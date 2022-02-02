https://ria.ru/20220202/vitti-1770681664.html
Умерла итальянская актриса Моника Витти
Умерла итальянская актриса Моника Витти - РИА Новости, 02.02.2022
Умерла итальянская актриса Моника Витти
В возрасте 90 лет умерла итальянская актриса Моника Витти, передает La Repubblica. РИА Новости, 02.02.2022
2022-02-02T15:15
2022-02-02T15:15
2022-02-02T15:18
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МОСКВА, 2 фев — РИА Новости. В возрасте 90 лет умерла итальянская актриса Моника Витти, передает La Repubblica. Печальную новость сообщил муж актрисы Роберто Руссо через политика Вальтера Вельтрони. По данным Deadline, на протяжении двух десятилетий Моника Витти боролась с болезнью Альцгеймера из-за чего отказалась от общественной жизни. Однако точную причину смерти еще не объявили. Моника Витти родилась 3 ноября 1931 года. В подростковом возрасте она играла в любительских театральных постановках, а затем обучалась в Римской национальной академии драматического искусства. В кино как актриса она дебютировала в 1954 году, появившись в комедии "Смейся! Смейся! Смейся!". Однако всемирную известность ей принесло сотрудничество с легендарным режиссером Микеланджело Антониони в конце 1950-х и начале 1960-х годов. Витти снялась в нескольких его фильмах, в том числе "Приключении" (1960), "Ночи" (1961) и "Затмении" (1962). За свою карьеру она также стала обладательницей пяти премий "Давид ди Донателло" в номинации "Лучшая женская роль" и других престижных наград.
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новости культуры, микеланджело антониони, кино и сериалы
15:15 02.02.2022 (обновлено: 15:18 02.02.2022)
Умерла итальянская актриса Моника Витти
Итальянская киноактриса Моника Витти умерла в возрасте 90 лет
МОСКВА, 2 фев — РИА Новости.
В возрасте 90 лет умерла итальянская актриса Моника Витти, передает
La Repubblica.
Печальную новость сообщил муж актрисы Роберто Руссо через политика Вальтера Вельтрони.
"Роберто Руссо просит меня сообщить, что Моники Витти больше нет. Я делаю это с болью, привязанностью и сожалением", — написал Вельтрони в твиттере.
По данным Deadline, на протяжении двух десятилетий Моника Витти боролась
с болезнью Альцгеймера из-за чего отказалась от общественной жизни. Однако точную причину смерти еще не объявили.
Моника Витти родилась 3 ноября 1931 года. В подростковом возрасте она играла в любительских театральных постановках, а затем обучалась в Римской национальной академии драматического искусства.
В кино как актриса она дебютировала в 1954 году, появившись в комедии "Смейся! Смейся! Смейся!". Однако всемирную известность ей принесло сотрудничество с легендарным режиссером Микеланджело Антониони в конце 1950-х и начале 1960-х годов. Витти снялась в нескольких его фильмах, в том числе "Приключении" (1960), "Ночи" (1961) и "Затмении" (1962).
За свою карьеру она также стала обладательницей пяти премий "Давид ди Донателло" в номинации "Лучшая женская роль" и других престижных наград.