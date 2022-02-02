https://ria.ru/20220202/omikron-1770706293.html
Попова заявила, что "омикрон" обнаружили в 177 странах
Попова заявила, что "омикрон" обнаружили в 177 странах - РИА Новости, 02.02.2022
Попова заявила, что "омикрон" обнаружили в 177 странах
Штамм коронавируса "омикрон" стремительно распространяется по миру, зафиксирован уже в 177 странах, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова. РИА Новости, 02.02.2022
2022-02-02T16:56
2022-02-02T16:56
2022-02-02T17:40
анна попова
коронавирус в россии
омикрон-штамм коронавируса
коронавирус covid-19
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МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Штамм коронавируса "омикрон" стремительно распространяется по миру, зафиксирован уже в 177 странах, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова."Омикрон" стремительно распространяется по миру, и на сегодня это уже 177 стран, которые демонстрируют находки его на своей территории", - сказала Попова на заседании Координационного совета при правительстве по борьбе с коронавирусом.По словам Поповой, за шесть недель число подтвержденных случаев в мире выросло почти в 30 раз.
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анна попова, коронавирус в россии, омикрон-штамм коронавируса, коронавирус covid-19, россия, здоровье - общество, в мире
16:56 02.02.2022 (обновлено: 17:40 02.02.2022)
Попова заявила, что "омикрон" обнаружили в 177 странах
Глава Роспотребнадзора Попова заявила, что "омикрон" обнаружили в 177 странах