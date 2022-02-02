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Ситуация вокруг Украины требует усиления присутствия НАТО, заявил Пентагон
Ситуация вокруг Украины требует усиления присутствия НАТО, заявил Пентагон - РИА Новости, 02.02.2022
Ситуация вокруг Украины требует усиления присутствия НАТО, заявил Пентагон
Ситуация вокруг Украины требует, чтобы НАТО усилили военное присутствие на восточном фланге, заявил на брифинге в среду представитель Пентагона Джон Кирби. РИА Новости, 02.02.2022
2022-02-02T18:29
2022-02-02T18:29
2022-02-02T18:29
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ВАШИНГТОН, 2 фев - РИА Новости. Ситуация вокруг Украины требует, чтобы НАТО усилили военное присутствие на восточном фланге, заявил на брифинге в среду представитель Пентагона Джон Кирби.Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Москва не раз отвергала подобные обвинения, заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ.В МИД РФ ранее отмечали, что заявления Запада о "российской агрессии" и возможности помочь Киеву защититься от нее - это и смешно, и опасно. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать.
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Ситуация вокруг Украины требует усиления присутствия НАТО, заявил Пентагон
Представитель Пентагона Кирби: ситуация вокруг Украины требует усиления НАТО в Европе