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Суд арестовал начальника колонии в Новочеркасске, подозреваемого в растрате
Суд арестовал начальника колонии в Новочеркасске, подозреваемого в растрате - РИА Новости, 03.02.2022
Суд арестовал начальника колонии в Новочеркасске, подозреваемого в растрате
Ленинский районный суд Ростова-на-Дону санкционировал арест начальника исправительной колонии №14, расположенной в Новочеркасске, подозреваемого в растрате... РИА Новости, 03.02.2022
2022-02-03T15:20
2022-02-03T15:20
происшествия
ростов-на-дону
россия
новочеркасск
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 3 фев - РИА Новости. Ленинский районный суд Ростова-на-Дону санкционировал арест начальника исправительной колонии №14, расположенной в Новочеркасске, подозреваемого в растрате имущества на 1,3 миллиона рублей, сообщил журналистам представитель объединенной пресс-службы судов Ростовской области."Постановлением Ленинского районного суда Ростова-на-Дону избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на 1 месяц 30 суток начальнику учреждения ФКУ ИК-14 ГУФСИН России по РО Родину А.А., подозреваемому в совершении преступления, предусмотренного статьей 160 УК РФ ("Присвоение или растрата")", - сказал он.Как сообщало следствие, с декабря 2021 по январь 2022 года подозреваемый растратил вверенное ему имущество на общую сумму более 1,3 миллиона рублей – это ущерб в особо крупном размере.
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происшествия, ростов-на-дону, россия, новочеркасск
15:20 03.02.2022
 
Суд арестовал начальника колонии в Новочеркасске, подозреваемого в растрате

Суд арестовал начальника колонии в Новочеркасске, подозреваемого в особо крупной растрате

© Sputnik / Табылды КадырбековРуки в наручниках
Руки в наручниках - РИА Новости, 1920, 03.02.2022
© Sputnik / Табылды Кадырбеков
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 3 фев - РИА Новости. Ленинский районный суд Ростова-на-Дону санкционировал арест начальника исправительной колонии №14, расположенной в Новочеркасске, подозреваемого в растрате имущества на 1,3 миллиона рублей, сообщил журналистам представитель объединенной пресс-службы судов Ростовской области.
"Постановлением Ленинского районного суда Ростова-на-Дону избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на 1 месяц 30 суток начальнику учреждения ФКУ ИК-14 ГУФСИН России по РО Родину А.А., подозреваемому в совершении преступления, предусмотренного статьей 160 УК РФ ("Присвоение или растрата")", - сказал он.
Как сообщало следствие, с декабря 2021 по январь 2022 года подозреваемый растратил вверенное ему имущество на общую сумму более 1,3 миллиона рублей – это ущерб в особо крупном размере.
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