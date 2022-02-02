Косачев назвал встречу Зеленского и Джонсона "провалившейся"
Вице-спикер Совфеда Косачев назвал Зеленского и Джонсона "погрязшими в распрях" политиками
© РИА Новости / Пресс-служба Совета Федерации РФ / Перейти в фотобанкВице-спикер Совфеда Константин Косачев
Вице-спикер Совфеда Константин Косачев
МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Вице-спикер Совфеда Константин Косачев прокомментировал встречу премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона и президента Украины Владимира Зеленского, отметив, что это был разговор двух "погрязших в распрях" политиков.
Сенатор опубликовал на свой странице в Facebook пост, в котором сравнил переговоры президента России Владимира Путина с премьером Венгрии Виктором Орбаном и Зеленского с Джонсоном. Косачев отметил, что и Орбан, и Джонсон называют себя "миротворцами", однако только в первом случае (на переговорах Путина и Орбана) "миссия удалась", так как это была встреча двух лидеров, отстаивающих национальные интересы своих стран, учитывающие, в том числе, и общеевропейские интересы. Именно поэтому, по его словам, и были достигнуты конкретные договоренности.
"Во втором (случае - ред.) - провалилась, поскольку в Киеве друг с другом разговаривали два погрязших во внутренних распрях политика, каждый из которых пытался решать свои собственные проблемы в ущерб национальным и тем более общеевропейским. Добавленная стоимость от встречи стремится к нулю", - написал сенатор.
Глава британского правительства Борис Джонсон 1 февраля находился с рабочим визитом на Украине. Ранее он провел переговоры с Владимиром Зеленским. В этот же день состоялась встреча Владимира Путина с Виктором Орбаном.