https://ria.ru/20220202/puteshestviya-1770641378.html
Названы самые выгодные маршруты для путешествий на поезде в феврале
Названы самые выгодные маршруты для путешествий на поезде в феврале - РИА Новости, 02.02.2022
Названы самые выгодные маршруты для путешествий на поезде в феврале
Определены маршруты, по которым можно совершить недорогое путешествие на поезде в последний месяц зимы, сообщает OneTwoTrip. РИА Новости, 02.02.2022
2022-02-02T12:12
2022-02-02T12:12
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МОСКВА, 2 фев — РИА Новости. Определены маршруты, по которым можно совершить недорогое путешествие на поезде в последний месяц зимы, сообщает OneTwoTrip.Специалисты онлайн-сервиса проанализировали средние цены на проездные документы в одну сторону из самых популярных российских городов по поисковым запросам клиентов. Оказалось, что чаще всего на февраль путешественники интересуются билетами с отправлением из Москвы, Санкт-Петербурга, Краснодара, Сочи и Казани.Из столицы дешевле всего доехать до Калуги (в среднем за 500 рублей). Чуть дороже (850 рублей) обойдется билет до Санкт-Петербурга. В Белгород и Нижний Новгород можно добраться в среднем за 970 рублей, а в Казань — за 1000 рублей. Воронеж замыкает пятерку бюджетных направлений: проездной документ туда стоит в среднем 1020 рублей.Петербуржцам можно очень недорого съездить в Москву (билет стоит около 850 рублей), Петрозаводск (910 рублей) и Нижний Новгород (1190 рублей). Жители Краснодара могут устроить бюджетное путешествие в Анапу и Ростов-на-Дону — за 660 рублей. Из Сочи выгоднее всего отправиться в Краснодар — за 700 рублей, а самый дешевый билет из Казани в феврале можно купить до Ижевска — за 1050 рублей.
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Названы самые выгодные маршруты для путешествий на поезде в феврале
Онлайн-сервис назвал маршруты, по которым выгодно путешествовать на поезде в феврале
МОСКВА, 2 фев — РИА Новости. Определены маршруты, по которым можно совершить недорогое путешествие на поезде в последний месяц зимы, сообщает OneTwoTrip.
Специалисты онлайн-сервиса проанализировали средние цены на проездные документы в одну сторону из самых популярных российских городов по поисковым запросам клиентов. Оказалось, что чаще всего на февраль путешественники интересуются билетами с отправлением из Москвы, Санкт-Петербурга, Краснодара, Сочи и Казани.
Из столицы дешевле всего доехать до Калуги (в среднем за 500 рублей). Чуть дороже (850 рублей) обойдется билет до Санкт-Петербурга. В Белгород и Нижний Новгород можно добраться в среднем за 970 рублей, а в Казань — за 1000 рублей. Воронеж замыкает пятерку бюджетных направлений: проездной документ туда стоит в среднем 1020 рублей.
Петербуржцам можно очень недорого съездить в Москву (билет стоит около 850 рублей), Петрозаводск (910 рублей) и Нижний Новгород (1190 рублей). Жители Краснодара могут устроить бюджетное путешествие в Анапу и Ростов-на-Дону — за 660 рублей. Из Сочи выгоднее всего отправиться в Краснодар — за 700 рублей, а самый дешевый билет из Казани в феврале можно купить до Ижевска — за 1050 рублей.