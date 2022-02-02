https://ria.ru/20220202/omikron-1770619996.html

Среди людей с "омикроном" 70% не были привиты и не болели, заявила Попова

Среди людей с "омикроном" 70% не были привиты и не болели, заявила Попова - РИА Новости, 02.02.2022

Среди людей с "омикроном" 70% не были привиты и не болели, заявила Попова

Среди заболевших коронавирусом, у которых подтвержден "омикрон", 70% не были привиты и не болели ранее, это говорит о том, что полученный ранее иммунитет дает... РИА Новости, 02.02.2022

2022-02-02T10:12

2022-02-02T10:12

2022-02-02T11:11

распространение коронавируса

общество

здоровье - общество

коронавирус covid-19

омикрон-штамм коронавируса

анна попова

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МОСКВА, 2 фев – РИА Новости. Среди заболевших коронавирусом, у которых подтвержден "омикрон", 70% не были привиты и не болели ранее, это говорит о том, что полученный ранее иммунитет дает защиту, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова в интервью РИА Новости."По тем данным, которые у нас сегодня есть, а у нас 13 487 подтвержденных в ходе секвенирования случаев "омикрона", 70% среди этих инфицированных не были привиты и не болели ранее. Разумеется, число заболевших этим штаммом выше, так как секвенирование проводится выборочно, но мы говорим о наблюдениях", - сказала Попова.Она отметила, что среди тех, кто заболел повторно, а их очень небольшой процент, люди, которые болели больше года назад и которые не были ревакцинированы."Это еще одно подтверждение того, что хорошая иммунная защита позволяет людям не страдать от нового штамма", - пояснила Попова.Читайте полный текст интервью с Анной Поповой >>

https://ria.ru/20220202/omikron-1770613156.html

https://ria.ru/20220202/schit-1770619528.html

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общество, здоровье - общество, коронавирус covid-19, омикрон-штамм коронавируса, анна попова