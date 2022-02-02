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Такой же, как Путин: национальные интересы превыше всего
Такой же, как Путин: национальные интересы превыше всего - РИА Новости, 02.02.2022
Такой же, как Путин: национальные интересы превыше всего
Венгерского премьера Виктора Орбана глобалисты и либералы называют "маленьким европейским Путиным" — это страшное ругательство в одном ряду с фашистом,... РИА Новости, 02.02.2022
2022-02-02T08:00
2022-02-02T07:58
авторы
россия
венгрия
виктор орбан
евросоюз
нато
политика
марк рютте
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Венгерского премьера Виктора Орбана глобалисты и либералы называют "маленьким европейским Путиным" — это страшное ругательство в одном ряду с фашистом, националистом и гомофобом, как тоже обзывают Орбана. Самому венгерскому премьеру нет до этого никакого дела — он идет своим путем, ставя во главу угла интересы своей страны и своего народа. Неудивительно, что ему проще находить общий язык с теми, кто руководствуется такими же принципами. То есть с Владимиром Путиным — хотя Венгрия входит в ЕС и НАТО.Одной из главных целей нынешнего визита Орбана в Москву было увеличение поставок российского газа — но, естественно, не обошлось без разговоров об Украине. Премьер назвал свою поездку "отчасти еще и миссией мира", заверив в том, что "ни один руководитель Европейского союза, стран-членов не хотел бы войны. Мы выступаем за политическое решение".Но пока венгерский премьер был в Кремле, в Киеве высадился целый десант европейских лидеров, озабоченных защитой Украины от выдуманной ими же русской агрессии. Среди гостей Зеленского оказался и голландский премьер Марк Рютте — сторонник жесткой линии в отношении Москвы. Но не только Москвы — в прошлом году именно Рютте практически кричал на Орбана на саммите ЕС: Венгрии больше нечего делать в Европейском союзе, вы приняли ужасный закон о борьбе с ЛГБТ! То есть Рютте одной рукой защищает Украину, а другой выгоняет Венгрию — притом что последняя является частью Европы, а Украина относится к русскому миру. С такими друзьями (а ведь Нидерланды с Венгрией входят в один союз) Орбану действительно и врагов не надо.Выгнать Венгрию из ЕС сторонники "прогрессивных ценностей", впрочем, не могут — боятся цепной реакции. Поэтому ограничиваются различными шпильками — вроде того, что отказывают Орбану в участии в "саммите за демократию". Хотя тот как раз настоящий демократ: он начинал как борец против коммунистического правительства в Венгрии, требовал вывода советских войск и выхода из Варшавского договора. Еще в 1998-м стал премьером, и именно при нем Венгрия вступила в НАТО. То есть он был абсолютно приемлемым для Запада политиком. Но с годами и опытом Орбан стал понимать, что наднациональные западные структуры не собираются считаться с венгерскими интересами, и постепенно превратился в жесткого защитника мадьярской идентичности. Он выступает в защиту семейных ценностей и христианства, против миграции и размывания национальных особенностей европейских народов, за национальный суверенитет и против транснационального капитала. И за сотрудничество и диалог с Россией — причем по совершенно прагматическим соображениям.Еще шесть лет назад в интервью американскому изданию Politico Орбан объяснял свои теплые отношения с Путиным:"Политика — это вообще-то не личное дело, я представляю не свое мнение, а интересы венгерской нации. А ведь совершенно понятно, что без русских как следует позаботиться о будущем венгров невозможно. Так что с русскими нам нужно поддерживать хорошие, сбалансированные отношения. &lt;...&gt; Если вы хотите, чтобы у вас с русскими были отношения, построенные на принципах, ничего не выйдет. Европейские принципы, список приоритетных принципов, совершенно отличаются от списка приоритетных принципов в России. Примирить их между собой невозможно. Как говорят у нас в Венгрии, это другая кофейня... Так что отложите в сторону принципы, идеологии и займитесь интересами, приходите к соглашениям, построенным на реальной политике, в основе которой лежит здравый смысл. Таков венгерский подход".Европейские принципы, о которых в 2015-м говорил Орбан, с тех пор стали инструментом давления на ту же Венгрию: Будапешт обвиняют в нарушении прав человека, гомофобии, ненависти к мигрантам, диктатуре и прочем. То есть европейский список ценностей оказался такой же удавкой на шее у венгров, как и коммунистическая идеология, с которой в свое время боролся Орбан. И сейчас он не собирается уступать внешнему диктату, несмотря на огромное давление и пропаганду. Об этом он заявил и Путину:"Первый раз мы встретились 13 лет назад. Это, получается, наша тринадцатая встреча. Это редкость. Практически все, кто были моими коллегами по руководству странами Евросоюза, уже не являются таковыми. Получается, что у нас с вами за 13 лет накопились самые значительные воспоминания о прошлом России и ЕС. И я, честно говоря, не планирую уходить. В апреле выборы, я собираюсь на них выходить и выигрывать. Поэтому у меня обоснованные предположения, что мы будем с вами сотрудничать в течение долгих лет".Действительно, после ухода Меркель в ЕС не осталось руководителей образца 2010-го, то есть того времени, когда Орбан занял пост премьера во второй раз (после первого срока в 1998-2002 годах). Свои контакты с Путиным он отсчитывает с этого же времени — хотя познакомились они гораздо раньше (как минимум во время визита Путина в Будапешт в 2006-м). Но Орбан не просто самый опытный из европейских лидеров — он еще и самый упрямый в защите своих принципов.Но упрямый не так, как польское руководство, которое, придерживаясь консервативных ценностей, пытается при этом делать ставку на русофобию, на ссору Германии и России. Упрямство Орбана базируется не на попытке играть на противоречиях между великими державами и уж тем более не на провоцировании этих противоречий — а на отстаивании собственных интересов. Именно поэтому Орбана так ценят не только европейские антиглобалисты, противники европейского плавильного котла, но и американские правые традиционалисты, трамписты — как человека, не испугавшегося бросить вызов могущественным наднациональным силам. За это его уважает и Путин.Интересно, кстати, как за эти годы менялись отношения Путина с Орбаном. Вот как венгерский премьер рассуждал в том же интервью осенью 2015-го:"С Путиным можно сотрудничать. Он непростой человек. Никаких личных чувств у него к вам нет. Кто-нибудь видел личные качества Путина? Он не из тех людей, у которых есть общеизвестные личные качества, так что не нужно думать о нем так, как вы привыкли думать о западных лидерах. В западной политической культуре личные отношения, персональные знакомства — это обыденная вещь. В российской политике такое совершенно невозможно. Так что не переоценивайте свое умение понимать российскую политику, не нужно. Знаете, на саммитах с участием глав правительств мы всегда называем друг друга по именам: Виктор, Ангела и так далее. На переговорах с русскими это немыслимо, такого не может быть. Так что личные дела вообще никакой роли не играют — ни в моем сознании, ни в сознании Путина".С тех пор Орбан виделся с Путиным несколько раз — в 2015-2019 годах они регулярно встречались и в России, и в Венгрии. Потом был карантин — и вот сейчас первая очная встреча за два с лишним года. И как она началась? С обращения Путина к Орбану "Виктор" и с "очень рад тебя видеть".Так что все меняется, в том числе и венгерское понимание русских привычек. Главное, что остается, — это понимание того, что с русскими можно иметь дело, что они не будут выкручивать руки и требовать перестать быть самим собой. "Мы сотрудничаем с русскими, но нам бы не хотелось зависеть от русских", — сказал в свое время Орбан. Может ли он сегодня сказать то же самое про ЕС?Нет — потому что Венгрия зависит от ЕС куда сильнее, чем ей этого бы хотелось. Однако в Будапеште надеются на то, что (благодаря в том числе и стойкой позиции Орбана) рано или поздно Евросоюз станет союзом наций, а не наднациональной — если не антинациональной — организацией. В этих надеждах венгры не одиноки, точно так же думают многие французы, итальянцы, немцы и остальные европейцы. Такая Европа не будет чужой марионеткой и заложником внешних интересов — и с такой Европой Россия практически всегда сможет договориться.
https://ria.ru/20220201/peregovory-1770558908.html
https://ria.ru/20211128/litsemerie-1761100793.html
https://ria.ru/20220201/otnosheniya-1770318338.html
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Петр Акопов
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авторы, россия, венгрия, виктор орбан, евросоюз, нато, политика, марк рютте
08:00 02.02.2022
 

Такой же, как Путин: национальные интересы превыше всего

© AP Photo / Olivier HosletПремьер-министр Венгрии Виктор Орбан после саммита ЕС в Брюсселе. 22 октября 2022 года
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан после саммита ЕС в Брюсселе. 22 октября 2022 года - РИА Новости, 1920, 02.02.2022
© AP Photo / Olivier Hoslet
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Петр Акопов
Петр Акопов
Все материалы
Венгерского премьера Виктора Орбана глобалисты и либералы называют "маленьким европейским Путиным" — это страшное ругательство в одном ряду с фашистом, националистом и гомофобом, как тоже обзывают Орбана. Самому венгерскому премьеру нет до этого никакого дела — он идет своим путем, ставя во главу угла интересы своей страны и своего народа. Неудивительно, что ему проще находить общий язык с теми, кто руководствуется такими же принципами. То есть с Владимиром Путиным — хотя Венгрия входит в ЕС и НАТО.
Одной из главных целей нынешнего визита Орбана в Москву было увеличение поставок российского газа — но, естественно, не обошлось без разговоров об Украине. Премьер назвал свою поездку "отчасти еще и миссией мира", заверив в том, что "ни один руководитель Европейского союза, стран-членов не хотел бы войны. Мы выступаем за политическое решение".
Президент России Владимир Путин и премьер-министр Венгрии Виктор Орбан во время совместной пресс-конференции по итогам встречи - РИА Новости, 1920, 01.02.2022
Вчера, 19:32
Переговоры Путина и Орбана продлились почти пять часов
Но пока венгерский премьер был в Кремле, в Киеве высадился целый десант европейских лидеров, озабоченных защитой Украины от выдуманной ими же русской агрессии. Среди гостей Зеленского оказался и голландский премьер Марк Рютте — сторонник жесткой линии в отношении Москвы. Но не только Москвы — в прошлом году именно Рютте практически кричал на Орбана на саммите ЕС: Венгрии больше нечего делать в Европейском союзе, вы приняли ужасный закон о борьбе с ЛГБТ! То есть Рютте одной рукой защищает Украину, а другой выгоняет Венгрию — притом что последняя является частью Европы, а Украина относится к русскому миру. С такими друзьями (а ведь Нидерланды с Венгрией входят в один союз) Орбану действительно и врагов не надо.
Выгнать Венгрию из ЕС сторонники "прогрессивных ценностей", впрочем, не могут — боятся цепной реакции. Поэтому ограничиваются различными шпильками — вроде того, что отказывают Орбану в участии в "саммите за демократию". Хотя тот как раз настоящий демократ: он начинал как борец против коммунистического правительства в Венгрии, требовал вывода советских войск и выхода из Варшавского договора. Еще в 1998-м стал премьером, и именно при нем Венгрия вступила в НАТО. То есть он был абсолютно приемлемым для Запада политиком. Но с годами и опытом Орбан стал понимать, что наднациональные западные структуры не собираются считаться с венгерскими интересами, и постепенно превратился в жесткого защитника мадьярской идентичности. Он выступает в защиту семейных ценностей и христианства, против миграции и размывания национальных особенностей европейских народов, за национальный суверенитет и против транснационального капитала. И за сотрудничество и диалог с Россией — причем по совершенно прагматическим соображениям.
Глава МИД Венгрии Петер Сийярто - РИА Новости, 1920, 28.11.2021
28 ноября 2021, 07:32
Глава МИД Венгрии обвинил Запад в лицемерии в отношении России
Еще шесть лет назад в интервью американскому изданию Politico Орбан объяснял свои теплые отношения с Путиным:
"Политика — это вообще-то не личное дело, я представляю не свое мнение, а интересы венгерской нации. А ведь совершенно понятно, что без русских как следует позаботиться о будущем венгров невозможно. Так что с русскими нам нужно поддерживать хорошие, сбалансированные отношения. <...> Если вы хотите, чтобы у вас с русскими были отношения, построенные на принципах, ничего не выйдет. Европейские принципы, список приоритетных принципов, совершенно отличаются от списка приоритетных принципов в России. Примирить их между собой невозможно. Как говорят у нас в Венгрии, это другая кофейня... Так что отложите в сторону принципы, идеологии и займитесь интересами, приходите к соглашениям, построенным на реальной политике, в основе которой лежит здравый смысл. Таков венгерский подход".
Европейские принципы, о которых в 2015-м говорил Орбан, с тех пор стали инструментом давления на ту же Венгрию: Будапешт обвиняют в нарушении прав человека, гомофобии, ненависти к мигрантам, диктатуре и прочем. То есть европейский список ценностей оказался такой же удавкой на шее у венгров, как и коммунистическая идеология, с которой в свое время боролся Орбан. И сейчас он не собирается уступать внешнему диктату, несмотря на огромное давление и пропаганду. Об этом он заявил и Путину:
Президент России Владимир Путин и премьер-министр Венгерской Республики Виктор Орбан во время совместной пресс-конференции в Будапеште. 17 февраля 2015 - РИА Новости, 1920, 01.02.2022
Вчера, 01:01
Межгосударственные отношения РФ и Венгрии
"Первый раз мы встретились 13 лет назад. Это, получается, наша тринадцатая встреча. Это редкость. Практически все, кто были моими коллегами по руководству странами Евросоюза, уже не являются таковыми. Получается, что у нас с вами за 13 лет накопились самые значительные воспоминания о прошлом России и ЕС. И я, честно говоря, не планирую уходить. В апреле выборы, я собираюсь на них выходить и выигрывать. Поэтому у меня обоснованные предположения, что мы будем с вами сотрудничать в течение долгих лет".
Действительно, после ухода Меркель в ЕС не осталось руководителей образца 2010-го, то есть того времени, когда Орбан занял пост премьера во второй раз (после первого срока в 1998-2002 годах). Свои контакты с Путиным он отсчитывает с этого же времени — хотя познакомились они гораздо раньше (как минимум во время визита Путина в Будапешт в 2006-м). Но Орбан не просто самый опытный из европейских лидеров — он еще и самый упрямый в защите своих принципов.
Но упрямый не так, как польское руководство, которое, придерживаясь консервативных ценностей, пытается при этом делать ставку на русофобию, на ссору Германии и России. Упрямство Орбана базируется не на попытке играть на противоречиях между великими державами и уж тем более не на провоцировании этих противоречий — а на отстаивании собственных интересов. Именно поэтому Орбана так ценят не только европейские антиглобалисты, противники европейского плавильного котла, но и американские правые традиционалисты, трамписты — как человека, не испугавшегося бросить вызов могущественным наднациональным силам. За это его уважает и Путин.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 31.01.2022
31 января, 19:40В мире
FT рассказала о "поклонении" Путину иностранных лидеров
Интересно, кстати, как за эти годы менялись отношения Путина с Орбаном. Вот как венгерский премьер рассуждал в том же интервью осенью 2015-го:
"С Путиным можно сотрудничать. Он непростой человек. Никаких личных чувств у него к вам нет. Кто-нибудь видел личные качества Путина? Он не из тех людей, у которых есть общеизвестные личные качества, так что не нужно думать о нем так, как вы привыкли думать о западных лидерах. В западной политической культуре личные отношения, персональные знакомства — это обыденная вещь. В российской политике такое совершенно невозможно. Так что не переоценивайте свое умение понимать российскую политику, не нужно. Знаете, на саммитах с участием глав правительств мы всегда называем друг друга по именам: Виктор, Ангела и так далее. На переговорах с русскими это немыслимо, такого не может быть. Так что личные дела вообще никакой роли не играют — ни в моем сознании, ни в сознании Путина".
С тех пор Орбан виделся с Путиным несколько раз — в 2015-2019 годах они регулярно встречались и в России, и в Венгрии. Потом был карантин — и вот сейчас первая очная встреча за два с лишним года. И как она началась? С обращения Путина к Орбану "Виктор" и с "очень рад тебя видеть".
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан - РИА Новости, 1920, 01.02.2022
Вчера, 19:58
Премьер Венгрии назвал санкции против России неприемлемыми
Так что все меняется, в том числе и венгерское понимание русских привычек. Главное, что остается, — это понимание того, что с русскими можно иметь дело, что они не будут выкручивать руки и требовать перестать быть самим собой. "Мы сотрудничаем с русскими, но нам бы не хотелось зависеть от русских", — сказал в свое время Орбан. Может ли он сегодня сказать то же самое про ЕС?
Нет — потому что Венгрия зависит от ЕС куда сильнее, чем ей этого бы хотелось. Однако в Будапеште надеются на то, что (благодаря в том числе и стойкой позиции Орбана) рано или поздно Евросоюз станет союзом наций, а не наднациональной — если не антинациональной — организацией. В этих надеждах венгры не одиноки, точно так же думают многие французы, итальянцы, немцы и остальные европейцы. Такая Европа не будет чужой марионеткой и заложником внешних интересов — и с такой Европой Россия практически всегда сможет договориться.
 
АвторыРоссияВенгрияВиктор ОрбанЕвросоюзНАТОПолитикаМарк Рютте
 
 
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