https://ria.ru/20220203/arest-1770881308.html
Суд арестовал начальника колонии в Новочеркасске, подозреваемого в растрате
Суд арестовал начальника колонии в Новочеркасске, подозреваемого в растрате - РИА Новости, 03.02.2022
Суд арестовал начальника колонии в Новочеркасске, подозреваемого в растрате
Ленинский районный суд Ростова-на-Дону санкционировал арест начальника исправительной колонии №14, расположенной в Новочеркасске, подозреваемого в растрате... РИА Новости, 03.02.2022
2022-02-03T15:20
2022-02-03T15:20
2022-02-03T15:20
происшествия
ростов-на-дону
россия
новочеркасск
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156186/61/1561866149_0:161:3067:1886_1920x0_80_0_0_21f12523347da0744d00180f700e2aab.jpg
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 3 фев - РИА Новости. Ленинский районный суд Ростова-на-Дону санкционировал арест начальника исправительной колонии №14, расположенной в Новочеркасске, подозреваемого в растрате имущества на 1,3 миллиона рублей, сообщил журналистам представитель объединенной пресс-службы судов Ростовской области."Постановлением Ленинского районного суда Ростова-на-Дону избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на 1 месяц 30 суток начальнику учреждения ФКУ ИК-14 ГУФСИН России по РО Родину А.А., подозреваемому в совершении преступления, предусмотренного статьей 160 УК РФ ("Присвоение или растрата")", - сказал он.Как сообщало следствие, с декабря 2021 по январь 2022 года подозреваемый растратил вверенное ему имущество на общую сумму более 1,3 миллиона рублей – это ущерб в особо крупном размере.
https://ria.ru/20220125/arest-1769419706.html
ростов-на-дону
россия
новочеркасск
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156186/61/1561866149_169:0:2898:2047_1920x0_80_0_0_5e6ea0a7528cf2073ca2d02492f2d6df.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, ростов-на-дону, россия, новочеркасск
Суд арестовал начальника колонии в Новочеркасске, подозреваемого в растрате
Суд арестовал начальника колонии в Новочеркасске, подозреваемого в особо крупной растрате