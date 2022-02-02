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Алиев обвинил Сороса в настраивании молодежи против собственных стран
Алиев обвинил Сороса в настраивании молодежи против собственных стран - РИА Новости, 02.02.2022
Алиев обвинил Сороса в настраивании молодежи против собственных стран
Приверженцы миллиардера Джорджа Сороса настраивают молодежь против своего государства, своих предков, своей истории, заявил в среду президент Азербайджана... РИА Новости, 02.02.2022
2022-02-02T18:09
2022-02-02T18:09
в мире
джордж сорос
азербайджан
сша
ильхам алиев
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БАКУ, 2 фев – РИА Новости. Приверженцы миллиардера Джорджа Сороса настраивают молодежь против своего государства, своих предков, своей истории, заявил в среду президент Азербайджана Ильхам Алиев, отвечая на вопросы на молодежном форуме в Баку.В среду в Баку состоялся молодежный форум, приуроченный к 25-летию Дня азербайджанской молодежи.Джордж Сорос — американский финансист и инвестор. Его деятельность вызывает неоднозначную оценку: о миллиардере часто говорят как о финансовом спекулянте. Сорос активно занимается политикой: его фонды неоднократно обвинялись в организации смены власти в ряде государств. Сам финансист не отрицает, что его деньги помогли, в частности, провести "оранжевую революцию" на Украине в 2004 году и "евромайдан" в 2013 году. В ряде стран его обвиняли во вмешательстве во внутренние дела.
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в мире, джордж сорос, азербайджан, сша, ильхам алиев
18:09 02.02.2022
 
Алиев обвинил Сороса в настраивании молодежи против собственных стран

Президент Азербайджана Алиев: приверженцы Сороса настраивают молодежь против государства

© AP Photo / Pool Photo, File/Olivier HosletАмериканский миллиардер Джордж Сорос в Брюсселе. 27 апреля 2017
Американский миллиардер Джордж Сорос в Брюсселе. 27 апреля 2017 - РИА Новости, 1920, 02.02.2022
© AP Photo / Pool Photo, File/Olivier Hoslet
Американский миллиардер Джордж Сорос в Брюсселе. 27 апреля 2017
Читать ria.ru в
БАКУ, 2 фев – РИА Новости. Приверженцы миллиардера Джорджа Сороса настраивают молодежь против своего государства, своих предков, своей истории, заявил в среду президент Азербайджана Ильхам Алиев, отвечая на вопросы на молодежном форуме в Баку.
В среду в Баку состоялся молодежный форум, приуроченный к 25-летию Дня азербайджанской молодежи.
"Национально-духовные ценности составляют основу нашего государства, и я неоднократно говорил, что современное и независимое азербайджанское государство построено на национальных ценностях. Цель этих глобалистов - так я их условно называю - соросовцев - именно молодежь. Поэтому создаются фонды, по линии этих фондов делаются пожертвования, реализуется разрушительная миссия, чтобы поднять молодежь против своего государства, прежде всего против своих предков, против своей истории, против своих ценностей, а затем использовать их как зомби", - сказал Алиев.
Джордж Сорос — американский финансист и инвестор. Его деятельность вызывает неоднозначную оценку: о миллиардере часто говорят как о финансовом спекулянте. Сорос активно занимается политикой: его фонды неоднократно обвинялись в организации смены власти в ряде государств. Сам финансист не отрицает, что его деньги помогли, в частности, провести "оранжевую революцию" на Украине в 2004 году и "евромайдан" в 2013 году. В ряде стран его обвиняли во вмешательстве во внутренние дела.
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В миреДжордж СоросАзербайджанСШАИльхам Алиев
 
 
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