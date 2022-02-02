17:25 02.02.2022 (обновлено: 20:05 02.02.2022)
В России выявили подвид "омикрона" ВА.2
Глава Роспотребнадзора Попова: в России выявили подвид омикрон-штамма коронавируса ВА.2
© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкМедицинская сестра несет штатив для капельницы во временном госпитале для пациентов с COVID-19 на базе роддома № 2 в Симферополе
Медицинская сестра несет штатив для капельницы во временном госпитале для пациентов с COVID-19 на базе роддома № 2 в Симферополе. Архивное фото
МОСКВА, 2 фев — РИА Новости. В Российской Федерации обнаружили случаи заражения подвидом омикрон-штамма коронавируса ВА.2, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова на координационном совете по борьбе с COVID-19.
"Линия ВА.3 на территории Российской Федерации не выявлена, и подавляющее большинство, которое относится к линии ВА.2, было выявлено в Москве, Республике Марий Эл, Ростовской области, Республике Башкортостан", — сказала она.
По словам руководителя ведомства, данные из нескольких стран говорят о еще более высокой заразности этого подвида.
Мутацию коронавируса B.1.1.529, также известную как омикрон-штамм, выявили в Ботсване и ЮАР в конце ноября. У этого варианта есть несколько подвидов: BA.1, BA.1.1, BA.2 и BA.3. Как ранее заявлял датский Институт сывороток, ученые выяснили, что подвид "омикрона" BA.2 значительно заразнее оригинального штамма BA.1, но вакцина снижает риск передачи вируса.
По данным института, подвид BA.2 был обнаружен в начале этого года и быстро стал доминирующим вариантом в Дании, риск заражения инфицированным членов своей семьи составляет 39% по сравнению с 29% в случае с оригинальным "омикроном".
Вакцинация остается самым надежным способом защиты. По словам главы российского Минздрава Михаила Мурашко, доля привитых среди заболевших COVID-19 не превышает четырех процентов, тяжелых случаев единицы, подавляющее же большинство пациентов в стационарах — непривитые.