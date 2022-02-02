https://ria.ru/20220202/prizyv-1770683032.html
В РПЦ призвали Кремль защитить африканских христиан
В РПЦ призвали Кремль защитить африканских христиан - РИА Новости, 02.02.2022
В РПЦ призвали Кремль защитить африканских христиан
Гонимые христиане Африки и Ближнего Востока надеются на помощь России и нуждаются в ней, заявил председатель Отдела внешних церковных связей (ОВЦС) митрополит... РИА Новости, 02.02.2022
2022-02-02T15:01
2022-02-02T15:01
2022-02-02T15:01
религия
владимир путин
александр невский
ближний восток
россия
отдел внешних церковных связей московского патриархата
русская православная церковь
африка
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156371/32/1563713283_0:463:1591:1358_1920x0_80_0_0_bc02ab52d3ca815730cc85875add7250.jpg
МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Гонимые христиане Африки и Ближнего Востока надеются на помощь России и нуждаются в ней, заявил председатель Отдела внешних церковных связей (ОВЦС) митрополит Волоколамский Иларион (Алфеев) на церемонии награждения в Кремле.Президент РФ Владимир Путин наградил главу ОВЦС орденом Александра Невского."Благодаря российской армии террористы изгнаны из Сирии, но в ряде других стран Ближнего Востока, где христиане подвергаются атакам со стороны террористов и радикальных групп, они также нуждаются в защите и помощи России. Особого внимания сегодня требует Африка: в некоторых государствах развернуты масштабные гонения на христиан", - сказал митрополит.Верующие Африки, отметил он, с надеждой смотрят на Россию и ее президента, на Русскую православную церковь и патриарха Московского и всея Руси Кирилла. "Они выходят на улицы с плакатами "Спасибо Путину и спасибо патриарху Кириллу". Я хотел бы присоединиться к этим словам благодарности", - добавил митрополит, пожелав президенту здоровья и Божьей помощи в служении.
https://ria.ru/20191117/1560891676.html
ближний восток
россия
африка
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156371/32/1563713283_0:63:2048:1598_1920x0_80_0_0_b6a4342c10037e8ebcb488fa65fe3ccf.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир путин, александр невский, ближний восток, россия, отдел внешних церковных связей московского патриархата, русская православная церковь, африка