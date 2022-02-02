https://ria.ru/20220202/udav-1770593995.html

Источник: российская армия закупит более трех тысяч пистолетов "Удав"

Источник: российская армия закупит более трех тысяч пистолетов "Удав" - РИА Новости, 02.02.2022

Источник: российская армия закупит более трех тысяч пистолетов "Удав"

Вооруженные силы до 2024 года закупят более трех тысяч новейших самозарядных пистолетов "Удав", сообщил РИА Новости источник в оборонно-промышленном комплексе. РИА Новости, 02.02.2022

2022-02-02T03:04

2022-02-02T03:04

2022-02-02T07:05

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МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Вооруженные силы до 2024 года закупят более трех тысяч новейших самозарядных пистолетов "Удав", сообщил РИА Новости источник в оборонно-промышленном комплексе.Ранее закупки "Удавов", разработанных Центральным научно-исследовательским институтом точного машиностроения (ЦНИИТочмаш), анонсировал главком Сухопутных войск Олег Салюков. Это будет первая крупная серийная поставка пистолетов в армию - до этого они уже были в войсках, но в опытно-боевой эксплуатации или мелкими сериями.Примерная сумма контрактов — 300 миллионов рублей, добавил собеседник агентства.Новый девятимиллиметровый самозарядный пистолет, известный как пистолетный комплекс "Удав", успешно завершил опытную войсковую эксплуатацию в 2019 году. Пистолет показал устойчивую работу и высокие баллистические качества в различных условиях, в том числе и при экстремальных температурах: от минус 50 градусов до 70 градусов жары, что делает его пригодным для применения всеми родами войск.Конструкторские новинки, по данным разработчиков, обеспечивают технические преимущества пистолета над зарубежными конкурентами от CZ, Glock, Walther и Colt.Кроме того, для "Удава" создали новую конструкцию магазина, позволяющую визуально или тактильно определить, сколько в нем осталось патронов. Емкость магазина составляет 18 патронов — на 10 больше, чем у пистолета Макарова. Для стрельбы из "Удава" можно использовать все типы боеприпасов калибра 9х21 миллиметров.

https://ria.ru/20210919/pistolet-1750736274.html

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безопасность, вооруженные силы рф, россия