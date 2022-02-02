https://ria.ru/20220202/omikron-1770699308.html

Подвид "омикрона" ВА.2 обнаружили в 57 странах

Подвид "омикрона" ВА.2 обнаружили в 57 странах - РИА Новости, 02.02.2022

Подвид "омикрона" ВА.2 обнаружили в 57 странах

Подвид штамма коронавируса "омикрон" ВА.2 нашли в 57 странах, говорится в еженедельном отчете Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) со ссылкой на... РИА Новости, 02.02.2022

2022-02-02T16:31

2022-02-02T16:31

2022-02-02T16:48

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ЦЮРИХ, 2 фев - РИА Новости. Подвид штамма коронавируса "омикрон" ВА.2 нашли в 57 странах, говорится в еженедельном отчете Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) со ссылкой на международную базу данных геномов вирусов GISAID.По данным ВОЗ, на "омикрон" приходится 93,3% всех образцов коронавируса, загруженных в базу GISAID до 31 января. У "омикрона" есть несколько подвидов: BA.1, BA.1.1, BA.2 и BA.3. Как ранее заявлял датский Институт сывороток, ученые выяснили, что подвид "омикрона" BA.2 значительно заразнее оригинального штамма BA.1, но вакцина снижает риск передачи вируса. По данным института, подвид BA.2 был обнаружен в начале этого года и быстро стал доминирующим вариантом в Дании, риск заражения инфицированным членов своей семьи составляет 39% по сравнению с 29% в случае с оригинальным "омикроном".ВОЗ сообщает, что относительное увеличение числа подвариантов BA.2, отличающихся от BA.1 некоторыми мутациями, в том числе шиповидным белком, наблюдалось во многих странах."Последовательности, обозначенные BA.2, были представлены в GISAID на сегодняшний день из 57 стран, при этом еженедельная доля BA.2 по сравнению с другими последовательностями "омикрона" увеличилась более чем на 50% в нескольких странах в течение последних шести недель", - указывается в отчете.ВОЗ заявила о необходимости изучить вирулентность подвида BA.2, его трансмиссивность и способность ускользать от иммунной защиты.

https://ria.ru/20220202/koronavirus-1770689516.html

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здоровье - общество, дания, воз, омикрон-штамм коронавируса, коронавирус covid-19, в мире