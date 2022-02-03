https://ria.ru/20220203/alkogol-1770869610.html

В ГД внесли проект о штрафах для приобретающих алкоголь несовершеннолетним

В ГД внесли проект о штрафах для приобретающих алкоголь несовершеннолетним - РИА Новости, 03.02.2022

В ГД внесли проект о штрафах для приобретающих алкоголь несовершеннолетним

В Государственную думу внесли законопроект, которым предлагается штрафовать лиц, приобретающих алкоголь и психоактивные вещества несовершеннолетним. РИА Новости, 03.02.2022

2022-02-03T14:33

2022-02-03T14:33

2022-02-03T14:44

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алкоголь

здоровье - общество

россия

удмуртская республика (удмуртия)

госдума рф

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МОСКВА, 3 фев – РИА Новости. В Государственную думу внесли законопроект, которым предлагается штрафовать лиц, приобретающих алкоголь и психоактивные вещества несовершеннолетним.Проект закона внесен в Госдуму Госсоветом Удмуртской республики. Изменения предлагается внести в КоАП. Как поясняют авторы инициативы, в диспозиции статьи 6.10 КоАП РФ ответственность предусмотрена за вовлечение детей в употребление алкогольной и спиртосодержащей продукции, новых потенциально опасных психоактивных веществ или одурманивающих веществ, выраженное в уговорах, угощениях, обещании каких-либо выгод, обмане, угрозах. При этом приобретение вышеуказанной продукции для передачи их детям штраф не влечет, в связи с чем нарушители уходят от ответственности."Данный пробел в законодательстве может быть восполнен посредством внесения изменения в статью 6.10 КоАП РФ в части установления административной ответственности для лиц, приобретающих алкогольную и спиртосодержащую продукцию, новые потенциально опасные психоактивные вещества или одурманивающие вещества несовершеннолетним", - следует из пояснительной записки.Авторы проекта подчеркивают, что необходимость принятия соответствующего закона связана с появившейся в последнее время тенденцией: в большинстве случаев алкогольную и спиртосодержащую продукцию по просьбе подростков приобретают для них совершеннолетние лица.

https://ria.ru/20220129/gosduma-1770114243.html

https://ria.ru/20220128/shtrafy-1769988830.html

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общество, алкоголь, здоровье - общество, россия, удмуртская республика (удмуртия), госдума рф