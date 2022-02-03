https://ria.ru/20220203/argentina-1770863701.html

Фернандес предложил Аргентину как "входные ворота" в Латинскую Америку

Фернандес предложил Аргентину как "входные ворота" в Латинскую Америку - РИА Новости, 03.02.2022

Фернандес предложил Аргентину как "входные ворота" в Латинскую Америку

Аргентина может стать входными воротами России для работы в Латинской Америке, сказал президент Аргентины Альберто Анхель Фернандес. РИА Новости, 03.02.2022

2022-02-03T14:07

2022-02-03T14:07

2022-02-03T20:14

аргентина

в мире

латинская америка

россия

владимир путин

альберто фернандес

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МОСКВА, 3 фев — РИА Новости. Аргентина может стать входными воротами России для работы в Латинской Америке, сказал президент Аргентины Альберто Анхель Фернандес.По словам аргентинского президента, у Аргентины и России значительный задел для углубления и расширения сотрудничества, страны могли бы хорошо поработать по многим направлениям."Я думаю, что Аргентина в какой-то степени может стать входными воротами для России в Латинскую Америку. Мы могли бы быть плацдармом, чтобы вы развивали сотрудничество с латиноамериканскими странами", — сказал он перед началом переговоров с российским лидером Владимиром Путиным.

https://ria.ru/20220129/sputnik-1770103154.html

аргентина

латинская америка

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аргентина, в мире, латинская америка, россия, владимир путин, альберто фернандес