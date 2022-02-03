https://ria.ru/20220203/bali-1770876423.html
На Бали прибыли первые иностранные туристы
На Бали прибыли первые иностранные туристы - РИА Новости, 03.02.2022
На Бали прибыли первые иностранные туристы
Авиарейс из Токио с первыми шестью иностранными туристами на борту приземлился в международном аэропорту Денпасара, отдыхающих встречала делегация во главе с... РИА Новости, 03.02.2022
2022-02-03T15:41
2022-02-03T15:41
2022-02-03T15:41
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БАНГКОК, 3 фев — РИА Новости. Авиарейс из Токио с первыми шестью иностранными туристами на борту приземлился в международном аэропорту Денпасара, отдыхающих встречала делегация во главе с вице-губернатором Бали, сообщает в четверг новостной портал Coconuts Bali.Японцам первыми удалось воспользоваться преимуществами новых правил въезда и пребывания на острове. Им предстоит пятидневный карантин в специально оборудованных гостиницах. Правила вступают в силу в пятницу, однако для прибывших в четверг они уже действуют, сообщает портал. С начала февраля приезжать на Бали могут вакцинированные одобренными препаратами ("Спутник V" в их числе) путешественники из любой страны мира.Для прибывающих на остров россиян, как и для всех въезжающих в Индонезию, по-прежнему обязательна медицинская страховка с ковидным покрытием. Также необходимо предоставить сертификат о вакцинации и ПЦР не старше 48 часов. По прибытии в аэропорт и за день до окончания карантина придется снова сдать тесты.
https://ria.ru/20220203/velikobritaniya-1770819362.html
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На Бали прибыли первые иностранные туристы
Первые шесть иностранных туристов прибыли на индонезийский остров Бали
БАНГКОК, 3 фев — РИА Новости. Авиарейс из Токио с первыми шестью иностранными туристами на борту приземлился в международном аэропорту Денпасара, отдыхающих встречала делегация во главе с вице-губернатором Бали, сообщает в четверг новостной портал Coconuts Bali.
Японцам первыми удалось воспользоваться преимуществами новых правил въезда и пребывания на острове. Им предстоит пятидневный карантин в специально оборудованных гостиницах.
Правила вступают в силу в пятницу, однако для прибывших в четверг они уже действуют, сообщает портал. С начала февраля приезжать на Бали могут вакцинированные одобренными препаратами ("Спутник V" в их числе) путешественники из любой страны мира.
Для прибывающих на остров россиян, как и для всех въезжающих в Индонезию, по-прежнему обязательна медицинская страховка с ковидным покрытием. Также необходимо предоставить сертификат о вакцинации и ПЦР не старше 48 часов. По прибытии в аэропорт и за день до окончания карантина придется снова сдать тесты.