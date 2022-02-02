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Эксперты объяснили, зачем нужно проверять дверной замок в номере отеля
Эксперты объяснили, зачем нужно проверять дверной замок в номере отеля - РИА Новости, 02.02.2022
Эксперты объяснили, зачем нужно проверять дверной замок в номере отеля
Эксперты рассказали, почему нужно всегда проверять дверной замок в номере отеля перед заселением, пишет The Sun. РИА Новости, 02.02.2022
2022-02-02T05:21
2022-02-02T05:21
2022-02-02T05:21
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МОСКВА, 2 фев — РИА Новости. Эксперты рассказали, почему нужно всегда проверять дверной замок в номере отеля перед заселением, пишет The Sun."В гостинице, куда я приехал, у персонала были дубликаты ключей, и утром я проснулся от того, что в мой номер вошла горничная", — делится турист."Моих родителей заселили в комнату, — рассказывает другой путешественник. — Когда они открыли дверь картой, произошла неловкая ситуация. Они зашли в ванную, а там принимал душ другой гость".По словам экспертов, чтобы избежать таких вещей, необходимо всегда проверять замок. "Большинство отелей используют электронные ключ-карты, и любой, у кого она есть, может зайти к вам, предупреждают они. — Поэтому убедитесь, что на двери есть засов или цепочка, которую никто, кроме вас, не откроет".Если замок сломан или вообще отсутствует, попросите другую комнату, советуют путешественники.
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безопасность, новости - туризм, туристы, туризм, замок
Эксперты объяснили, зачем нужно проверять дверной замок в номере отеля
Эксперты рассказали, зачем проверять замок в номере отеля перед заселением
МОСКВА, 2 фев — РИА Новости.
Эксперты рассказали, почему нужно всегда проверять дверной замок в номере отеля перед заселением, пишет
The Sun.
"В гостинице, куда я приехал, у персонала были дубликаты ключей, и утром я проснулся от того, что в мой номер вошла горничная", — делится турист.
"Моих родителей заселили в комнату, — рассказывает другой путешественник. — Когда они открыли дверь картой, произошла неловкая ситуация. Они зашли в ванную, а там принимал душ другой гость".
По словам экспертов, чтобы избежать таких вещей, необходимо всегда проверять замок. "Большинство отелей используют электронные ключ-карты, и любой, у кого она есть, может зайти к вам, предупреждают они. — Поэтому убедитесь, что на двери есть засов или цепочка, которую никто, кроме вас, не откроет".
Если замок сломан или вообще отсутствует, попросите другую комнату, советуют путешественники.