https://ria.ru/20220202/omikron-1770699308.html
Подвид "омикрона" ВА.2 обнаружили в 57 странах
Подвид "омикрона" ВА.2 обнаружили в 57 странах - РИА Новости, 02.02.2022
Подвид "омикрона" ВА.2 обнаружили в 57 странах
Подвид штамма коронавируса "омикрон" ВА.2 нашли в 57 странах, говорится в еженедельном отчете Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) со ссылкой на... РИА Новости, 02.02.2022
2022-02-02T16:31
2022-02-02T16:31
2022-02-02T16:48
распространение коронавируса
здоровье - общество
дания
воз
омикрон-штамм коронавируса
коронавирус covid-19
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/0a/1767110869_0:61:3090:1799_1920x0_80_0_0_7e87108832f0174a03f20cd16a3a09ff.jpg
ЦЮРИХ, 2 фев - РИА Новости. Подвид штамма коронавируса "омикрон" ВА.2 нашли в 57 странах, говорится в еженедельном отчете Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) со ссылкой на международную базу данных геномов вирусов GISAID.По данным ВОЗ, на "омикрон" приходится 93,3% всех образцов коронавируса, загруженных в базу GISAID до 31 января. У "омикрона" есть несколько подвидов: BA.1, BA.1.1, BA.2 и BA.3. Как ранее заявлял датский Институт сывороток, ученые выяснили, что подвид "омикрона" BA.2 значительно заразнее оригинального штамма BA.1, но вакцина снижает риск передачи вируса. По данным института, подвид BA.2 был обнаружен в начале этого года и быстро стал доминирующим вариантом в Дании, риск заражения инфицированным членов своей семьи составляет 39% по сравнению с 29% в случае с оригинальным "омикроном".ВОЗ сообщает, что относительное увеличение числа подвариантов BA.2, отличающихся от BA.1 некоторыми мутациями, в том числе шиповидным белком, наблюдалось во многих странах."Последовательности, обозначенные BA.2, были представлены в GISAID на сегодняшний день из 57 стран, при этом еженедельная доля BA.2 по сравнению с другими последовательностями "омикрона" увеличилась более чем на 50% в нескольких странах в течение последних шести недель", - указывается в отчете.ВОЗ заявила о необходимости изучить вирулентность подвида BA.2, его трансмиссивность и способность ускользать от иммунной защиты.
https://ria.ru/20220202/koronavirus-1770689516.html
дания
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/0a/1767110869_277:0:3008:2048_1920x0_80_0_0_c02b13b6cb2a76a2ac41631f847b4681.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
здоровье - общество, дания, воз, омикрон-штамм коронавируса, коронавирус covid-19, в мире
16:31 02.02.2022 (обновлено: 16:48 02.02.2022)
Подвид "омикрона" ВА.2 обнаружили в 57 странах
В ВОЗ заявили, что подвид омикрон-штамма коронавируса ВА.2 обнаружили в 57 странах