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В Кремле раскрыли, когда пройдет встреча Путина и Си Цзиньпина
В Кремле раскрыли, когда пройдет встреча Путина и Си Цзиньпина - РИА Новости, 02.02.2022
В Кремле раскрыли, когда пройдет встреча Путина и Си Цзиньпина
Переговоры президента России Владимира Путина с китайским лидером Си Цзиньпином в Пекине состоятся в пятницу до начала церемонии открытия Олимпийских игр,... РИА Новости, 02.02.2022
2022-02-02T13:44
2022-02-02T13:44
2022-02-02T13:44
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МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Переговоры президента России Владимира Путина с китайским лидером Си Цзиньпином в Пекине состоятся в пятницу до начала церемонии открытия Олимпийских игр, сообщил журналистам в пятницу пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Президент РФ посетит открытие Олимпийских игр 4 февраля и проведет переговоры с китайским лидером. Церемония открытия Олимпиады начнется в 15.00 по московскому времени."Нет, до (церемонии открытии - ред.)", - сказал Песков, отвечая на вопрос, состоится ли встреча до или после церемонии открытия Олимпиады.Он добавив, что встреча пройдет "где-то в середине дня по пекинскому времени".Ранее пресс-секретарь главы государства говорил, что переговоры будут носить полноценный, полноформатный характер. Ожидается, что лидеры РФ и КНР обсудят международную проблематику, включая диалог России с США и НАТО, идеи о гарантиях безопасности, также сверят часы по основным направлениям двустороннего сотрудничества, в том числе в энергетике, в области инвестиционного сотрудничество, космосе и других.
https://ria.ru/20220128/kitay-1769972075.html
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олимпийские игры, сша, россия, китай, нато, в мире, владимир путин, си цзиньпин, дмитрий песков
В Кремле раскрыли, когда пройдет встреча Путина и Си Цзиньпина
Песков: встреча Путина и Си Цзиньпина пройдет до церемонии открытия Олимпийских игр