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Ситуация вокруг Украины требует усиления присутствия НАТО, заявил Пентагон
Ситуация вокруг Украины требует усиления присутствия НАТО, заявил Пентагон - РИА Новости, 02.02.2022
Ситуация вокруг Украины требует усиления присутствия НАТО, заявил Пентагон
Ситуация вокруг Украины требует, чтобы НАТО усилили военное присутствие на восточном фланге, заявил на брифинге в среду представитель Пентагона Джон Кирби. РИА Новости, 02.02.2022
2022-02-02T18:29
2022-02-02T18:29
в мире
дмитрий песков
москва
россия
ситуация в днр и лнр
сша
нато
украина
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ВАШИНГТОН, 2 фев - РИА Новости. Ситуация вокруг Украины требует, чтобы НАТО усилили военное присутствие на восточном фланге, заявил на брифинге в среду представитель Пентагона Джон Кирби.Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Москва не раз отвергала подобные обвинения, заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ.В МИД РФ ранее отмечали, что заявления Запада о "российской агрессии" и возможности помочь Киеву защититься от нее - это и смешно, и опасно. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать.
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в мире, дмитрий песков, москва, россия, ситуация в днр и лнр, сша, нато, украина, пентагон, джон кирби, восточная европа
18:29 02.02.2022
 
Ситуация вокруг Украины требует усиления присутствия НАТО, заявил Пентагон

Представитель Пентагона Кирби: ситуация вокруг Украины требует усиления НАТО в Европе

© AP Photo / Alex BrandonОфициальный представитель Министерства обороны США Джон Кирби
Официальный представитель Министерства обороны США Джон Кирби - РИА Новости, 1920, 02.02.2022
© AP Photo / Alex Brandon
Официальный представитель Министерства обороны США Джон Кирби
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ВАШИНГТОН, 2 фев - РИА Новости. Ситуация вокруг Украины требует, чтобы НАТО усилили военное присутствие на восточном фланге, заявил на брифинге в среду представитель Пентагона Джон Кирби.
"Текущая ситуация требует, чтобы мы усилили сдерживающие и оборонительные возможности Восточного фланга НАТО ", - сказал Кирби, подтвердив сообщения СМИ о планах отправки "в ближайшие дни" американских военных в Европу.
Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Москва не раз отвергала подобные обвинения, заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ.
В МИД РФ ранее отмечали, что заявления Запада о "российской агрессии" и возможности помочь Киеву защититься от нее - это и смешно, и опасно. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать.
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба - РИА Новости, 1920, 02.02.2022
13:39
Донбасс не получит ни особого статуса, ни права вето, заявил Кулеба
 
В миреДмитрий ПесковМоскваРоссияСитуация в ДНР и ЛНРСШАНАТОУкраинаПентагонДжон КирбиВосточная Европа
 
 
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