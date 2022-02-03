https://ria.ru/20220203/arest-1770881308.html

Суд арестовал начальника колонии в Новочеркасске, подозреваемого в растрате

Суд арестовал начальника колонии в Новочеркасске, подозреваемого в растрате - РИА Новости, 03.02.2022

Суд арестовал начальника колонии в Новочеркасске, подозреваемого в растрате

Ленинский районный суд Ростова-на-Дону санкционировал арест начальника исправительной колонии №14, расположенной в Новочеркасске, подозреваемого в растрате... РИА Новости, 03.02.2022

2022-02-03T15:20

2022-02-03T15:20

2022-02-03T15:20

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ростов-на-дону

россия

новочеркасск

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 3 фев - РИА Новости. Ленинский районный суд Ростова-на-Дону санкционировал арест начальника исправительной колонии №14, расположенной в Новочеркасске, подозреваемого в растрате имущества на 1,3 миллиона рублей, сообщил журналистам представитель объединенной пресс-службы судов Ростовской области."Постановлением Ленинского районного суда Ростова-на-Дону избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на 1 месяц 30 суток начальнику учреждения ФКУ ИК-14 ГУФСИН России по РО Родину А.А., подозреваемому в совершении преступления, предусмотренного статьей 160 УК РФ ("Присвоение или растрата")", - сказал он.Как сообщало следствие, с декабря 2021 по январь 2022 года подозреваемый растратил вверенное ему имущество на общую сумму более 1,3 миллиона рублей – это ущерб в особо крупном размере.

https://ria.ru/20220125/arest-1769419706.html

ростов-на-дону

россия

новочеркасск

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происшествия, ростов-на-дону, россия, новочеркасск