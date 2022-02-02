Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Вид на пролив Малое море озера Байкал на закате со смотровой площадки у памятника бродяге по трассе Иркутск - МРС (Маломорская рыбная станция) - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Религия
https://ria.ru/20220202/prizyv-1770683032.html
В РПЦ призвали Кремль защитить африканских христиан
В РПЦ призвали Кремль защитить африканских христиан - РИА Новости, 02.02.2022
В РПЦ призвали Кремль защитить африканских христиан
Гонимые христиане Африки и Ближнего Востока надеются на помощь России и нуждаются в ней, заявил председатель Отдела внешних церковных связей (ОВЦС) митрополит... РИА Новости, 02.02.2022
2022-02-02T15:01
2022-02-02T15:01
религия
владимир путин
александр невский
ближний восток
россия
отдел внешних церковных связей московского патриархата
русская православная церковь
африка
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156371/32/1563713283_0:463:1591:1358_1920x0_80_0_0_bc02ab52d3ca815730cc85875add7250.jpg
МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Гонимые христиане Африки и Ближнего Востока надеются на помощь России и нуждаются в ней, заявил председатель Отдела внешних церковных связей (ОВЦС) митрополит Волоколамский Иларион (Алфеев) на церемонии награждения в Кремле.Президент РФ Владимир Путин наградил главу ОВЦС орденом Александра Невского."Благодаря российской армии террористы изгнаны из Сирии, но в ряде других стран Ближнего Востока, где христиане подвергаются атакам со стороны террористов и радикальных групп, они также нуждаются в защите и помощи России. Особого внимания сегодня требует Африка: в некоторых государствах развернуты масштабные гонения на христиан", - сказал митрополит.Верующие Африки, отметил он, с надеждой смотрят на Россию и ее президента, на Русскую православную церковь и патриарха Московского и всея Руси Кирилла. "Они выходят на улицы с плакатами "Спасибо Путину и спасибо патриарху Кириллу". Я хотел бы присоединиться к этим словам благодарности", - добавил митрополит, пожелав президенту здоровья и Божьей помощи в служении.
https://ria.ru/20191117/1560891676.html
ближний восток
россия
африка
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156371/32/1563713283_0:63:2048:1598_1920x0_80_0_0_b6a4342c10037e8ebcb488fa65fe3ccf.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
владимир путин, александр невский, ближний восток, россия, отдел внешних церковных связей московского патриархата, русская православная церковь, африка
15:01 02.02.2022
 

В РПЦ призвали Кремль защитить африканских христиан

© РИА Новости / Алессандро Рота / Перейти в фотобанкМитрополит Волоколамский, викарий патриарха Московского и всея Руси Иларион
Митрополит Волоколамский, викарий патриарха Московского и всея Руси Иларион - РИА Новости, 1920, 02.02.2022
© РИА Новости / Алессандро Рота
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Гонимые христиане Африки и Ближнего Востока надеются на помощь России и нуждаются в ней, заявил председатель Отдела внешних церковных связей (ОВЦС) митрополит Волоколамский Иларион (Алфеев) на церемонии награждения в Кремле.
Президент РФ Владимир Путин наградил главу ОВЦС орденом Александра Невского.
"Благодаря российской армии террористы изгнаны из Сирии, но в ряде других стран Ближнего Востока, где христиане подвергаются атакам со стороны террористов и радикальных групп, они также нуждаются в защите и помощи России. Особого внимания сегодня требует Африка: в некоторых государствах развернуты масштабные гонения на христиан", - сказал митрополит.
Верующие Африки, отметил он, с надеждой смотрят на Россию и ее президента, на Русскую православную церковь и патриарха Московского и всея Руси Кирилла. "Они выходят на улицы с плакатами "Спасибо Путину и спасибо патриарху Кириллу". Я хотел бы присоединиться к этим словам благодарности", - добавил митрополит, пожелав президенту здоровья и Божьей помощи в служении.
Встреча российских журналистов и представителей РПЦ в Гондэре, Эфиопия. 30 сентября 2019 - РИА Новости, 1920, 17.11.2019
17 ноября 2019, 08:00Религия
"Путин — наш человек!" Репортаж из самой необычной страны Африки
 
РелигияВладимир ПутинАлександр НевскийБлижний ВостокРоссияОтдел внешних церковных связей Московского ПатриархатаРусская православная церковьАфрика
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала