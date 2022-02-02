Трутнев поручил проработать вопрос о создании ТОР во Владивостоке
Вице-премьер Трутнев поручил проработать вопрос о создании ТОР на острове Русский
© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанкВице-премьер, полпред президента РФ в ДФО Юрий Трутнев
Вице-премьер, полпред президента РФ в ДФО Юрий Трутнев. Архивное фото
ВЛАДИВОСТОК, 2 фев – РИА Новости. Вице-премьер, полпред президента РФ в ДФО Юрий Трутнев поручил Минвостокразвития и правительству Приморья проработать вопрос о формировании территории опережающего развития на острове Русском во Владивостоке, сообщает пресс-служба полпредства.
Ранее в среду Трутнев сообщил журналистам, что пока не до конца сформирована система управления развитием острова. По его словам, чтобы инвесторы получили всю необходимую поддержку в одном месте, нужно создавать единую систему управления островом Русским, скорее всего, это будет сделано в форме территории опережающего развития.
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"Трутнев провёл ряд встреч с инвесторами по вопросам реализации проектов на острове Русский. Были представлены проекты в сфере туризма, строительства жилья, спорта и кинопроизводства. По итогам обсуждения проектов он поручил Минвостокразвития России совместно с правительством Приморского края проработать вопрос о формировании ТОР на острове Русский и представить соответствующие предложения в Правительство РФ", - говорится в сообщении.
В Приморском крае действуют четыре территории опережающего развития: "Надеждинская", "Михайловский", "Большой Камень", "Нефтехимический". Преференциальные режимы ТОР и Свободного порта Владивостока предоставляют инвесторам набор налоговых льгот и административных преференций для ведения бизнеса, также предпринимателям доступны различные сервисы и услуги Корпорации развития Дальнего Востока и Арктики.