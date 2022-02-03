14:12 03.02.2022 (обновлено: 14:48 03.02.2022)
Буэнос-Айресу надо избавиться от зависимости от США, заявил Фернандес
Президент Аргентины Фернандес: Буэнос-Айресу необходимо сотрудничать с Россией, а не с США
© AP Photo / Juan MabromataПрезидент Аргентины Альберто Фернандес
© AP Photo / Juan Mabromata
Президент Аргентины Альберто Фернандес
МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Аргентина сталкивается с непростой ситуацией, у страны большая внешняя задолженность, которая возникла во многом из-за США, поэтому Буэнос-Айресу надо избавиться от зависимости от Вашингтона и открывать новые возможности в сотрудничестве с Россией, заявил аргентинский президент Альберто Фернандес.
"Аргентина сейчас сталкивается с непростой ситуацией, потому что у нас серьёзная внешняя задолженность, и экономическая ситуация тоже непростая", - сказал Фернандес на встрече с президентом России Владимиром Путиным.
Он добавил, что с 1990-х Аргентина очень ориентировалась на США, и экономика страны во многом зависела от США и от отношений Буэнос-Айреса с Вашингтоном. Президент добавил, что "задолженность перед МВФ тоже возникла из-за этих отношений".
"В первый период, когда наша партия была у власти в 2003-2015 годах, мы старались от этого освободиться, от этой зависимости от США. Если помните, уже тогда мы подписали стратегическое соглашение с Россией. В 2015 к власти в Аргентине пришла другая партия, и опять стали завязали эти отношения с США, и задолженность возникла во многом из-за этого", - сказал президент.
"Я очень настойчиво выступаю за то, чтобы Аргентина все-таки избавилась от этой зависимости, от МВФ и США. И чтобы мы открывали новые возможности, в частности, в сотрудничестве с Россией. Я заверяю, что мы очень хотим развивать сотрудничество с Россией", - добавил Фернандес.