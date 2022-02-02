https://ria.ru/20220202/putin-1770593334.html

США проигнорировали принципиальные озабоченности Москвы, заявил Путин

США проигнорировали принципиальные озабоченности Москвы, заявил Путин - РИА Новости, 02.02.2022

США проигнорировали принципиальные озабоченности Москвы, заявил Путин

Из ответа Соединенных Штатов по гарантиям безопасности уже понятно, что американская сторона проигнорировала принципиальные российские озабоченности, заявил... РИА Новости, 02.02.2022

2022-02-02T02:38

2022-02-02T02:38

2022-02-02T02:38

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МОСКВА, 2 фев — РИА Новости. Из ответа Соединенных Штатов по гарантиям безопасности уже понятно, что американская сторона проигнорировала принципиальные российские озабоченности, заявил президент Владимир Путин на пресс-конференции по итогам встречи с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном.Глава государства отметил, что Москва внимательно анализирует полученные 26 января от США и НАТО ответы на предложения по гарантиям безопасности. "Мы не увидели адекватного учета трех наших ключевых требований", — указал президент.В числе главных пунктов Путин назвал недопущение расширения альянса, отказ от размещения ударных систем вооружения вблизи российских границ, а также возврат военной инфраструктуры НАТО в Европе к состоянию 1997 года. Он напомнил, что в альянсе после распада Советского Союза обещали не продвигать свою инфраструктуру на восток, но сейчас в блок входят страны Прибалтики, Польша и Румыния.При этом президент обратил внимание, что в документах альянса нигде не закреплена политика "открытых дверей". Он также рассказал об угрозах, которые влечет за собой вступление Украины в НАТО."В доктринальных документах самой Украины написано, что они собираются вернуть Крым, в том числе, военным путем. Не то, что они говорят на публику, а в документах написано. Представим себе, что Украина является членом НАТО, напичкана оружием, стоят современные ударные системы так же, как в Польше и Румынии — кто помешает то? И начинает операции в Крыму, сейчас даже не говорю про Донбасс", — предположил Путин.Он призвал задуматься о том, к чему может привести подобный сценарий. Путин подчеркнул, что Москва стремится избежать эскалации ситуации, для этого необходимо обеспечить безопасность всех заинтересованных сторон — и России, и Евросоюза, и Украины.Оперативная реакцияГлава российского МИД Сергей Лавров ранее заявил, что Москва ожидает оперативной реакции от каждой страны НАТО, в том числе США, на направленное 1 февраля послание о неделимости безопасности."Ожидаем оперативной реакции. Она не должна занять много времени – ведь речь идет о прояснении понимания, на основе которого Ваш президент (премьер) подписал соответствующие обязательства",- говорится в размещенном на сайте МИД тексте послания Лаврова главам внешнеполитических ведомств США, Канады и ряда европейских стран. Послание посвящено тематике неделимости безопасности и было направлено 28 января этого года."Также исходим из того, что реакция на данное послание поступит в национальном качестве, поскольку упомянутые обязательства принимались каждым из наших государств индивидуально, а не от имени или в составе какого-либо блока", - говорится в документе.Как заявил Лавров по итогам телефонного разговора с госсекретарем США Энтони Блинкеном, Москва завершает межведомственное согласование реакции на ответ США и НАТО по гарантиям безопасности. При этом он указал, что Вашингтон и его союзники по НАТО пренебрегают принципом неделимости безопасности."Этот ключевой принцип международного права, согласованный на евроатлантическом пространстве, наши западные коллеги пытаются попросту даже не проигнорировать, а предать полному забвению. И чтобы этого не произошло, когда мы получили реакцию из Вашингтона на наши изначальные предложения, я подробно описал то, о чем мы сейчас говорим с вами, в отдельном послании, и направил его всем министрам иностранных дел государств ОБСЕ и ряду других государств, чтобы они знали нашу позицию", — подчеркнул глава российской дипломатии. По словам министра, он подтвердил Блинкену, что "это тема, которую мы не позволим замотать, и мы будем наставить на честном разговоре".Украинский вопрос и переговоры с ЗападомВ последние месяцы отношения России и Запада стали еще более напряженными. Западные страны обвиняют Москву в подготовке "вторжения" на Украину и на этом фоне усиливают присутствие в Восточной Европе и грозятся ужесточить санкции. Россия отвергает все претензии и напоминает, что Киев не соблюдает Минские соглашения: ВСУ сосредоточили у линии соприкосновения половину личного состава армии и обстреливают ополченцев из запрещенного оружия.В Москве не раз указывали, что цель вбросов "об агрессии" — нарастить иностранную группировку у границ России. Кроме того, в Кремле и МИД объясняли, что основная причина эскалации на Украине — действия Соединенных Штатов и НАТО, которые посылают туда военных инструкторов, оружие и технику, увеличивают число учений, тем самым подталкивая Киев к военным авантюрам.В конце прошлого года Москва передала Брюсселю и Вашингтону проекты документов о гарантиях безопасности. Кремль настаивает на прекращении военного сотрудничества блока с постсоветскими странами, отказе от создания баз на их территории, ограничении размещения ударных средств у российской границы, вывозе из Европы американского ядерного оружия и нерасширении НАТО на восток. Двадцать седьмого января Россия получила письменный ответ. В МИД заявили, что западные партнеры проигнорировали самый главной вопрос о нерасширении альянса.

https://ria.ru/20220201/protivorechiya-1770574619.html

https://ria.ru/20220201/nebenzya-1770582945.html

https://ria.ru/20220201/peregovory-1770585086.html

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