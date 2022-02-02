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В РПЦ призвали Кремль защитить африканских христиан

В РПЦ призвали Кремль защитить африканских христиан - РИА Новости, 02.02.2022

В РПЦ призвали Кремль защитить африканских христиан

Гонимые христиане Африки и Ближнего Востока надеются на помощь России и нуждаются в ней, заявил председатель Отдела внешних церковных связей (ОВЦС) митрополит... РИА Новости, 02.02.2022

2022-02-02T15:01

2022-02-02T15:01

2022-02-02T15:01

религия

владимир путин

александр невский

ближний восток

россия

отдел внешних церковных связей московского патриархата

русская православная церковь

африка

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МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Гонимые христиане Африки и Ближнего Востока надеются на помощь России и нуждаются в ней, заявил председатель Отдела внешних церковных связей (ОВЦС) митрополит Волоколамский Иларион (Алфеев) на церемонии награждения в Кремле.Президент РФ Владимир Путин наградил главу ОВЦС орденом Александра Невского."Благодаря российской армии террористы изгнаны из Сирии, но в ряде других стран Ближнего Востока, где христиане подвергаются атакам со стороны террористов и радикальных групп, они также нуждаются в защите и помощи России. Особого внимания сегодня требует Африка: в некоторых государствах развернуты масштабные гонения на христиан", - сказал митрополит.Верующие Африки, отметил он, с надеждой смотрят на Россию и ее президента, на Русскую православную церковь и патриарха Московского и всея Руси Кирилла. "Они выходят на улицы с плакатами "Спасибо Путину и спасибо патриарху Кириллу". Я хотел бы присоединиться к этим словам благодарности", - добавил митрополит, пожелав президенту здоровья и Божьей помощи в служении.

https://ria.ru/20191117/1560891676.html

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владимир путин, александр невский, ближний восток, россия, отдел внешних церковных связей московского патриархата, русская православная церковь, африка