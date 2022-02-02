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Новое оружие России
https://ria.ru/20220202/udav-1770593995.html
Источник: российская армия закупит более трех тысяч пистолетов "Удав"
Источник: российская армия закупит более трех тысяч пистолетов "Удав" - РИА Новости, 02.02.2022
Источник: российская армия закупит более трех тысяч пистолетов "Удав"
Вооруженные силы до 2024 года закупят более трех тысяч новейших самозарядных пистолетов "Удав", сообщил РИА Новости источник в оборонно-промышленном комплексе. РИА Новости, 02.02.2022
2022-02-02T03:04
2022-02-02T07:05
новое оружие россии
безопасность
вооруженные силы рф
россия
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МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Вооруженные силы до 2024 года закупят более трех тысяч новейших самозарядных пистолетов "Удав", сообщил РИА Новости источник в оборонно-промышленном комплексе.Ранее закупки "Удавов", разработанных Центральным научно-исследовательским институтом точного машиностроения (ЦНИИТочмаш), анонсировал главком Сухопутных войск Олег Салюков. Это будет первая крупная серийная поставка пистолетов в армию - до этого они уже были в войсках, но в опытно-боевой эксплуатации или мелкими сериями.Примерная сумма контрактов — 300 миллионов рублей, добавил собеседник агентства.Новый девятимиллиметровый самозарядный пистолет, известный как пистолетный комплекс "Удав", успешно завершил опытную войсковую эксплуатацию в 2019 году. Пистолет показал устойчивую работу и высокие баллистические качества в различных условиях, в том числе и при экстремальных температурах: от минус 50 градусов до 70 градусов жары, что делает его пригодным для применения всеми родами войск.Конструкторские новинки, по данным разработчиков, обеспечивают технические преимущества пистолета над зарубежными конкурентами от CZ, Glock, Walther и Colt.Кроме того, для "Удава" создали новую конструкцию магазина, позволяющую визуально или тактильно определить, сколько в нем осталось патронов. Емкость магазина составляет 18 патронов — на 10 больше, чем у пистолета Макарова. Для стрельбы из "Удава" можно использовать все типы боеприпасов калибра 9х21 миллиметров.
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безопасность, вооруженные силы рф, россия
03:04 02.02.2022 (обновлено: 07:05 02.02.2022)
 
Источник: российская армия закупит более трех тысяч пистолетов "Удав"

Источник: российская армия закупит более трех тысяч самозарядных пистолетов "Удав"

© РИА Новости / Андрей СтанавовПистолет "Удав" в руках стрелка
Пистолет Удав в руках стрелка - РИА Новости, 1920, 02.02.2022
© РИА Новости / Андрей Станавов
Пистолет "Удав" в руках стрелка
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Вооруженные силы до 2024 года закупят более трех тысяч новейших самозарядных пистолетов "Удав", сообщил РИА Новости источник в оборонно-промышленном комплексе.
Ранее закупки "Удавов", разработанных Центральным научно-исследовательским институтом точного машиностроения (ЦНИИТочмаш), анонсировал главком Сухопутных войск Олег Салюков. Это будет первая крупная серийная поставка пистолетов в армию - до этого они уже были в войсках, но в опытно-боевой эксплуатации или мелкими сериями.

"Ожидается, что в оставшиеся три года текущей ГПВ госзаказчик закупит более трех тысяч пистолетных комплексов "Удав" в модификациях для войск (6П72) и спецподразделений (6П72-1). Основные отгрузки состоятся уже в 2022 году", — сказал источник.

Примерная сумма контрактов — 300 миллионов рублей, добавил собеседник агентства.
Новый девятимиллиметровый самозарядный пистолет, известный как пистолетный комплекс "Удав", успешно завершил опытную войсковую эксплуатацию в 2019 году. Пистолет показал устойчивую работу и высокие баллистические качества в различных условиях, в том числе и при экстремальных температурах: от минус 50 градусов до 70 градусов жары, что делает его пригодным для применения всеми родами войск.
Конструкторские новинки, по данным разработчиков, обеспечивают технические преимущества пистолета над зарубежными конкурентами от CZ, Glock, Walther и Colt.
Кроме того, для "Удава" создали новую конструкцию магазина, позволяющую визуально или тактильно определить, сколько в нем осталось патронов. Емкость магазина составляет 18 патронов — на 10 больше, чем у пистолета Макарова. Для стрельбы из "Удава" можно использовать все типы боеприпасов калибра 9х21 миллиметров.
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