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В Приморье затонуло краболовное судно
В Приморье затонуло краболовное судно - РИА Новости, 02.02.2022
В Приморье затонуло краболовное судно
Краболовное судно "Акванавт" затонуло у причала порта Зарубино в Приморье, один человек, по предварительным данным, погиб, еще 14 человек успели эвакуировать.. РИА Новости, 02.02.2022
2022-02-02T04:38
2022-02-02T06:40
происшествия
россия
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ВЛАДИВОСТОК, 2 фев – РИА Новости. Краболовное судно "Акванавт" затонуло у причала порта Зарубино в Приморье, один человек, по предварительным данным, погиб, еще 14 человек успели эвакуировать..Как рассказал РИА Новости представитель судовладельца ООО "Примкраб", краболов следовал с рейсового задания. "Во время разгрузки начало тонуть, полностью ушло под воду в течение нескольких минут", - сказал он.Директор приморского филиала ФГБУ "Морспасслужба" Иван Агаревский сообщил РИА Новости, что часть судна осталась над водой. С борта судна эвакуировали 14 членов экипажа. Как сообщили приморские власти, старший механик судна Игорь Сомин погиб. "Его тело уже достали на поверхность. Капитан судна Евгений Омельченко с переохлаждением направлен в больницу Зарубино", - сообщили власти.По предварительным данным транспортной прокуратуры, на борту краболова находится 16 тонн топлива, его разлива удалось избежать.На месте происшествия работают спасатели, водолазы. Судовладелец с контролирующими и спасательными службами и ведомствами устанавливает причины произошедшего. По факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье "Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации морского транспорта". Предварительно установлено, что судно утонуло у причала №6 после начавшегося крена, потери остойчивости и поступления воды во внутренние помещения .
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происшествия, россия
04:38 02.02.2022 (обновлено: 06:40 02.02.2022)
 
В Приморье затонуло краболовное судно

В Приморье у причала порта Зарубино затонуло краболовное судно "Акванавт"

© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанкПорт
Порт - РИА Новости, 1920, 02.02.2022
© РИА Новости / Виталий Аньков
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ВЛАДИВОСТОК, 2 фев – РИА Новости. Краболовное судно "Акванавт" затонуло у причала порта Зарубино в Приморье, один человек, по предварительным данным, погиб, еще 14 человек успели эвакуировать..
Как рассказал РИА Новости представитель судовладельца ООО "Примкраб", краболов следовал с рейсового задания. "Во время разгрузки начало тонуть, полностью ушло под воду в течение нескольких минут", - сказал он.
Директор приморского филиала ФГБУ "Морспасслужба" Иван Агаревский сообщил РИА Новости, что часть судна осталась над водой.
С борта судна эвакуировали 14 членов экипажа. Как сообщили приморские власти, старший механик судна Игорь Сомин погиб. "Его тело уже достали на поверхность. Капитан судна Евгений Омельченко с переохлаждением направлен в больницу Зарубино", - сообщили власти.
По предварительным данным транспортной прокуратуры, на борту краболова находится 16 тонн топлива, его разлива удалось избежать.
На месте происшествия работают спасатели, водолазы. Судовладелец с контролирующими и спасательными службами и ведомствами устанавливает причины произошедшего.
По факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье "Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации морского транспорта". Предварительно установлено, что судно утонуло у причала №6 после начавшегося крена, потери остойчивости и поступления воды во внутренние помещения .
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