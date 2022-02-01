Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220201/press-konferentsiya-1770478539.html
Совместная пресс-конференция Путина и Орбана. Трансляция
Совместная пресс-конференция Путина и Орбана. Трансляция - РИА Новости, 01.02.2022
Совместная пресс-конференция Путина и Орбана. Трансляция
Президент России Владимир Путин и премьер-министр Венгрии Виктор Орбан проводят совместную пресс-конференцию после переговоров в Москве. РИА Новости, 01.02.2022
2022-02-01T19:30
2022-02-01T23:26
венгрия
владимир путин
виктор орбан
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/01/1770477039_0:40:601:378_1920x0_80_0_0_191a3cf9cd46ae2cdbbe66c7a3350c4c.jpg
Президент России Владимир Путин и премьер-министр Венгрии Виктор Орбан проводят совместную пресс-конференцию после переговоров в Москве.
венгрия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
LIVE: Совместная пресс-конференция Путина и Орбана
LIVE: Совместная пресс-конференция Путина и Орбана
2022-02-01T19:30
true
PT39M18S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/01/1770477039_21:0:578:418_1920x0_80_0_0_97ae541af4a4de8c461787314e9480c2.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
венгрия, владимир путин, виктор орбан, видео
Совместная пресс-конференция Путина и Орбана. Трансляция
Президент России Владимир Путин и премьер-министр Венгрии Виктор Орбан проводят совместную пресс-конференцию после переговоров в Москве.
2022-02-01T19:30
true
PT39M18S
19:30 01.02.2022 (обновлено: 23:26 01.02.2022)
 

Совместная пресс-конференция Путина и Орбана. Трансляция

Читать ria.ru в
Президент России Владимир Путин и премьер-министр Венгрии Виктор Орбан проводят совместную пресс-конференцию после переговоров в Москве.
 
ВенгрияВладимир ПутинВиктор Орбан
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала