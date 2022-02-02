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В Совфеде прокомментировали ответ США и НАТО по гарантиям безопасности

В Совфеде прокомментировали ответ США и НАТО по гарантиям безопасности - РИА Новости, 02.02.2022

В Совфеде прокомментировали ответ США и НАТО по гарантиям безопасности

Из ответа США на предложенные Россией гарантии безопасности, опубликованного в западных СМИ, видно, что американцы предлагают России решить второстепенные... РИА Новости, 02.02.2022

2022-02-02T14:07

2022-02-02T14:07

2022-02-02T14:07

россия

восточная европа

нато

южная осетия

ситуация в днр и лнр

украина

в мире

сша

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МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Из ответа США на предложенные Россией гарантии безопасности, опубликованного в западных СМИ, видно, что американцы предлагают России решить второстепенные вопросы вместо поставленных Москвой первоочередных, заявила РИА Новости сенатор от Крыма Ольга Ковитиди.По ее словам, без конкретных ответов на предложения России будет затруднительно найти предмет для конструктивного диалога с США и НАТО".Ранее в западной прессе появился полный текст ответов США и НАТО по инициативам России. В документах отмечается, что США готовы обсудить с РФ взаимные обязательства по ограничению развертывания наступательных ракетных систем и сил на Украине. При этом Вашингтон готов начать диалог о контроле над вооружениями в ответ на вывод войск и миротворцев из Крыма, Приднестровья, Южной Осетии и Абхазии."Давайте подождём официальный ответ России. Но уже сегодня можно с уверенностью заявить, что прежде чем американцы сконцентрируются на обсуждении, по их мнению, важных, а на самом деле второстепенных вопросов, им и их союзникам все-таки придётся ответить на важный для любого демократического общества вопрос: как же соотносится политика "открытых дверей" НАТО и стремление Украины вступить в Североатлантический альянс с принципом неделимости безопасности, согласно которому ни одна страна не должна укреплять свою безопасность в ущерб другим", - заявила Ковитиди.Сенатор отметила, что для работы над переданными в январе письменными ответами США и НАТО Россией неслучайно применён принцип межведомственного согласования. "Этот принцип необходим, потому что российские требования юридических гарантий отказа от дальнейшего расширения НАТО на восток, от присоединения к блоку Украины и от создания военных баз в постсоветских странах обусловлены не только интересами Российской Федерации, но и, что очень важно, интересами европейской и глобальной безопасности", - подчеркнула Ковитиди.Именно интересами европейской безопасности обусловлены и предложения России о неразмещении ударных вооружений НАТО у границ РФ и отводе сил альянса в Восточной Европе на прежние позиции, напомнила сенатор.

https://ria.ru/20220202/putin-1770593334.html

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восточная европа

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