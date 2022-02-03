https://ria.ru/20220203/argentina-1770793112.html

Аргентине нужна поддержка России в сфере безопасности, считает эксперт

Аргентине нужна поддержка России в сфере безопасности, считает эксперт - РИА Новости, 03.02.2022

Аргентине нужна поддержка России в сфере безопасности, считает эксперт

Аргентине нужна поддержка России по развитию инфраструктуры и в вопросах безопасности, в этих сферах возможно продвижение по итогам встречи президентов двух... РИА Новости, 03.02.2022

2022-02-03T09:16

2022-02-03T09:16

2022-02-03T09:16

владимир путин

альберто фернандес

аргентина

россия

фолклендские острова

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БУЭНОС-АЙРЕС, 3 фев - РИА Новости. Аргентине нужна поддержка России по развитию инфраструктуры и в вопросах безопасности, в этих сферах возможно продвижение по итогам встречи президентов двух стран, считает экс-депутат Карлос Гастон Рома.В четверг Альберто Фернандес и Владимир Путин проведут переговоры в Москве. Лидеры намерены обсудить самый широкий круг вопросов. На повестке дня будут состояние и перспективы развития диалога в политической, торгово-экономической, культурно-гуманитарной сферах, а также обмен мнениями по актуальным вопросам международной повестки дня."(Можем ожидать), что Альберто Фернандес попросит поддержки и финансирования для модернизации страны. Аргентине нужны кредиты, чтобы улучшить качество поездов, самолётов, портов и другой инфраструктуры, сил безопасности и вооруженных сил", - сказал Рома РИА Новости."Мы очень надеемся, что будет достигнут прогресс в реализации различных проектов и предложений в таких отраслях, как соглашения в таможенной и банковской сферах, в вопросах здравоохранения и медикаментов, сотрудничество в области оборудования для сфер безопасности и обороны, в области науки", - добавил он.Экс-депутат и глава парламентской группы дружбы России и Аргентины отметил, что сотрудничество с РФ очень важно для латиноамериканской страны как в политической сфере (в рамках претензии Аргентины на Мальвинские (Фолклендские) острова), так и в вопросах урегулирования долга перед международными организациями, в вопросах увеличения торговли.

https://ria.ru/20220203/otnosheniya-1770432807.html

аргентина

россия

фолклендские острова

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владимир путин, альберто фернандес, аргентина, россия, фолклендские острова