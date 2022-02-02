https://ria.ru/20220202/obman-1770646785.html

Бастрыкин поручил возбудить дело после обмана блокадницы в Петербурге

Бастрыкин поручил возбудить дело после обмана блокадницы в Петербурге - РИА Новости, 02.02.2022

Бастрыкин поручил возбудить дело после обмана блокадницы в Петербурге

Председатель Следственного комитета России Александр Быстрыкин поручил возбудить уголовное дело после информации о том, что блокадница в Петербурге осталась без РИА Новости, 02.02.2022

2022-02-02T12:20

2022-02-02T12:20

2022-02-02T12:20

происшествия

курортный район

россия

санкт-петербург

следственный комитет россии (ск рф)

александр бастрыкин

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 2 фев – РИА Новости. Председатель Следственного комитета России Александр Быстрыкин поручил возбудить уголовное дело после информации о том, что блокадница в Петербурге осталась без дома в результате действий мошенников, сообщила пресс-служба ведомства."Председатель СК России поручил возбудить уголовное дело по информации о мошенничестве в отношении блокадницы в Санкт-Петербурге", - говорится в сообщении.По данным пресс-службы, ранее региональный телеканал сообщил, что жительница Курортного района Петербурга, блокадница Зинаида Тимофеева осталась без своего единственного дома, подписав договор с мошенниками."Мошенники представились сотрудниками администрации города и рассказали, что планируется отремонтировать дорогу, ведущую к её дому. Однако для этого требуется её согласие на проведение ремонтных работ около её места проживания. Пожилая женщина подписала все документы, которые оказались договором купли-продажи на собственный дом", - отмечает ведомство.Исполнение поручения председателя СК поставлено на контроль в центральном аппарате.

https://ria.ru/20211107/khischenie-1757944892.html

https://ria.ru/20211116/sidelka-1759300958.html

курортный район

россия

санкт-петербург

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происшествия, курортный район, россия, санкт-петербург, следственный комитет россии (ск рф), александр бастрыкин