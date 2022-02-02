https://ria.ru/20220202/trutnev-1770605155.html

Трутнев поручил проработать вопрос о создании ТОР во Владивостоке

Трутнев поручил проработать вопрос о создании ТОР во Владивостоке - РИА Новости, 02.02.2022

Трутнев поручил проработать вопрос о создании ТОР во Владивостоке

Вице-премьер, полпред президента РФ в ДФО Юрий Трутнев поручил Минвостокразвития и правительству Приморья проработать вопрос о формировании территории... РИА Новости, 02.02.2022

2022-02-02T08:14

2022-02-02T08:14

2022-02-02T08:14

экономика

владивосток

россия

арктика

юрий трутнев

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ВЛАДИВОСТОК, 2 фев – РИА Новости. Вице-премьер, полпред президента РФ в ДФО Юрий Трутнев поручил Минвостокразвития и правительству Приморья проработать вопрос о формировании территории опережающего развития на острове Русском во Владивостоке, сообщает пресс-служба полпредства.Ранее в среду Трутнев сообщил журналистам, что пока не до конца сформирована система управления развитием острова. По его словам, чтобы инвесторы получили всю необходимую поддержку в одном месте, нужно создавать единую систему управления островом Русским, скорее всего, это будет сделано в форме территории опережающего развития."Трутнев провёл ряд встреч с инвесторами по вопросам реализации проектов на острове Русский. Были представлены проекты в сфере туризма, строительства жилья, спорта и кинопроизводства. По итогам обсуждения проектов он поручил Минвостокразвития России совместно с правительством Приморского края проработать вопрос о формировании ТОР на острове Русский и представить соответствующие предложения в Правительство РФ", - говорится в сообщении.В Приморском крае действуют четыре территории опережающего развития: "Надеждинская", "Михайловский", "Большой Камень", "Нефтехимический". Преференциальные режимы ТОР и Свободного порта Владивостока предоставляют инвесторам набор налоговых льгот и административных преференций для ведения бизнеса, также предпринимателям доступны различные сервисы и услуги Корпорации развития Дальнего Востока и Арктики.

https://ria.ru/20211230/privlekatelnost-1766240564.html

https://realty.ria.ru/20220114/russkiy-1767778447.html

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экономика, владивосток, россия, арктика, юрий трутнев