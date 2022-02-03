https://ria.ru/20220203/bali-1770876423.html

На Бали прибыли первые иностранные туристы

На Бали прибыли первые иностранные туристы - РИА Новости, 03.02.2022

На Бали прибыли первые иностранные туристы

Авиарейс из Токио с первыми шестью иностранными туристами на борту приземлился в международном аэропорту Денпасара, отдыхающих встречала делегация во главе с... РИА Новости, 03.02.2022

2022-02-03T15:41

2022-02-03T15:41

2022-02-03T15:41

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БАНГКОК, 3 фев — РИА Новости. Авиарейс из Токио с первыми шестью иностранными туристами на борту приземлился в международном аэропорту Денпасара, отдыхающих встречала делегация во главе с вице-губернатором Бали, сообщает в четверг новостной портал Coconuts Bali.Японцам первыми удалось воспользоваться преимуществами новых правил въезда и пребывания на острове. Им предстоит пятидневный карантин в специально оборудованных гостиницах. Правила вступают в силу в пятницу, однако для прибывших в четверг они уже действуют, сообщает портал. С начала февраля приезжать на Бали могут вакцинированные одобренными препаратами ("Спутник V" в их числе) путешественники из любой страны мира.Для прибывающих на остров россиян, как и для всех въезжающих в Индонезию, по-прежнему обязательна медицинская страховка с ковидным покрытием. Также необходимо предоставить сертификат о вакцинации и ПЦР не старше 48 часов. По прибытии в аэропорт и за день до окончания карантина придется снова сдать тесты.

https://ria.ru/20220203/velikobritaniya-1770819362.html

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