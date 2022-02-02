https://ria.ru/20220202/ogranicheniya-1770714286.html

Швейцария частично снимет ограничения, введенные из-за COVID-19

Швейцария частично снимет ограничения, введенные из-за COVID-19 - РИА Новости, 02.02.2022

Швейцария частично снимет ограничения, введенные из-за COVID-19

Швейцария считает, что COVID-19 становится эндемичным заболеванием, и с 3 февраля снимает часть ограничений, говорится в решении Федерального совета,... РИА Новости, 02.02.2022

2022-02-02T17:26

2022-02-02T17:26

2022-02-02T17:29

распространение коронавируса

в мире

здоровье - общество

коронавирус covid-19

швейцария

омикрон-штамм коронавируса

новости - туризм

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/135923/03/1359230360_0:105:2000:1230_1920x0_80_0_0_42c22bc85f739eca1badebf804607264.jpg

ЖЕНЕВА, 2 фев – РИА Новости. Швейцария считает, что COVID-19 становится эндемичным заболеванием, и с 3 февраля снимает часть ограничений, говорится в решении Федерального совета, опубликованном в среду, по итогам заседания правительства. "Появляется все больше признаков того, что кризис заканчивается и начинается эндемическая фаза", - говорится в заявлении.В ходе заседания 2 февраля власти приняли решение с 3 февраля отменить обязательный карантин для тех, кто напрямую контактировал с заболевшим COVID-19, а также обязательство работать из дома. В то же время остается в силе необходимость уходить на самоизоляцию для тех, у кого обнаружен коронавирус.По оценке Федерального совета, ситуация в больницах развивается благоприятно. Несмотря на рекордный уровень инфекции, перегрузки не было, а занятость коек оставалась стабильной. Власти полагают, что это связано с высоким иммунитетом населения, который был получен в результате вакцинации или полученной инфекции. Учтено также, что вариант "омикрон" вызывает меньше тяжелых осложнений, чем другие варианты.Как отмечается, власти готовы отменить и оставшиеся ограничительные меры, однако решение об этом будет принято в ходе заседания 16 февраля, с учетом эпидемиологической ситуации в стране.Предполагается, что если пик заражений еще не будет пройден, с 17 февраля начнется поэтапное снятие всех ограничений. В частности, на первом этапе будут отменены обязательства предъявлять сертификат о вакцинации в ресторанах, на мероприятиях и в учреждениях досуга и культуры. Будут отменены ограничения на проведения частных мероприятий и отменится требование получать разрешения на проведение массовых мероприятий на открытом воздухе. Вместо сертификата о вакцинации не старше 4 месяцев или сертификата с тестом ПЦР для посещения СПА, дискотек, открытых бассейнов и спортивных мероприятий будет достаточно предъявить просто сертификат о вакцинации.На втором этапе планируется отменить все остальные меры, в том числе требование носить маски и предъявлять прививочный паспорт. Это также приведет к отмене постановления о чрезвычайной ситуации, введенной властями в связи с COVID-19.

https://ria.ru/20220202/koronavirus-1770554195.html

https://ria.ru/20220131/omikron-1770351672.html

https://ria.ru/20220201/koronavirus-1770464248.html

швейцария

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, здоровье - общество, коронавирус covid-19, швейцария, омикрон-штамм коронавируса, новости - туризм