https://ria.ru/20220202/olimpiada-1770686397.html

Зеленая Олимпиада. Китай готов к самым экологичным Олимпийским играм

Зеленая Олимпиада. Китай готов к самым экологичным Олимпийским играм - РИА Новости, 02.02.2022

Зеленая Олимпиада. Китай готов к самым экологичным Олимпийским играм

Несмотря на то, что Олимпиада, которая начнется в Пекине 4 февраля, зимняя, она обещает стать самой "зеленой" за всю историю проведения игр. Работа всех 26... РИА Новости, 02.02.2022

2022-02-02T15:25

2022-02-02T15:25

2022-02-02T15:24

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МОСКВА, 2 фев – Проект "Россия-Китай: Главное". Несмотря на то, что Олимпиада, которая начнется в Пекине 4 февраля, зимняя, она обещает стать самой "зеленой" за всю историю проведения игр. Работа всех 26 объектов игр будет полностью обеспечиваться возобновляемой энергией. Провести "зеленые" игры Китаю позволят так называемые гибкие электросети, передающие электроэнергию, вырабатываемую мощными ветровыми и солнечными электростанциями в Чжанцзякоу, расположенном в 240 километрах к северо-западу от китайской столицы. Инициативы "зеленых Олимпийских игр" позволит Пекину продемонстрировать свои достижения в сфере энергетики и сохранения окружающей среды.Низкоуглеродные игрыЗимние Олимпийские игры 2022 года в Пекине должны стать самыми экологичными в истории. В Пекине обещают, что Олимпиада будет углеродно-нейтральной – за время ее проведения в воздух не будет выбрасываться диоксид углерода.Игры не только имеют особое значение для демонстрации экологических прорывов Китая – к сентябрю 2021 году КНР уже выполнила 98 процентов своих обязательств по устойчивому развитию, а средняя концентрация мелкодисперсных пылевых частиц PM2,5 в Пекине в 2022 году будет на 45 процентов ниже, чем в 2012 году. Игры подадут пример другим странам и позволят Китаю поделиться опытом в проведении экологичных спортивных мероприятий.По словам Ли, на время Олимпиады будет развернута низкоуглеродная транспортная система, доля энергоэффективных и экологически чистых транспортных средств, используемых во время игр, превысит 80 процентов.Движение на водородеОдно из главных "зеленых" новшеств зимних Олимпийских игр в Пекине – транспорт на зеленом водороде. Специально к спортивному мероприятию один из крупнейших в мире заводов по производству водорода подготовил 600 автомобилей на топливных элементах.Согласно заявлению Shell Plc – компании, которая занимается проектом, мощность электролизного завода по производству водорода составляет 20 мегаватт. Это делает его одним из крупнейших после 30-мегаваттной электростанции китайского производителя угольной химической продукции Ningxia Baofeng Energy Group Co. и 20-мегаваттного проекта французской газовой компании Air Liquide SA.По словам Shell, предприятие будет поставлять половину зеленого водорода, используемого для электромобилей, работающих на топливных элементах, во время Олимпийских игр. В ближайшие два года планируется увеличить мощность завода до 60 мегаватт, а после игр объект будет обеспечивать поставку экологически чистого топлива в районе Пекин-Тяньцзинь-Хэбэй."Зеленая" сетьГосударственная электросетевая корпорация Китая, крупнейший поставщик электроэнергии на севере страны, обещает обеспечить работу всех зимних олимпийских объектов на возобновляемых источниках энергии.Проект электросети постоянного тока разработан для удовлетворения всех потребностей в электроэнергии объектов зимних Олимпийских игр с использованием экологически чистой энергии. При этом после игр он будет ежегодно поставлять в Пекин 22,5 миллиарда киловатт-часов электроэнергии, что составляет примерно одну десятую от общего электропотребления в городе. Это поможет сэкономить 7,8 миллиона тонн стандартного угля и сократить выбросы углекислого газа на 2040 тонн в год, заявил Ян Чжидун, отвечающий за зимние игры в Государственной электросетевой компании Пекина.В Государственной электросетевой корпорации Китая также заявили, что обеспечат экологически чистое отопление в районах проведения игр. Так, районы, окружающие объекты зимних игр в Пекине, полностью отказались от угля: 64 тысячи домохозяйств в 163 близлежащих деревнях перешли к использованию электричества для отопления и приготовления пищи.Председатель Государственной электросетевой корпорации Синь Баоан заявил, что компания разрабатывает и интеллектуальные сети электроснабжения с использованием интернета вещей для обслуживания зимних Олимпийских игр.Директор Института городских и экологических исследований Китайской академии социальных наук Пан Цзяхуа указал, что обеспечение углеродной нейтральности такого крупного мероприятия — непростая задача. По его расчетам, все 26 объектов будут получать электроэнергию из возобновляемых источников, что сократит выбросы СО2 в атмосферу на 320 тысяч тонн и потребление угля на 128 тысяч тонн.

https://ria.ru/20210324/uglerody-1602614350.html

https://ria.ru/20211228/kitay-1765825293.html

https://ria.ru/20220127/translyatsiya-1769750297.html

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пекин, китай, олимпийские игры, олимпиада