https://ria.ru/20220202/revaktsinatsiya-1770627932.html

Ревакцинироваться от коронавируса можно любым препаратом, заявила Попова

Ревакцинироваться от коронавируса можно любым препаратом, заявила Попова - РИА Новости, 02.02.2022

Ревакцинироваться от коронавируса можно любым препаратом, заявила Попова

Ревакцинироваться от коронавируса можно любым препаратом, но ученые в Европе предписывают менять вакцины, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова в интервью... РИА Новости, 02.02.2022

2022-02-02T10:51

2022-02-02T10:51

2022-02-02T11:12

распространение коронавируса

общество

здоровье - общество

россия

европа

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

российская академия наук

коронавирус covid-19

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МОСКВА, 2 фев – РИА Новости. Ревакцинироваться от коронавируса можно любым препаратом, но ученые в Европе предписывают менять вакцины, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова в интервью РИА Новости."Ученые в Европе просто предписывают менять препарат. В Российской Федерации позиция такая не формулировалась, пока мы руководствуемся рекомендациями Министерства здравоохранения, которые позволяют ревакцинироваться любым препаратом", - сказала Попова.Вакцинация от коронавируса проводится во всех регионах России. Минздрав России в августе 2020 года зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи. Она получила название "Спутник V". Также в России созданы вакцины "ЭпиВакКорона" от центра "Вектор" Роспотребнадзора и "КовиВак", разработанная Центром имени Чумакова РАН. В начале мая стало известно о регистрации четвертой отечественной вакцины "Спутник Лайт". В конце августа Минздрав РФ зарегистрировал еще одну вакцину центра "Вектор" - "ЭпиВакКорону-Н". 24 ноября была зарегистрирована первая отечественная вакцина против коронавируса для подростков "Гам-КОВИД-Вак М".Читайте полный текст интервью с Анной Поповой >>

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