Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20220202/vitti-1770681664.html
Умерла итальянская актриса Моника Витти
Умерла итальянская актриса Моника Витти - РИА Новости, 02.02.2022
Умерла итальянская актриса Моника Витти
В возрасте 90 лет умерла итальянская актриса Моника Витти, передает La Repubblica. РИА Новости, 02.02.2022
2022-02-02T15:15
2022-02-02T15:18
культура
новости культуры
микеланджело антониони
кино и сериалы
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/02/1770674889_0:162:3065:1886_1920x0_80_0_0_91749a0b9543e98140bfb9ad418ec8f0.jpg
МОСКВА, 2 фев — РИА Новости. В возрасте 90 лет умерла итальянская актриса Моника Витти, передает La Repubblica. Печальную новость сообщил муж актрисы Роберто Руссо через политика Вальтера Вельтрони. По данным Deadline, на протяжении двух десятилетий Моника Витти боролась с болезнью Альцгеймера из-за чего отказалась от общественной жизни. Однако точную причину смерти еще не объявили. Моника Витти родилась 3 ноября 1931 года. В подростковом возрасте она играла в любительских театральных постановках, а затем обучалась в Римской национальной академии драматического искусства. В кино как актриса она дебютировала в 1954 году, появившись в комедии "Смейся! Смейся! Смейся!". Однако всемирную известность ей принесло сотрудничество с легендарным режиссером Микеланджело Антониони в конце 1950-х и начале 1960-х годов. Витти снялась в нескольких его фильмах, в том числе "Приключении" (1960), "Ночи" (1961) и "Затмении" (1962). За свою карьеру она также стала обладательницей пяти премий "Давид ди Донателло" в номинации "Лучшая женская роль" и других престижных наград.
https://ria.ru/20220119/smert-1768572802.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/02/1770674889_161:0:2892:2048_1920x0_80_0_0_e2bf640493a72ffeb16083c37568b142.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
новости культуры, микеланджело антониони, кино и сериалы
15:15 02.02.2022 (обновлено: 15:18 02.02.2022)
 
Умерла итальянская актриса Моника Витти

Итальянская киноактриса Моника Витти умерла в возрасте 90 лет

© РИА Новости / Борис Кауфман / Перейти в фотобанкИтальянская киноактриса Моника Витти
Итальянская киноактриса Моника Витти - РИА Новости, 1920, 02.02.2022
© РИА Новости / Борис Кауфман
Перейти в фотобанк
Итальянская киноактриса Моника Витти
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 фев — РИА Новости. В возрасте 90 лет умерла итальянская актриса Моника Витти, передает La Repubblica.
Печальную новость сообщил муж актрисы Роберто Руссо через политика Вальтера Вельтрони.

"Роберто Руссо просит меня сообщить, что Моники Витти больше нет. Я делаю это с болью, привязанностью и сожалением", — написал Вельтрони в твиттере.

По данным Deadline, на протяжении двух десятилетий Моника Витти боролась с болезнью Альцгеймера из-за чего отказалась от общественной жизни. Однако точную причину смерти еще не объявили.
Моника Витти родилась 3 ноября 1931 года. В подростковом возрасте она играла в любительских театральных постановках, а затем обучалась в Римской национальной академии драматического искусства.
В кино как актриса она дебютировала в 1954 году, появившись в комедии "Смейся! Смейся! Смейся!". Однако всемирную известность ей принесло сотрудничество с легендарным режиссером Микеланджело Антониони в конце 1950-х и начале 1960-х годов. Витти снялась в нескольких его фильмах, в том числе "Приключении" (1960), "Ночи" (1961) и "Затмении" (1962).
За свою карьеру она также стала обладательницей пяти премий "Давид ди Донателло" в номинации "Лучшая женская роль" и других престижных наград.
Актриса Иветт Мимье - РИА Новости, 1920, 19.01.2022
19 января, 15:45Культура
Умерла актриса Иветт Мимье, известная по фильму "Машина времени"
 
КультураНовости культурыМикеланджело АнтониониКино и сериалы
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала