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https://ria.ru/20220202/omikron-1770713916.html
В России выявили подвид "омикрона" ВА.2
В России выявили подвид "омикрона" ВА.2 - РИА Новости, 02.02.2022
В России выявили подвид "омикрона" ВА.2
В Российской Федерации обнаружили случаи заражения подвидом омикрон-штамма коронавируса ВА.2, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова на координационном... РИА Новости, 02.02.2022
2022-02-02T17:25
2022-02-02T20:05
распространение коронавируса
общество
здоровье - общество
дания
сша
москва
анна попова
омикрон-штамм коронавируса
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МОСКВА, 2 фев — РИА Новости. В Российской Федерации обнаружили случаи заражения подвидом омикрон-штамма коронавируса ВА.2, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова на координационном совете по борьбе с COVID-19."Линия ВА.3 на территории Российской Федерации не выявлена, и подавляющее большинство, которое относится к линии ВА.2, было выявлено в Москве, Республике Марий Эл, Ростовской области, Республике Башкортостан", — сказала она.По словам руководителя ведомства, данные из нескольких стран говорят о еще более высокой заразности этого подвида.Мутацию коронавируса B.1.1.529, также известную как омикрон-штамм, выявили в Ботсване и ЮАР в конце ноября. У этого варианта есть несколько подвидов: BA.1, BA.1.1, BA.2 и BA.3. Как ранее заявлял датский Институт сывороток, ученые выяснили, что подвид "омикрона" BA.2 значительно заразнее оригинального штамма BA.1, но вакцина снижает риск передачи вируса.По данным института, подвид BA.2 был обнаружен в начале этого года и быстро стал доминирующим вариантом в Дании, риск заражения инфицированным членов своей семьи составляет 39% по сравнению с 29% в случае с оригинальным "омикроном".Вакцинация остается самым надежным способом защиты. По словам главы российского Минздрава Михаила Мурашко, доля привитых среди заболевших COVID-19 не превышает четырех процентов, тяжелых случаев единицы, подавляющее же большинство пациентов в стационарах — непривитые.
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общество, здоровье - общество, дания, сша, москва, анна попова, омикрон-штамм коронавируса, коронавирус в россии
17:25 02.02.2022 (обновлено: 20:05 02.02.2022)
 
В России выявили подвид "омикрона" ВА.2

Глава Роспотребнадзора Попова: в России выявили подвид омикрон-штамма коронавируса ВА.2

© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкМедицинская сестра несет штатив для капельницы во временном госпитале для пациентов с COVID-19 на базе роддома № 2 в Симферополе
Медицинская сестра несет штатив для капельницы во временном госпитале для пациентов с COVID-19 на базе роддома № 2 в Симферополе - РИА Новости, 1920, 02.02.2022
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Медицинская сестра несет штатив для капельницы во временном госпитале для пациентов с COVID-19 на базе роддома № 2 в Симферополе. Архивное фото
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МОСКВА, 2 фев — РИА Новости. В Российской Федерации обнаружили случаи заражения подвидом омикрон-штамма коронавируса ВА.2, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова на координационном совете по борьбе с COVID-19.
"Линия ВА.3 на территории Российской Федерации не выявлена, и подавляющее большинство, которое относится к линии ВА.2, было выявлено в Москве, Республике Марий Эл, Ростовской области, Республике Башкортостан", — сказала она.
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По словам руководителя ведомства, данные из нескольких стран говорят о еще более высокой заразности этого подвида.
Мутацию коронавируса B.1.1.529, также известную как омикрон-штамм, выявили в Ботсване и ЮАР в конце ноября. У этого варианта есть несколько подвидов: BA.1, BA.1.1, BA.2 и BA.3. Как ранее заявлял датский Институт сывороток, ученые выяснили, что подвид "омикрона" BA.2 значительно заразнее оригинального штамма BA.1, но вакцина снижает риск передачи вируса.
По данным института, подвид BA.2 был обнаружен в начале этого года и быстро стал доминирующим вариантом в Дании, риск заражения инфицированным членов своей семьи составляет 39% по сравнению с 29% в случае с оригинальным "омикроном".
Вакцинация остается самым надежным способом защиты. По словам главы российского Минздрава Михаила Мурашко, доля привитых среди заболевших COVID-19 не превышает четырех процентов, тяжелых случаев единицы, подавляющее же большинство пациентов в стационарах — непривитые.
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