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Косачев назвал встречу Зеленского и Джонсона "провалившейся"
Косачев назвал встречу Зеленского и Джонсона "провалившейся" - РИА Новости, 02.02.2022
Косачев назвал встречу Зеленского и Джонсона "провалившейся"
Вице-спикер Совфеда Константин Косачев прокомментировал встречу премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона и президента Украины Владимира Зеленского,... РИА Новости, 02.02.2022
2022-02-02T07:02
2022-02-02T07:02
владимир зеленский
борис джонсон
украина
сша
в мире
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МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Вице-спикер Совфеда Константин Косачев прокомментировал встречу премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона и президента Украины Владимира Зеленского, отметив, что это был разговор двух "погрязших в распрях" политиков.Сенатор опубликовал на свой странице в Facebook пост, в котором сравнил переговоры президента России Владимира Путина с премьером Венгрии Виктором Орбаном и Зеленского с Джонсоном. Косачев отметил, что и Орбан, и Джонсон называют себя "миротворцами", однако только в первом случае (на переговорах Путина и Орбана) "миссия удалась", так как это была встреча двух лидеров, отстаивающих национальные интересы своих стран, учитывающие, в том числе, и общеевропейские интересы. Именно поэтому, по его словам, и были достигнуты конкретные договоренности.Глава британского правительства Борис Джонсон 1 февраля находился с рабочим визитом на Украине. Ранее он провел переговоры с Владимиром Зеленским. В этот же день состоялась встреча Владимира Путина с Виктором Орбаном.
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владимир зеленский, борис джонсон, украина, сша, в мире
07:02 02.02.2022
 
Косачев назвал встречу Зеленского и Джонсона "провалившейся"

Вице-спикер Совфеда Косачев назвал Зеленского и Джонсона "погрязшими в распрях" политиками

© РИА Новости / Пресс-служба Совета Федерации РФ / Перейти в фотобанкВице-спикер Совфеда Константин Косачев
Вице-спикер Совфеда Константин Косачев - РИА Новости, 1920, 02.02.2022
© РИА Новости / Пресс-служба Совета Федерации РФ
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Вице-спикер Совфеда Константин Косачев
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МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Вице-спикер Совфеда Константин Косачев прокомментировал встречу премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона и президента Украины Владимира Зеленского, отметив, что это был разговор двух "погрязших в распрях" политиков.
Сенатор опубликовал на свой странице в Facebook пост, в котором сравнил переговоры президента России Владимира Путина с премьером Венгрии Виктором Орбаном и Зеленского с Джонсоном. Косачев отметил, что и Орбан, и Джонсон называют себя "миротворцами", однако только в первом случае (на переговорах Путина и Орбана) "миссия удалась", так как это была встреча двух лидеров, отстаивающих национальные интересы своих стран, учитывающие, в том числе, и общеевропейские интересы. Именно поэтому, по его словам, и были достигнуты конкретные договоренности.
"Во втором (случае - ред.) - провалилась, поскольку в Киеве друг с другом разговаривали два погрязших во внутренних распрях политика, каждый из которых пытался решать свои собственные проблемы в ущерб национальным и тем более общеевропейским. Добавленная стоимость от встречи стремится к нулю", - написал сенатор.
Глава британского правительства Борис Джонсон 1 февраля находился с рабочим визитом на Украине. Ранее он провел переговоры с Владимиром Зеленским. В этот же день состоялась встреча Владимира Путина с Виктором Орбаном.
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