https://ria.ru/20220202/soros-1770727220.html

Алиев обвинил Сороса в настраивании молодежи против собственных стран

Алиев обвинил Сороса в настраивании молодежи против собственных стран - РИА Новости, 02.02.2022

Алиев обвинил Сороса в настраивании молодежи против собственных стран

Приверженцы миллиардера Джорджа Сороса настраивают молодежь против своего государства, своих предков, своей истории, заявил в среду президент Азербайджана... РИА Новости, 02.02.2022

2022-02-02T18:09

2022-02-02T18:09

2022-02-02T18:09

в мире

джордж сорос

азербайджан

сша

ильхам алиев

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БАКУ, 2 фев – РИА Новости. Приверженцы миллиардера Джорджа Сороса настраивают молодежь против своего государства, своих предков, своей истории, заявил в среду президент Азербайджана Ильхам Алиев, отвечая на вопросы на молодежном форуме в Баку.В среду в Баку состоялся молодежный форум, приуроченный к 25-летию Дня азербайджанской молодежи.Джордж Сорос — американский финансист и инвестор. Его деятельность вызывает неоднозначную оценку: о миллиардере часто говорят как о финансовом спекулянте. Сорос активно занимается политикой: его фонды неоднократно обвинялись в организации смены власти в ряде государств. Сам финансист не отрицает, что его деньги помогли, в частности, провести "оранжевую революцию" на Украине в 2004 году и "евромайдан" в 2013 году. В ряде стран его обвиняли во вмешательстве во внутренние дела.

https://ria.ru/20210729/soros-1743342724.html

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в мире, джордж сорос, азербайджан, сша, ильхам алиев