https://ria.ru/20220202/ushakov-1770694320.html

Ушаков прокомментировал публикацию в Pais с ответом США и НАТО

Ушаков прокомментировал публикацию в Pais с ответом США и НАТО - РИА Новости, 02.02.2022

Ушаков прокомментировал публикацию в Pais с ответом США и НАТО

Помощник президента РФ Юрий Ушаков сообщил, что читал в оригинале ответ США и НАТО по гарантиям безопасности, но не сравнивал их с публикацией Pais. РИА Новости, 02.02.2022

2022-02-02T16:08

2022-02-02T16:08

2022-02-02T16:08

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южная осетия

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юрий ушаков

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МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Помощник президента РФ Юрий Ушаков сообщил, что читал в оригинале ответ США и НАТО по гарантиям безопасности, но не сравнивал их с публикацией Pais.В среду испанская газета El Pais заявила, что в ее распоряжении появился ответ США и НАТО на предложения РФ по гарантиям безопасности. Файл был опубликован на онлайн-странице газеты c исходными данными "Киев и Мадрид" и под названием "Документы, предоставленные НАТО и США в ответ на соглашение, предложенное РФ 17 декабря". В документах, в частности, отмечалось, что США готовы обсудить с РФ взаимные обязательства по ограничению развертывания наступательных ракетных систем и сил на Украине. При этом указывалось, что Вашингтон готов начать диалог о контроле над вооружениями в ответ на вывод войск и миротворцев из Крыма, Приднестровья, Южной Осетии и Абхазии."Я, честно говоря, слышал о том, что эти материалы утекли через испанское СМИ, но я читал эти документы в оригинале, поэтому я, честно говоря, не сравнивал, полученные нами документы от США и НАТО с этими утечками. Я не знаю, надеюсь, это то же самое", - сказал Ушаков.

https://ria.ru/20220202/gosdep-1770688016.html

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россия, южная осетия, сша, нато, политика, юрий ушаков