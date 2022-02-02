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Косачев назвал встречу Зеленского и Джонсона "провалившейся"

Косачев назвал встречу Зеленского и Джонсона "провалившейся" - РИА Новости, 02.02.2022

Косачев назвал встречу Зеленского и Джонсона "провалившейся"

Вице-спикер Совфеда Константин Косачев прокомментировал встречу премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона и президента Украины Владимира Зеленского,... РИА Новости, 02.02.2022

2022-02-02T07:02

2022-02-02T07:02

2022-02-02T07:02

владимир зеленский

борис джонсон

украина

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в мире

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МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Вице-спикер Совфеда Константин Косачев прокомментировал встречу премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона и президента Украины Владимира Зеленского, отметив, что это был разговор двух "погрязших в распрях" политиков.Сенатор опубликовал на свой странице в Facebook пост, в котором сравнил переговоры президента России Владимира Путина с премьером Венгрии Виктором Орбаном и Зеленского с Джонсоном. Косачев отметил, что и Орбан, и Джонсон называют себя "миротворцами", однако только в первом случае (на переговорах Путина и Орбана) "миссия удалась", так как это была встреча двух лидеров, отстаивающих национальные интересы своих стран, учитывающие, в том числе, и общеевропейские интересы. Именно поэтому, по его словам, и были достигнуты конкретные договоренности.Глава британского правительства Борис Джонсон 1 февраля находился с рабочим визитом на Украине. Ранее он провел переговоры с Владимиром Зеленским. В этот же день состоялась встреча Владимира Путина с Виктором Орбаном.

https://ria.ru/20220202/ukaz-1770595089.html

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владимир зеленский, борис джонсон, украина, сша, в мире