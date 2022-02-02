https://ria.ru/20220202/ogranicheniya-1770707423.html
Введенные в России COVID-ограничения остаются обязательными, заявила Попова
Введенные в России COVID-ограничения остаются обязательными, заявила Попова - РИА Новости, 02.02.2022
Введенные в России COVID-ограничения остаются обязательными, заявила Попова
Ограничительные меры, введенные в России в связи с эпидемиологической обстановкой, остаются обязательными, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова. РИА Новости, 02.02.2022
2022-02-02T17:00
2022-02-02T17:00
2022-02-02T17:40
распространение коронавируса
анна попова
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МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Ограничительные меры, введенные в России в связи с эпидемиологической обстановкой, остаются обязательными, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова."Меры, которые прописаны в санитарных правилах, обязательно должны соблюдаться, ограничительные меры, уже введенные в субъектах РФ, также остаются обязательными, конечно, необходимо продолжать иммунизацию населения и поддерживать высокий уровень тестирования", - сказала Попова на заседании координационного совета при правительстве по борьбе с коронавирусом.
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РИА Новости
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анна попова, россия, здоровье - общество, омикрон-штамм коронавируса, коронавирус в россии, коронавирус covid-19
17:00 02.02.2022 (обновлено: 17:40 02.02.2022)
Введенные в России COVID-ограничения остаются обязательными, заявила Попова
Глава Роспотребнадзора Попова: введенные в России COVID-ограничения остаются обязательными