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Бастрыкин поручил возбудить дело после обмана блокадницы в Петербурге
Бастрыкин поручил возбудить дело после обмана блокадницы в Петербурге - РИА Новости, 02.02.2022
Бастрыкин поручил возбудить дело после обмана блокадницы в Петербурге
Председатель Следственного комитета России Александр Быстрыкин поручил возбудить уголовное дело после информации о том, что блокадница в Петербурге осталась без РИА Новости, 02.02.2022
2022-02-02T12:20
2022-02-02T12:20
происшествия
курортный район
россия
санкт-петербург
следственный комитет россии (ск рф)
александр бастрыкин
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 2 фев – РИА Новости. Председатель Следственного комитета России Александр Быстрыкин поручил возбудить уголовное дело после информации о том, что блокадница в Петербурге осталась без дома в результате действий мошенников, сообщила пресс-служба ведомства."Председатель СК России поручил возбудить уголовное дело по информации о мошенничестве в отношении блокадницы в Санкт-Петербурге", - говорится в сообщении.По данным пресс-службы, ранее региональный телеканал сообщил, что жительница Курортного района Петербурга, блокадница Зинаида Тимофеева осталась без своего единственного дома, подписав договор с мошенниками."Мошенники представились сотрудниками администрации города и рассказали, что планируется отремонтировать дорогу, ведущую к её дому. Однако для этого требуется её согласие на проведение ремонтных работ около её места проживания. Пожилая женщина подписала все документы, которые оказались договором купли-продажи на собственный дом", - отмечает ведомство.Исполнение поручения председателя СК поставлено на контроль в центральном аппарате.
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курортный район
россия
санкт-петербург
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происшествия, курортный район, россия, санкт-петербург, следственный комитет россии (ск рф), александр бастрыкин
12:20 02.02.2022
 
Бастрыкин поручил возбудить дело после обмана блокадницы в Петербурге

Глава СК Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело после обмана блокадницы в Петербурге

© Фото : СК РФПредседатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин
Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин - РИА Новости, 1920, 02.02.2022
© Фото : СК РФ
Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин
Читать ria.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ, 2 фев – РИА Новости. Председатель Следственного комитета России Александр Быстрыкин поручил возбудить уголовное дело после информации о том, что блокадница в Петербурге осталась без дома в результате действий мошенников, сообщила пресс-служба ведомства.
"Председатель СК России поручил возбудить уголовное дело по информации о мошенничестве в отношении блокадницы в Санкт-Петербурге", - говорится в сообщении.
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По данным пресс-службы, ранее региональный телеканал сообщил, что жительница Курортного района Петербурга, блокадница Зинаида Тимофеева осталась без своего единственного дома, подписав договор с мошенниками.
"Мошенники представились сотрудниками администрации города и рассказали, что планируется отремонтировать дорогу, ведущую к её дому. Однако для этого требуется её согласие на проведение ремонтных работ около её места проживания. Пожилая женщина подписала все документы, которые оказались договором купли-продажи на собственный дом", - отмечает ведомство.
Исполнение поручения председателя СК поставлено на контроль в центральном аппарате.
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ПроисшествияКурортный районРоссияСанкт-ПетербургСледственный комитет России (СК РФ)Александр Бастрыкин
 
 
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