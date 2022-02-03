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Российская армия привела украинцев в трепет
На Украине признали, что российская армия превосходит силы НАТО - РИА Новости, 03.02.2022
Российская армия привела украинцев в трепет
Российская армия на сегодняшний день является самой мощной в мире. Такое мнение в эфире YouTube-канала Ukrlife высказал директор украинского Института... РИА Новости, 03.02.2022
2022-02-03T00:48
2022-02-03T11:08
в мире
россия
сша
нато
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МОСКВА, 3 фев — РИА Новости. Российская армия на сегодняшний день является самой мощной в мире. Такое мнение в эфире YouTube-канала Ukrlife высказал директор украинского Института внешнеполитических исследований Григорий Перепелица.Россия, уверен Перепелица, способна "сломать" восточный фланг НАТО. "Для того чтобы сломать Восточный фланг НАТО, у России более чем достаточно сухопутных сил. И в танках, и в более тяжелых вооружениях Сухопутных войск они имеют значительное преимущество над европейскими странами", — резюмировал ПерепелицаВ конце 2021 года Россия опубликовала проекты договора с США и соглашения с НАТО по гарантиям безопасности. Москва, в частности, требует от западных партнеров юридических гарантий отказа от дальнейшего расширения военного блока на восток, от присоединения Украины и от создания баз в постсоветских странах. Также предложения содержат пункты о неразмещении ударных вооружений у границ России и отводе сил в Восточной Европе на позиции 1997 года. Двадцать шестого января США и НАТО передали в Москву письменные ответы на предложения России по гарантиям безопасности.Как заявил президент Владимир Путин, из документа уже понятно, что американская сторона проигнорировала принципиальные российские озабоченности. Он напомнил, что в альянсе после распада Советского Союза обещали не продвигать свою инфраструктуру на восток, но сейчас в блок входят страны Прибалтики, Польша и Румыния. Глава государства призвал задуматься о том, к чему может привести экспансия НАТО. Москва стремится избежать эскалации ситуации, для этого необходимо обеспечить безопасность всех заинтересованных сторон — и России, и Евросоюза, и Украины, подчеркнул Путин.В последние месяцы в западных СМИ все чаще стали появляться сообщения о подготовке Москвой "вторжения" на Украину. В России не раз опровергали подобные голословные утверждения.Как указывал представитель Кремля Дмитрий Песков, вооруженные силы перемещаются в пределах территории государства — это никому не угрожает и никого не должно волновать. В Москве подчеркивали, что заявления о "российской агрессии" используются как предлог для наращивания контингента НАТО в приграничных регионах.
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в мире, россия, сша, нато
00:48 03.02.2022 (обновлено: 11:08 03.02.2022)
 
На Украине признали, что российская армия превосходит силы НАТО

Украинский эксперт Перепелица заявил, что российская армия превосходит по мощи силы НАТО

© РИА Новости / Павел Львов / Перейти в фотобанкВоеннослужащий танкового батальона отдельной мотострелковой бригады
Военнослужащий танкового батальона отдельной мотострелковой бригады - РИА Новости, 1920, 03.02.2022
© РИА Новости / Павел Львов
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МОСКВА, 3 фев — РИА Новости. Российская армия на сегодняшний день является самой мощной в мире. Такое мнение в эфире YouTube-канала Ukrlife высказал директор украинского Института внешнеполитических исследований Григорий Перепелица.

"Сегодня Сухопутные войска Вооруженных сил России являются самыми мощными в мире, даже мощнее, чем армия США. У них самая мощная армия в мире", — сказал эксперт.

Россия, уверен Перепелица, способна "сломать" восточный фланг НАТО. "Для того чтобы сломать Восточный фланг НАТО, у России более чем достаточно сухопутных сил. И в танках, и в более тяжелых вооружениях Сухопутных войск они имеют значительное преимущество над европейскими странами", — резюмировал Перепелица
В конце 2021 года Россия опубликовала проекты договора с США и соглашения с НАТО по гарантиям безопасности. Москва, в частности, требует от западных партнеров юридических гарантий отказа от дальнейшего расширения военного блока на восток, от присоединения Украины и от создания баз в постсоветских странах. Также предложения содержат пункты о неразмещении ударных вооружений у границ России и отводе сил в Восточной Европе на позиции 1997 года. Двадцать шестого января США и НАТО передали в Москву письменные ответы на предложения России по гарантиям безопасности.
Как заявил президент Владимир Путин, из документа уже понятно, что американская сторона проигнорировала принципиальные российские озабоченности. Он напомнил, что в альянсе после распада Советского Союза обещали не продвигать свою инфраструктуру на восток, но сейчас в блок входят страны Прибалтики, Польша и Румыния. Глава государства призвал задуматься о том, к чему может привести экспансия НАТО. Москва стремится избежать эскалации ситуации, для этого необходимо обеспечить безопасность всех заинтересованных сторон — и России, и Евросоюза, и Украины, подчеркнул Путин.
Флаги государств-участников перед штаб-квартирой НАТО в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 28.01.2022
28 января, 14:32
В НАТО предложили "оттаскать Украину за уши", сообщили СМИ
В последние месяцы в западных СМИ все чаще стали появляться сообщения о подготовке Москвой "вторжения" на Украину. В России не раз опровергали подобные голословные утверждения.
Как указывал представитель Кремля Дмитрий Песков, вооруженные силы перемещаются в пределах территории государства — это никому не угрожает и никого не должно волновать. В Москве подчеркивали, что заявления о "российской агрессии" используются как предлог для наращивания контингента НАТО в приграничных регионах.
 
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