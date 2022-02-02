Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220202/ritorika-1770759510.html
Риторика Киева показывает желание Украины выйти из "Минска", заявили в ЛНР
Риторика Киева показывает желание Украины выйти из "Минска", заявили в ЛНР - РИА Новости, 02.02.2022
Риторика Киева показывает желание Украины выйти из "Минска", заявили в ЛНР
Риторика украинских властей все чаще показывает желание Киева выйти из минских соглашений, заявил в среду глава самопровозглашенной Луганской народной... РИА Новости, 02.02.2022
2022-02-02T21:46
2022-02-02T21:46
в мире
дмитрий кулеба
россия
киев
москва
нато
оон
ситуация в днр и лнр
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/0f/1759099739_0:0:3048:1716_1920x0_80_0_0_cc1b35ad2b6c6b6b2eb13056fa7344ba.jpg
ЛУГАНСК, 2 фев - РИА Новости. Риторика украинских властей все чаще показывает желание Киева выйти из минских соглашений, заявил в среду глава самопровозглашенной Луганской народной республики Леонид Пасечник.Ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в интервью изданию Rzeczpospolita заявил, что Донбасс не получит особого статуса и права вето."Складывается впечатление, что глава ведомства Кулеба совсем не интересуется политикой и выступлениями своего президента. (Президент Украины Владимир – ред.) Зеленский постоянно говорит, что минские соглашения ему хоть и не нравятся, но он готов их выполнять. А Кулебе не помешало бы еще раз прочитать пункты фундаментального документа, прежде чем выступать с такими заявлениями… В последнее время риторика украинского правительства все чаще стала показывать желание Киева выйти из "Минска" (минских соглашений – ред.), - говорится в заявлении Пасечника предоставленном журналистам.Глава ЛНР заявил, что действия Киева направлены на эскалацию конфликта в Донбассе."Указ Зеленского об увеличении численности армии, регулярные отправки военных, инструкторов, наемников, техники и вооружения, в том числе от "западных партнеров незалежной", только подтверждают это", - считает Пасечник.Глава ЛНР добавил, что "Украина не заинтересована в мире", а Зеленскому нужны только денежные транши и вооружение для силовиков, "которых страна не в состоянии прокормить и обеспечить самостоятельно"."Вместе с тем я, как и все жители Луганской народной республики, не теряю надежды, что вы, Владимир Александрович, все-таки опомнитесь, согласитесь на прямые переговоры с республиками Донбасса и завершите конфликт без очередных крупных потерь для своей страны. Уверен, мою позицию разделяют и миллионы тех, кто оказался по ту сторону реки Северский Донец – наши братья и сестры!" – обратился к президенту Украины Пасечник.Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ДНР и ЛНР, которые заявили о независимости после госпереворота в Киеве в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается в том числе в ходе встреч контактной группы. Однако и после соглашений о перемирии продолжаются перестрелки, в ДНР заявляли об обстрелах украинской тяжелой артиллерией жилых районов.Москва неоднократно заявляла, что Киев не выполняет минские соглашения и затягивает переговоры по урегулированию конфликта. В МИД РФ отмечали, что Киев направил в Донбасс половину всего личного состава вооруженных сил Украины. Москва выражала обеспокоенность переброской военной техники стран НАТО к российским границам и увеличением числа западных инструкторов в Донбассе. Страны Запада продолжают оказывать Украине военную поддержку, в том числе поставляя вооружение, которое применяется в Донбассе.
https://ria.ru/20220202/evakuatsiya-1770731299.html
https://ria.ru/20220202/ukraina-1770748606.html
россия
киев
москва
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/0f/1759099739_187:0:2918:2048_1920x0_80_0_0_38cee679c3365e10aa4ed40fdd30603e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, дмитрий кулеба, россия, киев, москва, нато, оон, ситуация в днр и лнр, украина, леонид пасечник, лнр, днр, минские соглашения
21:46 02.02.2022
 
Риторика Киева показывает желание Украины выйти из "Минска", заявили в ЛНР

Глава ЛНР Пасечник: риторика Киева показывает желание Украины выйти из Минских соглашений

© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкГлава Луганской народной республики Леонид Пасечник
Глава Луганской народной республики Леонид Пасечник - РИА Новости, 1920, 02.02.2022
© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в фотобанк
Глава Луганской народной республики Леонид Пасечник
Читать ria.ru в
ЛУГАНСК, 2 фев - РИА Новости. Риторика украинских властей все чаще показывает желание Киева выйти из минских соглашений, заявил в среду глава самопровозглашенной Луганской народной республики Леонид Пасечник.
Ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в интервью изданию Rzeczpospolita заявил, что Донбасс не получит особого статуса и права вето.
"Складывается впечатление, что глава ведомства Кулеба совсем не интересуется политикой и выступлениями своего президента. (Президент Украины Владимир – ред.) Зеленский постоянно говорит, что минские соглашения ему хоть и не нравятся, но он готов их выполнять. А Кулебе не помешало бы еще раз прочитать пункты фундаментального документа, прежде чем выступать с такими заявлениями… В последнее время риторика украинского правительства все чаще стала показывать желание Киева выйти из "Минска" (минских соглашений – ред.), - говорится в заявлении Пасечника предоставленном журналистам.
Глава ЛНР заявил, что действия Киева направлены на эскалацию конфликта в Донбассе.
"Указ Зеленского об увеличении численности армии, регулярные отправки военных, инструкторов, наемников, техники и вооружения, в том числе от "западных партнеров незалежной", только подтверждают это", - считает Пасечник.
Пентагон - РИА Новости, 1920, 02.02.2022
18:28
Пентагон допустил отправку сил на Украину
Глава ЛНР добавил, что "Украина не заинтересована в мире", а Зеленскому нужны только денежные транши и вооружение для силовиков, "которых страна не в состоянии прокормить и обеспечить самостоятельно".
"Вместе с тем я, как и все жители Луганской народной республики, не теряю надежды, что вы, Владимир Александрович, все-таки опомнитесь, согласитесь на прямые переговоры с республиками Донбасса и завершите конфликт без очередных крупных потерь для своей страны. Уверен, мою позицию разделяют и миллионы тех, кто оказался по ту сторону реки Северский Донец – наши братья и сестры!" – обратился к президенту Украины Пасечник.
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ДНР и ЛНР, которые заявили о независимости после госпереворота в Киеве в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается в том числе в ходе встреч контактной группы. Однако и после соглашений о перемирии продолжаются перестрелки, в ДНР заявляли об обстрелах украинской тяжелой артиллерией жилых районов.
Москва неоднократно заявляла, что Киев не выполняет минские соглашения и затягивает переговоры по урегулированию конфликта. В МИД РФ отмечали, что Киев направил в Донбасс половину всего личного состава вооруженных сил Украины. Москва выражала обеспокоенность переброской военной техники стран НАТО к российским границам и увеличением числа западных инструкторов в Донбассе. Страны Запада продолжают оказывать Украине военную поддержку, в том числе поставляя вооружение, которое применяется в Донбассе.
Здание Сената США - РИА Новости, 1920, 02.02.2022
20:07
В США призвали Белый дом объяснить целесообразность Украины в НАТО
 
В миреДмитрий КулебаРоссияКиевМоскваНАТОООНСитуация в ДНР и ЛНРУкраинаЛеонид ПасечникЛНРДНРМинские соглашения
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала