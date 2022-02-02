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https://ria.ru/20220202/ukraina-1770704742.html
Украинский генерал "сдал" Киев России
"Там люди обученные": генерал ВСУ счел Киев легкой добычей для России - РИА Новости, 02.02.2022
Украинский генерал "сдал" Киев России
Российским военным по силам организовать молниеносный захват Киева, до последнего не вторгаясь на территорию Украины, считает бывший первый заместитель... РИА Новости, 02.02.2022
2022-02-02T16:49
2022-02-02T17:53
сергей лавров
дмитрий песков
сергей нарышкин
казахстан
россия
киев
нато
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МОСКВА, 2 фев — РИА Новости. Российским военным по силам организовать молниеносный захват Киева, до последнего не вторгаясь на территорию Украины, считает бывший первый заместитель командующего Силами специальных операций генерал ВСУ Сергей Кривонос в эфире канала "Апостроф".По его словам, начнется все с применения высокоточного оружия с дальнего расстояния: корабли могут наносить удары даже с Каспийского моря, а самолетам не придется пересекать воздушную границу, чтобы уничтожить стратегически важные объекты. После этого пойдет процесс переброски войск: Москва за последние годы отточила мастерство в этом вопросе, утверждает военный."Посмотрите, насколько быстро они перебросили свой передовой эшелон, что касалось Казахстана. Практически идеально, как военные они сделали классно. Они это тренируют, они знают свои маневры, они знают, что вокруг Киева семь аэродромов, на которые непосредственно могут быть высажены передовые отряды на вертолетах, а потом сесть военно-транспортные самолеты, начнется наращивание усилий, касательно наступления внутри страны", — пояснил генерал.Кривонос отметил, что до Киева от границы можно долететь на минимальной высоте за 40 минут, а средства ПВО не отследят самолеты. В это же время другие подразделения выведут из строя зенитно-ракетные комплексы, расположенные вокруг столицы. "На самом деле, это не так сложно делать, а там люди обученные — не надо на войне недооценивать врага", — подытожил он.В последние месяцы в западных СМИ все чаще стали появляться сообщения о подготовке Москвой "вторжения" на Украину. В руководстве России не раз опровергали подобные утверждения.Как указывал представитель Кремля Дмитрий Песков, вооруженные силы перемещаются в пределах территории государства — это никому не угрожает и никого не должно волновать. В Москве подчеркивали, что заявления о "российской агрессии" используются как предлог для наращивания контингента НАТО в приграничных регионах.Директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин назвал вбросы о "вторжении" злонамеренной пропагандой Госдепа США. Глава МИД Сергей Лавров, в свою очередь, подчеркнул, что Россия никогда не угрожала украинскому народу.
https://radiosputnik.ria.ru/20220202/ssha-1770689268.html
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сергей лавров, дмитрий песков, сергей нарышкин, казахстан, россия, киев, нато, украина
16:49 02.02.2022 (обновлено: 17:53 02.02.2022)
 
"Там люди обученные": генерал ВСУ счел Киев легкой добычей для России

Генерал ВСУ Кривонос предрек молниеносный разгром Киева в случае войны

CC BY 4.0 / Адміністрація Президента України / Заместитель секретаря украинского Совета национальной безопасности и обороны Сергей Кривонос
Заместитель секретаря украинского Совета национальной безопасности и обороны Сергей Кривонос - РИА Новости, 1920, 02.02.2022
CC BY 4.0 / Адміністрація Президента України /
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 фев — РИА Новости. Российским военным по силам организовать молниеносный захват Киева, до последнего не вторгаясь на территорию Украины, считает бывший первый заместитель командующего Силами специальных операций генерал ВСУ Сергей Кривонос в эфире канала "Апостроф".
По его словам, начнется все с применения высокоточного оружия с дальнего расстояния: корабли могут наносить удары даже с Каспийского моря, а самолетам не придется пересекать воздушную границу, чтобы уничтожить стратегически важные объекты. После этого пойдет процесс переброски войск: Москва за последние годы отточила мастерство в этом вопросе, утверждает военный.
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"Посмотрите, насколько быстро они перебросили свой передовой эшелон, что касалось Казахстана. Практически идеально, как военные они сделали классно. Они это тренируют, они знают свои маневры, они знают, что вокруг Киева семь аэродромов, на которые непосредственно могут быть высажены передовые отряды на вертолетах, а потом сесть военно-транспортные самолеты, начнется наращивание усилий, касательно наступления внутри страны", — пояснил генерал.
Кривонос отметил, что до Киева от границы можно долететь на минимальной высоте за 40 минут, а средства ПВО не отследят самолеты. В это же время другие подразделения выведут из строя зенитно-ракетные комплексы, расположенные вокруг столицы. "На самом деле, это не так сложно делать, а там люди обученные — не надо на войне недооценивать врага", — подытожил он.
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Как указывал представитель Кремля Дмитрий Песков, вооруженные силы перемещаются в пределах территории государства — это никому не угрожает и никого не должно волновать. В Москве подчеркивали, что заявления о "российской агрессии" используются как предлог для наращивания контингента НАТО в приграничных регионах.
Директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин назвал вбросы о "вторжении" злонамеренной пропагандой Госдепа США. Глава МИД Сергей Лавров, в свою очередь, подчеркнул, что Россия никогда не угрожала украинскому народу.
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