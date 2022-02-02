https://ria.ru/20220202/omikron-1770613156.html

Попова назвала результаты борьбы с "омикроном" очень неплохими

Попова назвала результаты борьбы с "омикроном" очень неплохими - РИА Новости, 02.02.2022

Попова назвала результаты борьбы с "омикроном" очень неплохими

Результаты борьбы с волной коронавируса, вызванной "омикроном", в России очень неплохие, благодаря вовремя принятым мерам удалось выиграть несколько месяцев,... РИА Новости, 02.02.2022

2022-02-02T09:34

2022-02-02T09:34

2022-02-02T11:10

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МОСКВА, 2 фев – РИА Новости. Результаты борьбы с волной коронавируса, вызванной "омикроном", в России очень неплохие, благодаря вовремя принятым мерам удалось выиграть несколько месяцев, чтобы подготовить систему здравоохранения, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова в интервью РИА Новости."Наши результаты очень неплохие в борьбе с этой волной, с этим штаммом. Они обусловлены еще и тем, что мы очень рано, с самых первых дней, выставили все необходимые кордоны. Мы закрыли все возможные входы для вируса. Это был уже необходимый элемент программы "Санитарный щит". Мы контролировали тех, кто прилетает из стран, где вирус был выявлен, прямо в аэропортах", - сказала Попова.Она отметила, что границы в этот раз не закрывались и авиарейсы не приостанавливали, однако на карантин отправляли людей, которые прибыли из стран, где была высокая заболеваемость. Такая быстрая реакция позволила выиграть несколько месяцев, чтобы подготовить систему здравоохранения и все противоэпидемические мероприятия, добавила она.Читайте полный текст интервью с Анной Поповой >>

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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