуждать выход из кризиса вокруг RT DE - РИА Новости, 03.02.2022
Источник: Берлин отказался обсуждать выход из кризиса вокруг RT DE
Источник РИА Новости в российском МИД рассказал об отказе властей Германии обсуждать ситуацию с телеканалом RT DE. РИА Новости, 03.02.2022
2022-02-03T21:23
2022-02-03T21:23
2022-02-03T23:10
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МОСКВА, 3 фев — РИА Новости. Источник РИА Новости в российском МИД рассказал об отказе властей Германии обсуждать ситуацию с телеканалом RT DE. Министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок посетила Москву с первым визитом в этом статусе 18 января. Переговоры с ней провел глава МИД России Сергей Лавров.Первого февраля комиссия по регистрации и надзору регулятора MABB запретила телеканалу RT DE вести эфир на всех платформах в Германии. Там заявили, что медиаресурс не получил разрешение, как того требует параграф 52 государственного договора о деятельности поставщиков услуг в сфере СМИ. Помимо спутникового вещания, регулятор потребовал остановить распространение через интернет, мобильные приложения или Смарт-ТВ. Немецкая сторона считает, что телеканал не может апеллировать к другим разрешениям, действующим в ЕС. Телекомпания будет обжаловать это решение в суде.Третьего февраля российские власти в ответ на решение германского регулятора предписали корпункту телекомпании Deutsche Welle прекратить работу в России и отозвали аккредитации у всех сотрудников бюро. RT запустил новый круглосуточный новостной канал на немецком языке 16 декабря. В тот же день его заблокировали в ютьюбе, а затем исключил из своей сетки европейский спутниковый оператор Eutelsat.В августе Люксембург отказался выдать телеканалу лицензию на вещание, сославшись на "информацию и анализ немецких властей".В сентябре ютьюб удалил два канала RT DE без права восстановления с формулировкой "за нарушения правил сообщества". При этом RT DE был на четвертом месте по влиятельности среди немецкоязычных СМИ и обходил, по данным Tubular Labs, Deutsche Welle.
https://ria.ru/20220203/rt-1770910064.html
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в мире, берлин (город), россия, москва, германия, мид германии
21:23 03.02.2022 (обновлено: 23:10 03.02.2022)
Источник: Берлин отказался обсуждать выход из кризиса вокруг RT DE
Источник: Бербок предложили пути выхода из-за ситуации с RT DE, Берлин отказался обсуждать
МОСКВА, 3 фев — РИА Новости. Источник РИА Новости в российском МИД рассказал об отказе властей Германии обсуждать ситуацию с телеканалом RT DE.
"В ходе визита главы МИД Германии
в Москву
и ее разговора с Лавровым российской стороной были предложены пути выхода из кризисной ситуации, созданной властями ФРГ
в отношении RT DE, но немецкая сторона отказалась их обсуждать", — отметил собеседник агентства.
Министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок посетила Москву с первым визитом в этом статусе 18 января. Переговоры с ней провел глава МИД России Сергей Лавров.
Первого февраля комиссия по регистрации и надзору регулятора MABB запретила телеканалу RT DE вести эфир на всех платформах в Германии
. Там заявили, что медиаресурс не получил разрешение, как того требует параграф 52 государственного договора о деятельности поставщиков услуг в сфере СМИ. Помимо спутникового вещания, регулятор потребовал остановить распространение через интернет, мобильные приложения или Смарт-ТВ. Немецкая сторона считает, что телеканал не может апеллировать к другим разрешениям, действующим в ЕС. Телекомпания будет обжаловать это решение в суде.
Третьего февраля российские власти в ответ на решение германского регулятора предписали корпункту телекомпании Deutsche Welle прекратить работу в России и отозвали аккредитации у всех сотрудников бюро.
RT запустил новый круглосуточный новостной канал на немецком языке 16 декабря. В тот же день его заблокировали в ютьюбе
, а затем исключил из своей сетки европейский спутниковый оператор Eutelsat.
В августе Люксембург отказался выдать телеканалу лицензию на вещание, сославшись на "информацию и анализ немецких властей".
В сентябре ютьюб удалил два канала RT DE без права восстановления с формулировкой "за нарушения правил сообщества". При этом RT DE был на четвертом месте по влиятельности среди немецкоязычных СМИ и обходил, по данным Tubular Labs, Deutsche Welle.