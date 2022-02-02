https://ria.ru/20220202/omikron-1770619996.html
Среди людей с "омикроном" 70% не были привиты и не болели, заявила Попова
Среди людей с "омикроном" 70% не были привиты и не болели, заявила Попова - РИА Новости, 02.02.2022
Среди людей с "омикроном" 70% не были привиты и не болели, заявила Попова
Среди заболевших коронавирусом, у которых подтвержден "омикрон", 70% не были привиты и не болели ранее, это говорит о том, что полученный ранее иммунитет дает... РИА Новости, 02.02.2022
2022-02-02T10:12
2022-02-02T10:12
2022-02-02T11:11
распространение коронавируса
общество
здоровье - общество
коронавирус covid-19
омикрон-штамм коронавируса
анна попова
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МОСКВА, 2 фев – РИА Новости. Среди заболевших коронавирусом, у которых подтвержден "омикрон", 70% не были привиты и не болели ранее, это говорит о том, что полученный ранее иммунитет дает защиту, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова в интервью РИА Новости."По тем данным, которые у нас сегодня есть, а у нас 13 487 подтвержденных в ходе секвенирования случаев "омикрона", 70% среди этих инфицированных не были привиты и не болели ранее. Разумеется, число заболевших этим штаммом выше, так как секвенирование проводится выборочно, но мы говорим о наблюдениях", - сказала Попова.Она отметила, что среди тех, кто заболел повторно, а их очень небольшой процент, люди, которые болели больше года назад и которые не были ревакцинированы."Это еще одно подтверждение того, что хорошая иммунная защита позволяет людям не страдать от нового штамма", - пояснила Попова.Читайте полный текст интервью с Анной Поповой >>
https://ria.ru/20220202/omikron-1770613156.html
https://ria.ru/20220202/schit-1770619528.html
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общество, здоровье - общество, коронавирус covid-19, омикрон-штамм коронавируса, анна попова
10:12 02.02.2022 (обновлено: 11:11 02.02.2022)
Среди людей с "омикроном" 70% не были привиты и не болели, заявила Попова
Глава Роспотребнадзора Попова: 70% людей с "омикроном" не были привиты и не болели