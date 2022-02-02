https://ria.ru/20220202/ritorika-1770759510.html

Риторика Киева показывает желание Украины выйти из "Минска", заявили в ЛНР

Риторика Киева показывает желание Украины выйти из "Минска", заявили в ЛНР - РИА Новости, 02.02.2022

Риторика Киева показывает желание Украины выйти из "Минска", заявили в ЛНР

Риторика украинских властей все чаще показывает желание Киева выйти из минских соглашений, заявил в среду глава самопровозглашенной Луганской народной... РИА Новости, 02.02.2022

2022-02-02T21:46

2022-02-02T21:46

2022-02-02T21:46

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ЛУГАНСК, 2 фев - РИА Новости. Риторика украинских властей все чаще показывает желание Киева выйти из минских соглашений, заявил в среду глава самопровозглашенной Луганской народной республики Леонид Пасечник.Ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в интервью изданию Rzeczpospolita заявил, что Донбасс не получит особого статуса и права вето."Складывается впечатление, что глава ведомства Кулеба совсем не интересуется политикой и выступлениями своего президента. (Президент Украины Владимир – ред.) Зеленский постоянно говорит, что минские соглашения ему хоть и не нравятся, но он готов их выполнять. А Кулебе не помешало бы еще раз прочитать пункты фундаментального документа, прежде чем выступать с такими заявлениями… В последнее время риторика украинского правительства все чаще стала показывать желание Киева выйти из "Минска" (минских соглашений – ред.), - говорится в заявлении Пасечника предоставленном журналистам.Глава ЛНР заявил, что действия Киева направлены на эскалацию конфликта в Донбассе."Указ Зеленского об увеличении численности армии, регулярные отправки военных, инструкторов, наемников, техники и вооружения, в том числе от "западных партнеров незалежной", только подтверждают это", - считает Пасечник.Глава ЛНР добавил, что "Украина не заинтересована в мире", а Зеленскому нужны только денежные транши и вооружение для силовиков, "которых страна не в состоянии прокормить и обеспечить самостоятельно"."Вместе с тем я, как и все жители Луганской народной республики, не теряю надежды, что вы, Владимир Александрович, все-таки опомнитесь, согласитесь на прямые переговоры с республиками Донбасса и завершите конфликт без очередных крупных потерь для своей страны. Уверен, мою позицию разделяют и миллионы тех, кто оказался по ту сторону реки Северский Донец – наши братья и сестры!" – обратился к президенту Украины Пасечник.Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ДНР и ЛНР, которые заявили о независимости после госпереворота в Киеве в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается в том числе в ходе встреч контактной группы. Однако и после соглашений о перемирии продолжаются перестрелки, в ДНР заявляли об обстрелах украинской тяжелой артиллерией жилых районов.Москва неоднократно заявляла, что Киев не выполняет минские соглашения и затягивает переговоры по урегулированию конфликта. В МИД РФ отмечали, что Киев направил в Донбасс половину всего личного состава вооруженных сил Украины. Москва выражала обеспокоенность переброской военной техники стран НАТО к российским границам и увеличением числа западных инструкторов в Донбассе. Страны Запада продолжают оказывать Украине военную поддержку, в том числе поставляя вооружение, которое применяется в Донбассе.

https://ria.ru/20220202/evakuatsiya-1770731299.html

https://ria.ru/20220202/ukraina-1770748606.html

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