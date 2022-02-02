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В Кремле раскрыли, когда пройдет встреча Путина и Си Цзиньпина
В Кремле раскрыли, когда пройдет встреча Путина и Си Цзиньпина - РИА Новости, 02.02.2022
В Кремле раскрыли, когда пройдет встреча Путина и Си Цзиньпина
Переговоры президента России Владимира Путина с китайским лидером Си Цзиньпином в Пекине состоятся в пятницу до начала церемонии открытия Олимпийских игр,... РИА Новости, 02.02.2022
2022-02-02T13:44
2022-02-02T13:44
олимпийские игры
сша
россия
китай
нато
в мире
владимир путин
си цзиньпин
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МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Переговоры президента России Владимира Путина с китайским лидером Си Цзиньпином в Пекине состоятся в пятницу до начала церемонии открытия Олимпийских игр, сообщил журналистам в пятницу пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Президент РФ посетит открытие Олимпийских игр 4 февраля и проведет переговоры с китайским лидером. Церемония открытия Олимпиады начнется в 15.00 по московскому времени."Нет, до (церемонии открытии - ред.)", - сказал Песков, отвечая на вопрос, состоится ли встреча до или после церемонии открытия Олимпиады.Он добавив, что встреча пройдет "где-то в середине дня по пекинскому времени".Ранее пресс-секретарь главы государства говорил, что переговоры будут носить полноценный, полноформатный характер. Ожидается, что лидеры РФ и КНР обсудят международную проблематику, включая диалог России с США и НАТО, идеи о гарантиях безопасности, также сверят часы по основным направлениям двустороннего сотрудничества, в том числе в энергетике, в области инвестиционного сотрудничество, космосе и других.
https://ria.ru/20220128/kitay-1769972075.html
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олимпийские игры, сша, россия, китай, нато, в мире, владимир путин, си цзиньпин, дмитрий песков
13:44 02.02.2022
 
В Кремле раскрыли, когда пройдет встреча Путина и Си Цзиньпина

Песков: встреча Путина и Си Цзиньпина пройдет до церемонии открытия Олимпийских игр

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкПрезидент РФ В. Путин на саммите БРИКС в Бразилии
Президент РФ В. Путин на саммите БРИКС в Бразилии - РИА Новости, 1920, 02.02.2022
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
Президент РФ В. Путин на саммите БРИКС в Бразилии
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Переговоры президента России Владимира Путина с китайским лидером Си Цзиньпином в Пекине состоятся в пятницу до начала церемонии открытия Олимпийских игр, сообщил журналистам в пятницу пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Президент РФ посетит открытие Олимпийских игр 4 февраля и проведет переговоры с китайским лидером. Церемония открытия Олимпиады начнется в 15.00 по московскому времени.
Президент РФ Владимир Путин и председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин во время встречи - РИА Новости, 1920, 28.01.2022
28 января, 13:29
В Кремле рассказали о повестке встречи Путина и Си Цзиньпина в Пекине
"Нет, до (церемонии открытии - ред.)", - сказал Песков, отвечая на вопрос, состоится ли встреча до или после церемонии открытия Олимпиады.
Он добавив, что встреча пройдет "где-то в середине дня по пекинскому времени".
Ранее пресс-секретарь главы государства говорил, что переговоры будут носить полноценный, полноформатный характер. Ожидается, что лидеры РФ и КНР обсудят международную проблематику, включая диалог России с США и НАТО, идеи о гарантиях безопасности, также сверят часы по основным направлениям двустороннего сотрудничества, в том числе в энергетике, в области инвестиционного сотрудничество, космосе и других.
Чрезвычайный и полномочный посол Российской Федерации в Китайской Народной Республике Андрей Денисов
09:12
Посол рассказал о координации усилий с Китаем по противодействию санкциям
 
Олимпийские игрыСШАРоссияКитайНАТОВ миреВладимир ПутинСи ЦзиньпинДмитрий Песков
 
 
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