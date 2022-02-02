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https://ria.ru/20220202/olimpiada-1770686397.html
Зеленая Олимпиада. Китай готов к самым экологичным Олимпийским играм
Зеленая Олимпиада. Китай готов к самым экологичным Олимпийским играм - РИА Новости, 02.02.2022
Зеленая Олимпиада. Китай готов к самым экологичным Олимпийским играм
Несмотря на то, что Олимпиада, которая начнется в Пекине 4 февраля, зимняя, она обещает стать самой "зеленой" за всю историю проведения игр. Работа всех 26... РИА Новости, 02.02.2022
2022-02-02T15:25
2022-02-02T15:24
россия-китай: главное
пекин
китай
олимпийские игры
олимпиада
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МОСКВА, 2 фев – Проект "Россия-Китай: Главное". Несмотря на то, что Олимпиада, которая начнется в Пекине 4 февраля, зимняя, она обещает стать самой "зеленой" за всю историю проведения игр. Работа всех 26 объектов игр будет полностью обеспечиваться возобновляемой энергией. Провести "зеленые" игры Китаю позволят так называемые гибкие электросети, передающие электроэнергию, вырабатываемую мощными ветровыми и солнечными электростанциями в Чжанцзякоу, расположенном в 240 километрах к северо-западу от китайской столицы. Инициативы "зеленых Олимпийских игр" позволит Пекину продемонстрировать свои достижения в сфере энергетики и сохранения окружающей среды.Низкоуглеродные игрыЗимние Олимпийские игры 2022 года в Пекине должны стать самыми экологичными в истории. В Пекине обещают, что Олимпиада будет углеродно-нейтральной – за время ее проведения в воздух не будет выбрасываться диоксид углерода.Игры не только имеют особое значение для демонстрации экологических прорывов Китая – к сентябрю 2021 году КНР уже выполнила 98 процентов своих обязательств по устойчивому развитию, а средняя концентрация мелкодисперсных пылевых частиц PM2,5 в Пекине в 2022 году будет на 45 процентов ниже, чем в 2012 году. Игры подадут пример другим странам и позволят Китаю поделиться опытом в проведении экологичных спортивных мероприятий.По словам Ли, на время Олимпиады будет развернута низкоуглеродная транспортная система, доля энергоэффективных и экологически чистых транспортных средств, используемых во время игр, превысит 80 процентов.Движение на водородеОдно из главных "зеленых" новшеств зимних Олимпийских игр в Пекине – транспорт на зеленом водороде. Специально к спортивному мероприятию один из крупнейших в мире заводов по производству водорода подготовил 600 автомобилей на топливных элементах.Согласно заявлению Shell Plc – компании, которая занимается проектом, мощность электролизного завода по производству водорода составляет 20 мегаватт. Это делает его одним из крупнейших после 30-мегаваттной электростанции китайского производителя угольной химической продукции Ningxia Baofeng Energy Group Co. и 20-мегаваттного проекта французской газовой компании Air Liquide SA.По словам Shell, предприятие будет поставлять половину зеленого водорода, используемого для электромобилей, работающих на топливных элементах, во время Олимпийских игр. В ближайшие два года планируется увеличить мощность завода до 60 мегаватт, а после игр объект будет обеспечивать поставку экологически чистого топлива в районе Пекин-Тяньцзинь-Хэбэй."Зеленая" сетьГосударственная электросетевая корпорация Китая, крупнейший поставщик электроэнергии на севере страны, обещает обеспечить работу всех зимних олимпийских объектов на возобновляемых источниках энергии.Проект электросети постоянного тока разработан для удовлетворения всех потребностей в электроэнергии объектов зимних Олимпийских игр с использованием экологически чистой энергии. При этом после игр он будет ежегодно поставлять в Пекин 22,5 миллиарда киловатт-часов электроэнергии, что составляет примерно одну десятую от общего электропотребления в городе. Это поможет сэкономить 7,8 миллиона тонн стандартного угля и сократить выбросы углекислого газа на 2040 тонн в год, заявил Ян Чжидун, отвечающий за зимние игры в Государственной электросетевой компании Пекина.В Государственной электросетевой корпорации Китая также заявили, что обеспечат экологически чистое отопление в районах проведения игр. Так, районы, окружающие объекты зимних игр в Пекине, полностью отказались от угля: 64 тысячи домохозяйств в 163 близлежащих деревнях перешли к использованию электричества для отопления и приготовления пищи.Председатель Государственной электросетевой корпорации Синь Баоан заявил, что компания разрабатывает и интеллектуальные сети электроснабжения с использованием интернета вещей для обслуживания зимних Олимпийских игр.Директор Института городских и экологических исследований Китайской академии социальных наук Пан Цзяхуа указал, что обеспечение углеродной нейтральности такого крупного мероприятия — непростая задача. По его расчетам, все 26 объектов будут получать электроэнергию из возобновляемых источников, что сократит выбросы СО2 в атмосферу на 320 тысяч тонн и потребление угля на 128 тысяч тонн.
https://ria.ru/20210324/uglerody-1602614350.html
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пекин, китай, олимпийские игры, олимпиада
15:25 02.02.2022
 

Зеленая Олимпиада. Китай готов к самым экологичным Олимпийским играм

© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанкЛюди у баннера с изображением официального талисмана зимних Олимпийских игр 2022
Люди у баннера с изображением официального талисмана зимних Олимпийских игр 2022 - РИА Новости, 1920, 02.02.2022
© РИА Новости / Павел Бедняков
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МОСКВА, 2 фев – Проект "Россия-Китай: Главное". Несмотря на то, что Олимпиада, которая начнется в Пекине 4 февраля, зимняя, она обещает стать самой "зеленой" за всю историю проведения игр. Работа всех 26 объектов игр будет полностью обеспечиваться возобновляемой энергией. Провести "зеленые" игры Китаю позволят так называемые гибкие электросети, передающие электроэнергию, вырабатываемую мощными ветровыми и солнечными электростанциями в Чжанцзякоу, расположенном в 240 километрах к северо-западу от китайской столицы. Инициативы "зеленых Олимпийских игр" позволит Пекину продемонстрировать свои достижения в сфере энергетики и сохранения окружающей среды.

Низкоуглеродные игры

Зимние Олимпийские игры 2022 года в Пекине должны стать самыми экологичными в истории. В Пекине обещают, что Олимпиада будет углеродно-нейтральной – за время ее проведения в воздух не будет выбрасываться диоксид углерода.
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Китай ускоряется на пути к углеродной нейтральности
Игры не только имеют особое значение для демонстрации экологических прорывов Китая – к сентябрю 2021 году КНР уже выполнила 98 процентов своих обязательств по устойчивому развитию, а средняя концентрация мелкодисперсных пылевых частиц PM2,5 в Пекине в 2022 году будет на 45 процентов ниже, чем в 2012 году. Игры подадут пример другим странам и позволят Китаю поделиться опытом в проведении экологичных спортивных мероприятий.
"На зимних Олимпийских играх в Пекине строго осуществлялся низкоуглеродный менеджмент. Четыре ледовых стадиона используют новые типы хладагентов на основе диоксида углерода, и все стадионы будут полностью работать на зеленом электричестве", — указал руководитель отдела планирования оргкомитета Олимпиады Ли Сэнь. Об этом на брифинге для прессы сообщили и в департаменте пекинского Оргкомитета зимних Олимпийских и Паралимпийских игр 2022 года.
По словам Ли, на время Олимпиады будет развернута низкоуглеродная транспортная система, доля энергоэффективных и экологически чистых транспортных средств, используемых во время игр, превысит 80 процентов.

Движение на водороде

© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкВолонтер транспортного хаба возле главного медиа-центра XXIV Олимпийских игр в Пекине
Волонтер транспортного хаба возле главного медиа-центра XXIV Олимпийских игр в Пекине - РИА Новости, 1920, 02.02.2022
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Волонтер транспортного хаба возле главного медиа-центра XXIV Олимпийских игр в Пекине
Одно из главных "зеленых" новшеств зимних Олимпийских игр в Пекине – транспорт на зеленом водороде. Специально к спортивному мероприятию один из крупнейших в мире заводов по производству водорода подготовил 600 автомобилей на топливных элементах.
Согласно заявлению Shell Plc – компании, которая занимается проектом, мощность электролизного завода по производству водорода составляет 20 мегаватт. Это делает его одним из крупнейших после 30-мегаваттной электростанции китайского производителя угольной химической продукции Ningxia Baofeng Energy Group Co. и 20-мегаваттного проекта французской газовой компании Air Liquide SA.
По словам Shell, предприятие будет поставлять половину зеленого водорода, используемого для электромобилей, работающих на топливных элементах, во время Олимпийских игр. В ближайшие два года планируется увеличить мощность завода до 60 мегаватт, а после игр объект будет обеспечивать поставку экологически чистого топлива в районе Пекин-Тяньцзинь-Хэбэй.
Рабочие чистят водоробус в Пекине - РИА Новости, 1920, 28.12.2021
28 декабря 2021, 14:48Россия-Китай: Главное
Десятилетие водорода. Китай готовится к "зеленому" переходу

"Зеленая" сеть

Государственная электросетевая корпорация Китая, крупнейший поставщик электроэнергии на севере страны, обещает обеспечить работу всех зимних олимпийских объектов на возобновляемых источниках энергии.
"Гибкая линия электросети постоянного тока, которая будет обслуживать города предстоящих зимних Олимпийских игр, будет сочетать в себе возобновляемые источники энергии и аккумулирующие мощности гидроэлектростанций, чтобы можно было обеспечить частоту и стабильность сети", — подчеркнул аналитик компании BloombergNEF Вэй Ханьян.
Проект электросети постоянного тока разработан для удовлетворения всех потребностей в электроэнергии объектов зимних Олимпийских игр с использованием экологически чистой энергии. При этом после игр он будет ежегодно поставлять в Пекин 22,5 миллиарда киловатт-часов электроэнергии, что составляет примерно одну десятую от общего электропотребления в городе. Это поможет сэкономить 7,8 миллиона тонн стандартного угля и сократить выбросы углекислого газа на 2040 тонн в год, заявил Ян Чжидун, отвечающий за зимние игры в Государственной электросетевой компании Пекина.
© РИА Новости / Анна Раткогло / Перейти в фотобанкВ Национальном конькобежном стадионе "Овал" (National Speed Skating Oval) в Пекине
В Национальном конькобежном стадионе Овал (National Speed Skating Oval) в Пекине - РИА Новости, 1920, 02.02.2022
© РИА Новости / Анна Раткогло
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В Национальном конькобежном стадионе "Овал" (National Speed Skating Oval) в Пекине
В Государственной электросетевой корпорации Китая также заявили, что обеспечат экологически чистое отопление в районах проведения игр. Так, районы, окружающие объекты зимних игр в Пекине, полностью отказались от угля: 64 тысячи домохозяйств в 163 близлежащих деревнях перешли к использованию электричества для отопления и приготовления пищи.
Председатель Государственной электросетевой корпорации Синь Баоан заявил, что компания разрабатывает и интеллектуальные сети электроснабжения с использованием интернета вещей для обслуживания зимних Олимпийских игр.
Директор Института городских и экологических исследований Китайской академии социальных наук Пан Цзяхуа указал, что обеспечение углеродной нейтральности такого крупного мероприятия — непростая задача. По его расчетам, все 26 объектов будут получать электроэнергию из возобновляемых источников, что сократит выбросы СО2 в атмосферу на 320 тысяч тонн и потребление угля на 128 тысяч тонн.
Уличная инсталляция, посвященная предстоящим Зимним Олимпийским играм – 2022, в Пекине. - РИА Новости, 1920, 27.01.2022
27 января, 11:44Россия-Китай: Главное
На Олимпиаде в Китае используют мультикамерную систему трансляции матчей
 
Россия-Китай: ГлавноеПекинКитайОлимпийские игрыОлимпиада
 
 
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