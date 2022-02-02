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Врач назвала основные симптомы "омикрона"
Врач назвала основные симптомы "омикрона" - РИА Новости, 02.02.2022
Врач назвала основные симптомы "омикрона"
Симптомами "омикрона" являются кашель, насморк, боль в горле, бывают и случаи тошноты, но статистики по симптомам пока нет, заявила журналистам главврач 52-й... РИА Новости, 02.02.2022
2022-02-02T15:41
2022-02-02T15:41
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МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Симптомами "омикрона" являются кашель, насморк, боль в горле, бывают и случаи тошноты, но статистики по симптомам пока нет, заявила журналистам главврач 52-й московской больницы Марьяна Лысенко."Они практически не отличаются от респираторных вирусных инфекций: насморк очень часто, кашель и боль в горле. Такая классическая история, которую переносим в осенне-зимний период", - сказала медик.По ее словам, есть пациенты , которые жалуются на тошноту, но статистики еще нет.
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общество, здоровье - общество, коронавирус covid-19, омикрон-штамм коронавируса, коронавирус в россии, коронавирусы
15:41 02.02.2022
 
Врач назвала основные симптомы "омикрона"

Главврач ГКБ №52 Лысенко назвала кашель, насморк и боль в горле симптомами "омикрона"

© Depositphotos / viz-archКоронавирус COVID-19
Коронавирус COVID-19 - РИА Новости, 1920, 02.02.2022
© Depositphotos / viz-arch
Коронавирус COVID-19
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МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Симптомами "омикрона" являются кашель, насморк, боль в горле, бывают и случаи тошноты, но статистики по симптомам пока нет, заявила журналистам главврач 52-й московской больницы Марьяна Лысенко.
"Они практически не отличаются от респираторных вирусных инфекций: насморк очень часто, кашель и боль в горле. Такая классическая история, которую переносим в осенне-зимний период", - сказала медик.
По ее словам, есть пациенты , которые жалуются на тошноту, но статистики еще нет.
Омикрон-штамм коронавируса SARS-CoV-2
30 ноября 2021, 11:15Инфографика
Омикрон-штамм коронавируса SARS-CoV-2
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