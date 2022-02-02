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Биография Моники Витти

Биография Моники Витти - РИА Новости, 02.02.2022

Биография Моники Витти

Итальянская актриса Моника Витти (Monica Vitti, настоящее имя и фамилия – Мария Луиза Чеччарелли) родилась 3 ноября 1931 года в Риме (Италия). РИА Новости, 02.02.2022

2022-02-02T16:26

2022-02-02T16:26

2022-02-02T16:26

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Итальянская актриса Моника Витти (Monica Vitti, настоящее имя и фамилия – Мария Луиза Чеччарелли) родилась 3 ноября 1931 года в Риме (Италия).В 1953 году окончила Римскую академию драматического искусства. Была актрисой Нового театра в Милане.В начале творческого пути в кино Моника Витти много работала над дубляжем иностранных фильмов.В кино как актриса она дебютировала в 1954 году, появившись в комедии "Смейся! Смейся! Смейся!". Однако известность ей принесло сотрудничество с легендарным режиссером Микеланджело Антониони в конце 1950-х и начале 1960-х годов. Витти снялась в нескольких его фильмах: "Приключение" (1960), "Ночь" (1961), "Затмение" (1962), "Красная машина" (1964).Ее партнерами были такие известные актеры как Марчелло Мастроянни и Ален Делон. В 1968 году она снялась в фильме "Не промахнись, Асунта!", который принес ей престижную премию "Давид ди Донателло" за лучшую женскую роль.В 1970-х годах Моника Витти исполнила главные роли в фильмах "Пары", "Пацифистка" (оба - 1970), "Суперсвидетель" (1971), "Тоска", "Тереза-воровка" (оба – 1973), "Звездная пыль (1973), "Блондинка в черной коже", "Утка под апельсиновым соусом" (оба – 1975), "Мои любимые мужчины" (1978) и др.Моника Витти дважды снялась в англоязычных картинах: "Модести Блэйз" (1966) и "Почти идеальный роман" (1979). В 1981 году Моника Витти вновь снялась у Антониони в фильме "Тайна Обервальда". Картина "Флирт" (1984) принесла актрисе Серебряного Медведя на Берлинском кинофестивале.В 1989 году Витти выступила как режиссер, автор сценария и актриса в фильме "Тайный скандал", после чего прекратила сниматься в кино и сосредоточилась на работе в театре.Моника Витти была удостоена шести престижных кинопремий "Давид ди Донателло", из пять – за лучшую женскую роль (1969, 1971, 1974, 1976, 1979) и одна – специальный приз (1963). В 1995 году на Венецианском фестивале заслуги актрисы перед кинематографом были отмечены "Золотым львом".В последние годы Витти мало появлялась на публике, актриса страдала болезнью Альцгеймера.2 февраля 2022 года Моника Витти скончалась.Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

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