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Совместная пресс-конференция Путина и Орбана. Трансляция

Совместная пресс-конференция Путина и Орбана. Трансляция - РИА Новости, 01.02.2022

Совместная пресс-конференция Путина и Орбана. Трансляция

Президент России Владимир Путин и премьер-министр Венгрии Виктор Орбан проводят совместную пресс-конференцию после переговоров в Москве. РИА Новости, 01.02.2022

2022-02-01T19:30

2022-02-01T19:30

2022-02-01T23:26

венгрия

владимир путин

виктор орбан

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Президент России Владимир Путин и премьер-министр Венгрии Виктор Орбан проводят совместную пресс-конференцию после переговоров в Москве.

венгрия

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венгрия, владимир путин, виктор орбан, видео