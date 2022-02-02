https://ria.ru/20220202/ushakov-1770695642.html
Отношения России и Китая не направлены против кого-либо, заявил Ушаков
Отношения России и Китая не направлены против кого-либо, заявил Ушаков - РИА Новости, 02.02.2022
Отношения России и Китая не направлены против кого-либо, заявил Ушаков
Отношения России и Китая не подвержены влиянию третьих стран и не направлены против кого-либо, заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков в преддверии визита... РИА Новости, 02.02.2022
2022-02-02T16:13
2022-02-02T16:13
2022-02-02T16:13
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юрий ушаков
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МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Отношения России и Китая не подвержены влиянию третьих стран и не направлены против кого-либо, заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков в преддверии визита российского лидера в Пекин."Последовательное укрепление двусторонних отношений отвечает прямым интересам наших государств. Эти отношения строятся на устойчивом общественном консенсусе по вопросам перспектив, масштабов и глубины сотрудничества. И важно, что наши отношения не подвержены влиянию третьих стран и не направлены против кого-либо", - сказал Ушаков журналистам в среду.
https://radiosputnik.ria.ru/20220127/kitay-1769749650.html
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в мире, россия, китай, юрий ушаков
Отношения России и Китая не направлены против кого-либо, заявил Ушаков
Помощник президента Ушаков: отношения России и Китая не направлены против других стран