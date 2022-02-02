https://ria.ru/20220202/pitanie-1770738689.html

Голикова рассказала об обеспечении горячим питанием школьников

Голикова рассказала об обеспечении горячим питанием школьников - РИА Новости, 02.02.2022

Голикова рассказала об обеспечении горячим питанием школьников

Более 7,7 миллиона учеников начальных школ РФ обеспечены бесплатным горячим питанием, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова. РИА Новости, 02.02.2022

2022-02-02T19:05

2022-02-02T19:05

2022-02-02T19:05

общество

школа

дети

россия

татьяна голикова

министерство просвещения россии (минпросвещения россии)

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МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Более 7,7 миллиона учеников начальных школ РФ обеспечены бесплатным горячим питанием, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.Вице-премьер провела расширенное заседание рабочей группы по организации бесплатного здорового горячего питания для учеников начальных классов. Работа по обеспечению бесплатным горячим питанием учеников младших классов началась с 1 сентября 2020 года."В 2020-2021 году размер субсидии из федерального бюджета на указанные цели составил более 76 миллиардов рублей. Это позволило обеспечить бесплатным горячим питанием более 7,7 миллиона учащихся первого - четвертого классов почти в 39,6 тысячи школ", - заявила Голикова на заседании. По ее словам, в 2022 году на эти цели выделены уже 63,2 миллиарда рублей из федерального бюджета.Вице-премьер отметила, что на старте программы санитарно-эпидемиологическим требованиям не соответствовала 2261 школа в 27 регионах, на начало 2022 года нарушения не устранили лишь 83 школы в четырех регионах. В 34 школах трех регионов горячее питание заменено продуктовыми наборами, организована большая перемена для приема пищи дома. Эти школы находятся в труднодоступных местах, являются малокомплектными.На заседании обсуждался и вопрос устаревшего оборудования и ремонта пищеблоков. По данным Минпросвещения, 60,4% школ включены в программу капремонта и планируют ремонт пищеблоков. Субсидии из федерального бюджета на капитальный ремонт школ в 2022 году составляют 66,5 миллиарда рублей.Вице-премьер подчеркнула, что капитальный ремонт не должен остановить обеспечение обучающихся горячим питанием. Она попросила Минпросвещения и регионы внимательно относиться к обращениям по вопросу горячего питания в школах, а также реагировать на замечания.

https://ria.ru/20220113/shkola-1767661143.html

https://ria.ru/20220126/kravtsov-1769612782.html

https://ria.ru/20220130/povar-1769990090.html

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общество, школа, дети, россия, татьяна голикова, министерство просвещения россии (минпросвещения россии)