https://ria.ru/20220202/omikron-1770689697.html
Врач не исключила, что "омикрон" может увеличить коллективный иммунитет
Врач не исключила, что "омикрон" может увеличить коллективный иммунитет - РИА Новости, 02.02.2022
Врач не исключила, что "омикрон" может увеличить коллективный иммунитет
Главврач 52-й московской больницы Марьяна Лысенко не исключает, что мутация коронавируса до "омикрона" может повлиять на увеличение коллективного иммунитета, но РИА Новости, 02.02.2022
2022-02-02T15:41
2022-02-02T15:41
2022-02-02T15:41
распространение коронавируса
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омикрон-штамм коронавируса
марьяна лысенко
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МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Главврач 52-й московской больницы Марьяна Лысенко не исключает, что мутация коронавируса до "омикрона" может повлиять на увеличение коллективного иммунитета, но лучше вакцинироваться, чем переболеть."Мы можем это предполагать, но говорить со стопроцентной уверенностью сейчас об этом не можем. "Омикрон" только пришел в нашу страну. Сейчас очень внимательно изучаем те результаты, которые на сегодня есть по нему у наших западных коллег. Мы надеемся, что он повлияет на развитие коллективного иммунитета, но говорить, что это большая для нас для всех радость, я бы не стала", - сказала Лысенко журналистам.По ее словам, все мутации приносят последствия заболеваний у пациентов, поэтому нужно вакцинироваться.
https://ria.ru/20220202/immunitet-1770621636.html
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общество, здоровье - общество, коронавирус covid-19, омикрон-штамм коронавируса, марьяна лысенко
Врач не исключила, что "омикрон" может увеличить коллективный иммунитет
Главврач Лысенко: мутация COVID-19 до "омикрона" может повлиять на коллективный иммунитет