https://ria.ru/20220201/press-konferentsiya-1770478539.html
Совместная пресс-конференция Путина и Орбана. Трансляция
Совместная пресс-конференция Путина и Орбана. Трансляция - РИА Новости, 01.02.2022
Совместная пресс-конференция Путина и Орбана. Трансляция
Президент России Владимир Путин и премьер-министр Венгрии Виктор Орбан проводят совместную пресс-конференцию после переговоров в Москве. РИА Новости, 01.02.2022
2022-02-01T19:30
2022-02-01T19:30
2022-02-01T23:26
венгрия
владимир путин
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Президент России Владимир Путин и премьер-министр Венгрии Виктор Орбан проводят совместную пресс-конференцию после переговоров в Москве.
венгрия
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РИА Новости
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4.7
96
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LIVE: Совместная пресс-конференция Путина и Орбана
LIVE: Совместная пресс-конференция Путина и Орбана
2022-02-01T19:30
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РИА Новости
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венгрия, владимир путин, виктор орбан, видео
Совместная пресс-конференция Путина и Орбана. Трансляция
Президент России Владимир Путин и премьер-министр Венгрии Виктор Орбан проводят совместную пресс-конференцию после переговоров в Москве.
2022-02-01T19:30
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PT39M18S
19:30 01.02.2022 (обновлено: 23:26 01.02.2022)
Совместная пресс-конференция Путина и Орбана. Трансляция
Президент России Владимир Путин и премьер-министр Венгрии Виктор Орбан проводят совместную пресс-конференцию после переговоров в Москве.