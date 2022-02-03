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Фернандес предложил Аргентину как "входные ворота" в Латинскую Америку
Фернандес предложил Аргентину как "входные ворота" в Латинскую Америку - РИА Новости, 03.02.2022
Фернандес предложил Аргентину как "входные ворота" в Латинскую Америку
Аргентина может стать входными воротами России для работы в Латинской Америке, сказал президент Аргентины Альберто Анхель Фернандес. РИА Новости, 03.02.2022
2022-02-03T14:07
2022-02-03T20:14
аргентина
в мире
латинская америка
россия
владимир путин
альберто фернандес
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МОСКВА, 3 фев — РИА Новости. Аргентина может стать входными воротами России для работы в Латинской Америке, сказал президент Аргентины Альберто Анхель Фернандес.По словам аргентинского президента, у Аргентины и России значительный задел для углубления и расширения сотрудничества, страны могли бы хорошо поработать по многим направлениям."Я думаю, что Аргентина в какой-то степени может стать входными воротами для России в Латинскую Америку. Мы могли бы быть плацдармом, чтобы вы развивали сотрудничество с латиноамериканскими странами", — сказал он перед началом переговоров с российским лидером Владимиром Путиным.
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аргентина, в мире, латинская америка, россия, владимир путин, альберто фернандес
14:07 03.02.2022 (обновлено: 20:14 03.02.2022)
 
Фернандес предложил Аргентину как "входные ворота" в Латинскую Америку

Глава Аргентины Фернандес предложил страну России как "входные ворота" в Латинскую Америку

© AP Photo / Juan MabromataПрезидент Аргентины Альберто Фернандес
Президент Аргентины Альберто Фернандес - РИА Новости, 1920, 03.02.2022
© AP Photo / Juan Mabromata
Президент Аргентины Альберто Фернандес
Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 фев — РИА Новости. Аргентина может стать входными воротами России для работы в Латинской Америке, сказал президент Аргентины Альберто Анхель Фернандес.
По словам аргентинского президента, у Аргентины и России значительный задел для углубления и расширения сотрудничества, страны могли бы хорошо поработать по многим направлениям.
"Я думаю, что Аргентина в какой-то степени может стать входными воротами для России в Латинскую Америку. Мы могли бы быть плацдармом, чтобы вы развивали сотрудничество с латиноамериканскими странами", — сказал он перед началом переговоров с российским лидером Владимиром Путиным.
Президент Аргентины Альберто Фернандес получил первую дозу российской вакцины Спутник V в Аргентине
29 января, 09:35
В Аргентине назвали ошибкой отсутствие одобрения вакцины "Спутник V" ВОЗ
 
АргентинаВ миреЛатинская АмерикаРоссияВладимир ПутинАльберто Фернандес
 
 
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