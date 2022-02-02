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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20220202/ogranicheniya-1770714286.html
Швейцария частично снимет ограничения, введенные из-за COVID-19
Швейцария частично снимет ограничения, введенные из-за COVID-19 - РИА Новости, 02.02.2022
Швейцария частично снимет ограничения, введенные из-за COVID-19
Швейцария считает, что COVID-19 становится эндемичным заболеванием, и с 3 февраля снимает часть ограничений, говорится в решении Федерального совета,... РИА Новости, 02.02.2022
2022-02-02T17:26
2022-02-02T17:29
распространение коронавируса
в мире
здоровье - общество
коронавирус covid-19
швейцария
омикрон-штамм коронавируса
новости - туризм
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ЖЕНЕВА, 2 фев – РИА Новости. Швейцария считает, что COVID-19 становится эндемичным заболеванием, и с 3 февраля снимает часть ограничений, говорится в решении Федерального совета, опубликованном в среду, по итогам заседания правительства. "Появляется все больше признаков того, что кризис заканчивается и начинается эндемическая фаза", - говорится в заявлении.В ходе заседания 2 февраля власти приняли решение с 3 февраля отменить обязательный карантин для тех, кто напрямую контактировал с заболевшим COVID-19, а также обязательство работать из дома. В то же время остается в силе необходимость уходить на самоизоляцию для тех, у кого обнаружен коронавирус.По оценке Федерального совета, ситуация в больницах развивается благоприятно. Несмотря на рекордный уровень инфекции, перегрузки не было, а занятость коек оставалась стабильной. Власти полагают, что это связано с высоким иммунитетом населения, который был получен в результате вакцинации или полученной инфекции. Учтено также, что вариант "омикрон" вызывает меньше тяжелых осложнений, чем другие варианты.Как отмечается, власти готовы отменить и оставшиеся ограничительные меры, однако решение об этом будет принято в ходе заседания 16 февраля, с учетом эпидемиологической ситуации в стране.Предполагается, что если пик заражений еще не будет пройден, с 17 февраля начнется поэтапное снятие всех ограничений. В частности, на первом этапе будут отменены обязательства предъявлять сертификат о вакцинации в ресторанах, на мероприятиях и в учреждениях досуга и культуры. Будут отменены ограничения на проведения частных мероприятий и отменится требование получать разрешения на проведение массовых мероприятий на открытом воздухе. Вместо сертификата о вакцинации не старше 4 месяцев или сертификата с тестом ПЦР для посещения СПА, дискотек, открытых бассейнов и спортивных мероприятий будет достаточно предъявить просто сертификат о вакцинации.На втором этапе планируется отменить все остальные меры, в том числе требование носить маски и предъявлять прививочный паспорт. Это также приведет к отмене постановления о чрезвычайной ситуации, введенной властями в связи с COVID-19.
https://ria.ru/20220202/koronavirus-1770554195.html
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в мире, здоровье - общество, коронавирус covid-19, швейцария, омикрон-штамм коронавируса, новости - туризм
17:26 02.02.2022 (обновлено: 17:29 02.02.2022)
 
Швейцария частично снимет ограничения, введенные из-за COVID-19

Швейцария считает, что COVID-19 становится эндемичным, и частично снимет ограничения

© Fotolia / Santosha57Вид на Женеву, Швейцария
Вид на Женеву, Швейцария - РИА Новости, 1920, 02.02.2022
© Fotolia / Santosha57
Вид на Женеву, Швейцария
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ЖЕНЕВА, 2 фев – РИА Новости. Швейцария считает, что COVID-19 становится эндемичным заболеванием, и с 3 февраля снимает часть ограничений, говорится в решении Федерального совета, опубликованном в среду, по итогам заседания правительства. "Появляется все больше признаков того, что кризис заканчивается и начинается эндемическая фаза", - говорится в заявлении.
В ходе заседания 2 февраля власти приняли решение с 3 февраля отменить обязательный карантин для тех, кто напрямую контактировал с заболевшим COVID-19, а также обязательство работать из дома. В то же время остается в силе необходимость уходить на самоизоляцию для тех, у кого обнаружен коронавирус.
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По оценке Федерального совета, ситуация в больницах развивается благоприятно. Несмотря на рекордный уровень инфекции, перегрузки не было, а занятость коек оставалась стабильной. Власти полагают, что это связано с высоким иммунитетом населения, который был получен в результате вакцинации или полученной инфекции. Учтено также, что вариант "омикрон" вызывает меньше тяжелых осложнений, чем другие варианты.
Как отмечается, власти готовы отменить и оставшиеся ограничительные меры, однако решение об этом будет принято в ходе заседания 16 февраля, с учетом эпидемиологической ситуации в стране.
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Предполагается, что если пик заражений еще не будет пройден, с 17 февраля начнется поэтапное снятие всех ограничений. В частности, на первом этапе будут отменены обязательства предъявлять сертификат о вакцинации в ресторанах, на мероприятиях и в учреждениях досуга и культуры. Будут отменены ограничения на проведения частных мероприятий и отменится требование получать разрешения на проведение массовых мероприятий на открытом воздухе. Вместо сертификата о вакцинации не старше 4 месяцев или сертификата с тестом ПЦР для посещения СПА, дискотек, открытых бассейнов и спортивных мероприятий будет достаточно предъявить просто сертификат о вакцинации.
На втором этапе планируется отменить все остальные меры, в том числе требование носить маски и предъявлять прививочный паспорт. Это также приведет к отмене постановления о чрезвычайной ситуации, введенной властями в связи с COVID-19.
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