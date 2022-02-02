https://ria.ru/20220202/vstrecha-1770664478.html

В Кремле раскрыли, когда пройдет встреча Путина и Си Цзиньпина

В Кремле раскрыли, когда пройдет встреча Путина и Си Цзиньпина - РИА Новости, 02.02.2022

В Кремле раскрыли, когда пройдет встреча Путина и Си Цзиньпина

Переговоры президента России Владимира Путина с китайским лидером Си Цзиньпином в Пекине состоятся в пятницу до начала церемонии открытия Олимпийских игр,... РИА Новости, 02.02.2022

2022-02-02T13:44

2022-02-02T13:44

2022-02-02T13:44

олимпийские игры

сша

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китай

нато

в мире

владимир путин

си цзиньпин

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МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Переговоры президента России Владимира Путина с китайским лидером Си Цзиньпином в Пекине состоятся в пятницу до начала церемонии открытия Олимпийских игр, сообщил журналистам в пятницу пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Президент РФ посетит открытие Олимпийских игр 4 февраля и проведет переговоры с китайским лидером. Церемония открытия Олимпиады начнется в 15.00 по московскому времени."Нет, до (церемонии открытии - ред.)", - сказал Песков, отвечая на вопрос, состоится ли встреча до или после церемонии открытия Олимпиады.Он добавив, что встреча пройдет "где-то в середине дня по пекинскому времени".Ранее пресс-секретарь главы государства говорил, что переговоры будут носить полноценный, полноформатный характер. Ожидается, что лидеры РФ и КНР обсудят международную проблематику, включая диалог России с США и НАТО, идеи о гарантиях безопасности, также сверят часы по основным направлениям двустороннего сотрудничества, в том числе в энергетике, в области инвестиционного сотрудничество, космосе и других.

https://ria.ru/20220128/kitay-1769972075.html

https://ria.ru/20220202/sanktsii-1770610531.html

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китай

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олимпийские игры, сша, россия, китай, нато, в мире, владимир путин, си цзиньпин, дмитрий песков