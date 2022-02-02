Бастрыкин поручил возбудить дело после обмана блокадницы в Петербурге
Глава СК Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело после обмана блокадницы в Петербурге
© Фото : СК РФПредседатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин
© Фото : СК РФ
Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин
С.-ПЕТЕРБУРГ, 2 фев – РИА Новости. Председатель Следственного комитета России Александр Быстрыкин поручил возбудить уголовное дело после информации о том, что блокадница в Петербурге осталась без дома в результате действий мошенников, сообщила пресс-служба ведомства.
"Председатель СК России поручил возбудить уголовное дело по информации о мошенничестве в отношении блокадницы в Санкт-Петербурге", - говорится в сообщении.
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По данным пресс-службы, ранее региональный телеканал сообщил, что жительница Курортного района Петербурга, блокадница Зинаида Тимофеева осталась без своего единственного дома, подписав договор с мошенниками.
"Мошенники представились сотрудниками администрации города и рассказали, что планируется отремонтировать дорогу, ведущую к её дому. Однако для этого требуется её согласие на проведение ремонтных работ около её места проживания. Пожилая женщина подписала все документы, которые оказались договором купли-продажи на собственный дом", - отмечает ведомство.
Исполнение поручения председателя СК поставлено на контроль в центральном аппарате.
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