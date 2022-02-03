https://ria.ru/20220203/akvarel-1770962276.html

Как научиться рисовать акварелью: инструкция для начинающих художников

Рисунки акварелью для начинающих: пошаговые уроки легкой и красивой живописи

Как научиться рисовать акварелью: инструкция для начинающих художников

Научиться легко выполнять красивые рисунки акварелью может каждый любитель живописи. С чего начать, как действовать поэтапно, где лучше брать уроки рисования,... РИА Новости, 03.02.2022

2022-02-03T21:06

2022-02-03T21:06

2022-02-03T21:05

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МОСКВА, 3 фев — РИА Новости. Научиться легко выполнять красивые рисунки акварелью может каждый любитель живописи. С чего начать, как действовать поэтапно, где лучше брать уроки рисования, какие краски купить, пошаговая инструкция для начинающих - в материале РИА Новости.АкварельСама по себе акварель - это водяная краска. Но акварелью также называют и одну из самых популярных техник живописи, и отдельное произведение, выполненное такими красками. Некоторые художники говорят о том, что это самая сложная техника рисования, другие считают, что овладеть ею можно достаточно быстро.“Акварель - уникальная техника рисования, притягивающая своей воздушностью и переливами цвета, многие думают, что она сложная, но это не совсем так, - комментирует Анастасия Иванникова, художница, владелица собственной мастерской. - Это прозрачная краска, она любит воду и при рисовании не нужно бояться воды на бумаге, техника "по-мокрому" даёт разнообразие текстур и разводов, плавных переходов из цвета в цвет. Главное - хорошая качественная бумага и профессиональные краски. Учитесь смешивать, чтобы понимать, каких оттенков можно добиться с вашими красками. В акварели можно работать и в технике лессировки - когда цвет достигается постепенным наложением слой за слоем, а в конце добавляются детали. Также интересна техника "сухая кисть" - когда краска набирается на кисть, а излишки снимаются с помощью салфетки, эта краска наносится на сухую бумагу, так получается четкий графичный эффект”.ИсторияХудожники веками использовали краски на водной основе, но только в конце 1700-х годов по мере совершенствования технологии изготовления красок и бумаги появился вид акварели, который распространен сегодня. Современная акварель - это краска, изготовленная из пигмента и гуммиарабика (твёрдая прозрачная смола, состоящая из высохшего сока различных видов акаций), которая наносится кистью на белую бумагу. Несмотря на свою простоту, акварельные краски могут быть ослепительно выразительными.Виды акварелиЕсть несколько видов акварели, отличающихся по консистенции:Твердая. Акварель в твердом состоянии или в плитках представляет собой сухую краску, которую предварительно разлили по формочкам и высушили особым образом. Она продается в разных формах и объемах. Такой материал отлично подходит для начинающих художников, так как он очень экономичен и не требует особых условий хранения.Мягкая. По своей консистенции мягкая акварель близка к жидкой. Но она отличается более насыщенным цветовым пигментом. Чтобы рисовать такой акварелью, лучше сразу приобрести пустые кюветы или небольшую палитру и выдавить в них немного краски. Эта краска также хорошо подходит для работы над широкоформатными картинами и техникой заполнения рисунка.Жидкая. С этим видом акварели работать просто, краска в банке уже жидкая. На пробке флакона есть небольшая капельница, с помощью которой можно рассчитывать количество краски и создавать необходимые пропорции. Жидкую акварель можно использовать как при рисовании в традиционных техниках, так и в декоративных работах, например, с помощью аэрографа.Детская. Детская акварель - особый вид краски. В ее составе содержатся натуральные компоненты: кукурузный клей, патока или сахар. Как правило, этот вид акварели используется на уроках рисования. Это хорошая декоративная краска, но она не обладает всеми свойствами и преимуществами профессиональной. Детская акварель - капризная, так как не подразумевает использования сложных техник рисования.Выбор кистиХорошие кисти - незаменимые принадлежности для акварели. Высококачественные инструменты прослужат долго при надлежащем уходе. Работа с неподходящими кистями вызовет лишь разочарование, в то время как правильно подобранные значительно облегчают изучение новых техник акварельной живописи.Качественные акварельные кисти изготавливаются из натурального волоса или синтетического волокна. Синтетические кисти сегодня соперничают по качеству с соболиными и более долговечны, поэтому выбор в их пользу - хорошее вложение для художника. Некачественные акварельные кисти несложно распознать: они плохо набиты волосками и плохо поддаются движениям руки. Кисть должна приятно лежать в руке, поэтому следует выбирать деревянное основание.Выбор бумагиАкварельная бумага бывает разной толщины и текстуры; качественный материал изготавливается из 100-процентной хлопчатобумажной ткани, хотя некоторые художники любят синтетическую бумагу. Толщина указывается по весу, выраженному в граммах на квадратный метр (г/м2) . Стандартный вес: 150 г/м2, 190 г/м2, 300 г/м2, 356 г/м2 и 638 г/м2.Характеристики акварельной бумаги, такие как белизна и текстура, различаются в зависимости от производителя; рекомендуется пробовать различные типы бумаги для рисования, чтобы подобрать подходящие параметры для каждого художника. Некоторые виды:Техника рисованияСуществует несколько способов нанесения акварельной краски — можно рисовать либо на влажной поверхности, либо на сухой.Есть один общий совет для любого новичка в акварели: если в предыдущем штрихе он сделал ошибку, не следует пытаться ее исправить. Как только краска начнет высыхать, новый штрих почти наверняка будет более заметен, чем любая небольшая ошибка. Лучше оставить эти мелкие детали такими, какие они есть.“Акварель считается самой сложной и привередливой краской потому, что если ты ошибся, то надо начинать все сначала, - делится своим опытом Татьяна Шам, основательница Международной школы творчества Татьяны Шам "СОТВОРИ". - Но есть хитрости, чтобы укротить эту краску. Рисуйте от светлого к темному, от прозрачных слоев к более густым, умейте ждать, когда краска правильно подсохнет. И самое главное - это правильные кисточки. Я люблю упругие кисти: синтетику, колонок. Белка хороша для заливок. А для деталей синтетика. Плюс запаситесь бумажными салфетками и феном, чтобы вовремя убрать лишнюю воду и краску. И бумагу берите максимально плотную”.Плоской кистьюОсобенность этой техники в том, что каждый последующий мазок должен перекрывать скопление краски предыдущего. Если она не размывается, то можно помочь ей стечь, немного наклонив мольберт. Необходимо следить за тем, чтобы мазки не были прерывистыми, в этом случае нужно будет наполнить кисть краской.Сухой кистьюДля такого способа рисования используется сухая бумага и едва влажная жесткая кисть с большим количеством краски. На неровной поверхности получается четкий жесткий выделенный след, зернистые эффекты, похожие на карандашный рисунок. Целые композиции создаются таким образом, но нужно много тренироваться.Комбинированная техникаСуществует ряд инструментов, которые расширяют возможности традиционных акварельных техник. К ним относятся водорастворимые карандаши и мелки. Акварельные карандаши - это, по сути, прессованные акварельные краски, помещенные в деревянный зажим. Карандаши также можно использовать для добавления мелких деталей на высохшую поверхность акварели. Это позволяет добиться мягких размытых линий. При необходимости следы карандаша смываются водой или покрываются последующим слоем краски.ЛессировкаЭта техника подходит для начинающих. Она часто изучается в художественных школах и заключается в послойном нанесении краски на рисунок. От самых светлых оттенков до самых темных. Каждый слой должен успеть высохнуть. Работая в этой технике, художники постепенно набирают тональность, так есть возможность корректировать цвет на каждом этапе.ГрадиентСочетание нескольких цветов, перетекание одного цвета в другой, их смешение и образование третьего - и есть градиент. В ходе тренировки следует начертить карандашом прямоугольник, полый внутри, и опробовать несколько вариантов его заполнения красками. Этого можно достичь как влажным, так и сухим способом:ОбесцвечиваниеДля этого способа понадобится чистый сухой мольберт и вода. Необходимо намочить область рисунка, аккуратно протереть и убрать остатки влаги при помощи сухой кисти. Эта техника используется и как самостоятельная, и как метод исправления мелких погрешностей для новичков, только начинающих работать акварелью.Акварельная глазурьВесь смысл техники в том, чтобы максимально использовать воображение и все цвета, доступные в палитре. Нужно дать каждому слою высохнуть перед нанесением следующего. Можно ускорить этот процесс с помощью фена. В такой картине каждый слой будет взаимодействовать друг с другом, создавая эффект “глазури”.“Мокрая” техникаЭто один из самых сложных видов акварельной живописи. Здесь очень важны навыки художника. Техника "мокрой акварели" заключается в том, что перед тем, как начать рисовать, лист бумаги полностью смачивают водой, а затем быстро пишут на еще влажной поверхности. Растекаясь, акварельная краска может создавать мягкие переходы одного цвета в другой. Если нужно нарисовать мелкие детали, то следует дождаться полного высыхания, а затем внести дополнения.Использование губкиАккуратно скомканную салфетку или губку можно приложить ко влажному слою цвета. Таким способом получится создавать, например, кучевые облака. Губка в сухом или влажном виде поможет сделать необычные узоры. Но с этой техникой нужно экспериментировать.Приемы в акварели для начинающихОпытные художники советуют:Где учиться рисовать акварельюВыбор места обучения зависит в первую очередь от особенностей каждого человека. Кому-то сложно учиться в одиночку, кто-то предпочитает большие мастер-классы, а кто-то - индивидуальный подход. В целом, если человек обладает терпением, акварель рано или поздно поддастся ему, но для этого нужно время.Офлайн-школыОбучение в “классической”, не онлайн-школе хорошо тем, что преподаватель может отследить прогресс в режиме реального времени, направить ученика, исправить его ошибки. Этот способ подойдет для новичков помладше. Например, рисованию акварелью можно научиться в художественных государственных школах и кружках при общеобразовательных учреждениях. Дети, как правило, быстрее осваивают навыки рисования, чем взрослые, и они останутся на всю жизнь. Для взрослых людей тоже есть много офлайн-школ, перед началом обучения следует ознакомиться с отзывами в интернете.Онлайн-школыОнлайн-школы - выбор для тех, у кого нет времени посещать очные занятия, но есть желание научится рисовать. За период карантина спрос на такие предложения вырос. Обычно обучение происходит либо по записанным урокам, либо в формате видеоконференций, видеочатов.Мастер - классыОтличительная особенность обучения с помощью мастер-классов в том, что, скорее всего, это будут единичные занятия. Например, человек хочет быстро освоить акварель, но нарисовать только одну картину - тогда он выбирает мастер-класс в удобное время и рисует всего одну работу вместе с другими участниками. Также мастер-классы по рисованию акварелью часто приурочивают к конкретному событию, например, Новому году или приходу весны. Новичок сможет нарисовать тематическую картину. Но в таком случае разгула для фантазии не будет, ученики на таких мастер-классах обычно повторяют работу за учителем.YouTube-каналыЭтот способ идеален для самоучек. Нужно только выбрать понравившегося блогера, купить принадлежности и начать. Если новичку понравился какой-то иностранный художник и его “туториалы” (обучающие видео) на другом языке, в настройках видео можно нажать на кнопку “Субтитры”.БлогиЭтот способ похож на YouTube, но он подойдет тем, кому легче воспринимать информацию в печатном варианте, а не через видео. Для таких новичков вполне подойдут, например, блоги в Instagram, где красивая картинка нередко сочетается с качественным контентом и информацией. К тому же, сейчас почти каждый ведет эту социальную сеть, там можно найти многих современных художников, работы которых нравятся.МарафоныОбычно марафоны - это серия мастер-классов. Они часто проводятся в популярных мессенджерах. Учитель зачитывает информацию в аудио-сообщениях, а ученики присылают ему свои работы. Однако есть и офлайн-формат марафонов. Их интересно проходить в компании, чтобы освоение хобби было еще более увлекательным.Рисунки акварельюРисунок акварелью - это в первую очередь полет фантазии, однако есть сюжеты, которыми можно вдохновиться при создании работы.НовогодниеЕще Сальвадор Дали и Энди Уорхол, знаменитые художники прошлого столетия из Испании и США, создавали свои знаменитые “Новогодние открытки” на зимние праздники. Если хочется порадовать близких, то можно нарисовать акварелью несколько зимних сюжетов и написать слова поздравления тонкой кистью. Такой подарок точно запомнится.Зимний пейзажПейзаж - это сложный вид акварельной работы. Здесь следует использовать разные техники и кисти. Главное - давать высохнуть каждому новому слою краски. Полезный лайфхак - добавить к пейзажу акварельные карандаши, ими можно будет прорисовать детали.ЦветыЧасто именно с цветов новички начинают знакомство с акварелью. Их лучше выполнять в технике лессировки, так меньше вероятность ошибки. Цветы могут быть самых разных и причудливых форм, к тому же, удастся поэкспериментировать с оттенками.ПриродаЧасто любителей живописи завораживает природа, написанная акварелью. Здесь важно хорошо чувствовать цвет и иметь терпение, ведь зачастую большие пейзажи создаются долго и требуют серьезной проработки деталей. Если новичок проходит марафон или берет частные уроки, скорее всего, к пейзажам он подберется не на втором и не на третьем занятии, а через довольно длительный промежуток времени.Ошибки при рисованииОшибки на начальном этапе обучения рисованию акварелью совершают все. Но это не повод отчаиваться - следует изучить, как их избежать. Подборка некоторых ошибок:Одна из худших ошибок, которую можно совершить, - это использовать дешевую бумагу. Добавление воды к такой бумаге приводит к тому, что она прогибается, деформируется, а иногда даже распадается. Бумага - основа каждого отдельного произведения, чтобы краска хорошо сохранилась и обрела цвет, для нее нужна правильная подложка.Несмотря на то, что следует тратить деньги на качественную бумагу, не обязательно применять такой подход к остальным расходным материалам. Высококачественные краски, бесспорно, придают картине больше глубины, тем не менее, начинать можно с малого, и уж тем более не следует покупать очень дорогие кисти, когда человек только учится ими пользоваться.Акварель - это испытание на терпение. В какой-то момент каждый художник-акварелист пытался продолжить рисовать, несмотря на еще не совсем высохший слой. Некоторые пытаются нанести новый слой на частично сухую стирку либо рисовать рядом с мокрым куском краски. Из-за этого цвета перетекают друг в друга, создавая грязь.Распространенной ошибкой является случайное смешивание красок. Чтобы этого избежать, следует использовать две банки с водой: одну для очистки кисти, а другую - для добавления чистой воды в краску, чтобы разбавить ее.Результат работы с акварелью во многом зависит от времени. Иногда нужно рисовать быстро, чтобы добиться желаемого эффекта. Слишком медленная работа может привести к размытым штрихам, жестким линиям и меньшему количеству смешения. В то время как акварель - это испытание на терпение во время высыхания, в обращении с ней важна и скорость во время самого рисования.

https://ria.ru/20180402/1517638723.html

https://ria.ru/20211227/deti-1765699105.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210118/1593455108.html

https://ria.ru/20220124/online-1768914491.html

https://ria.ru/20140117/989762884.html

https://ria.ru/20190511/1553348925.html

https://radiosputnik.ria.ru/20220109/1767034993.html

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