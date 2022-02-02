https://ria.ru/20220202/omikron-1770713916.html

В России выявили подвид "омикрона" ВА.2

В России выявили подвид "омикрона" ВА.2 - РИА Новости, 02.02.2022

В России выявили подвид "омикрона" ВА.2

В Российской Федерации обнаружили случаи заражения подвидом омикрон-штамма коронавируса ВА.2, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова на координационном... РИА Новости, 02.02.2022

2022-02-02T17:25

2022-02-02T17:25

2022-02-02T20:05

распространение коронавируса

общество

здоровье - общество

дания

сша

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анна попова

омикрон-штамм коронавируса

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МОСКВА, 2 фев — РИА Новости. В Российской Федерации обнаружили случаи заражения подвидом омикрон-штамма коронавируса ВА.2, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова на координационном совете по борьбе с COVID-19."Линия ВА.3 на территории Российской Федерации не выявлена, и подавляющее большинство, которое относится к линии ВА.2, было выявлено в Москве, Республике Марий Эл, Ростовской области, Республике Башкортостан", — сказала она.По словам руководителя ведомства, данные из нескольких стран говорят о еще более высокой заразности этого подвида.Мутацию коронавируса B.1.1.529, также известную как омикрон-штамм, выявили в Ботсване и ЮАР в конце ноября. У этого варианта есть несколько подвидов: BA.1, BA.1.1, BA.2 и BA.3. Как ранее заявлял датский Институт сывороток, ученые выяснили, что подвид "омикрона" BA.2 значительно заразнее оригинального штамма BA.1, но вакцина снижает риск передачи вируса.По данным института, подвид BA.2 был обнаружен в начале этого года и быстро стал доминирующим вариантом в Дании, риск заражения инфицированным членов своей семьи составляет 39% по сравнению с 29% в случае с оригинальным "омикроном".Вакцинация остается самым надежным способом защиты. По словам главы российского Минздрава Михаила Мурашко, доля привитых среди заболевших COVID-19 не превышает четырех процентов, тяжелых случаев единицы, подавляющее же большинство пациентов в стационарах — непривитые.

https://ria.ru/20220202/omikron-1770689958.html

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