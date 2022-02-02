https://ria.ru/20220202/omikron-1770689958.html

Врач назвала основные симптомы "омикрона"

Врач назвала основные симптомы "омикрона" - РИА Новости, 02.02.2022

Врач назвала основные симптомы "омикрона"

Симптомами "омикрона" являются кашель, насморк, боль в горле, бывают и случаи тошноты, но статистики по симптомам пока нет, заявила журналистам главврач 52-й... РИА Новости, 02.02.2022

2022-02-02T15:41

2022-02-02T15:41

2022-02-02T15:41

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МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Симптомами "омикрона" являются кашель, насморк, боль в горле, бывают и случаи тошноты, но статистики по симптомам пока нет, заявила журналистам главврач 52-й московской больницы Марьяна Лысенко."Они практически не отличаются от респираторных вирусных инфекций: насморк очень часто, кашель и боль в горле. Такая классическая история, которую переносим в осенне-зимний период", - сказала медик.По ее словам, есть пациенты , которые жалуются на тошноту, но статистики еще нет.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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