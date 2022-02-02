Мост через реку Зея в Благовещенске готов более чем на 50%
Мост через реку Зея в Благовещенске, о котором докладывали Путину, готов более чем на 50%
Благовещенск
БЛАГОВЕЩЕНСК, 2 фев – РИА Новости. Техническая готовность автомобильного моста через реку Зея в Благовещенске, о которой губернатор Приамурья докладывал президенту РФ Владимиру Путину, составляет более 50%, сдать объект подрядчик обещает в сентябре 2023 года.
Как сообщает правительство Амурской области, во вторник на строительстве моста побывали министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков и губернатор Амурской области Василий Орлов, о ходе стройки рассказал руководитель проекта АО "БТС-МОСТ" Эдуард Давыдов.
"Техническая готовность более 50%... Сдача – сентябрь 2023 года. В летний период получилось некоторое настроение из-за паводка. Технологию пересмотрели. Сегодня максимальные усилия прикладываем к сооружению опор в зимний период. Пандемия не повлияла. Мы с самого начала определили порядок – люди проходят обсервацию, тестирование. На объекте заняты 800 человек, плюс силы субподрядчика", - сообщил Давыдов, его цитирует правительство Амурской области.
Отмечается, что Чекункову показали, как ведётся ремонт улицы Горького в Благовещенске – главного подхода к новому мосту через Зею, в 2021 году, по данным правительства области, отремонтировали 2,2 километра улицы, работы идут по нацпроекту "Безопасные качественные дороги", в 2022 году улицу продолжат ремонтировать.
"В 2023 году будут комплексно отремонтировано ещё 4 участка улиц, ведущих к новому мосту, срок завершения работ – 1 сентября 2023 года", - сообщает правительство Амурской области.
Глава Приамурья в конце апреля 2020 года во время совещания у президента сообщил, что на единственном мосту через реку Зея просела плита, в связи с этим Орлов попросил президента рассмотреть возможность изменить сроки строительства нового моста в Благовещенске, на возведение которого в федеральном бюджете предусмотрены 9 миллиардов рублей на 2021-2022 годы. Позднее в мэрии города сообщили, что поврежденный мост отремонтировали, движение по нему возможно для автомобилей массой до 25 тонн.
Основой нового автомобильного моста станут 26 опор и вантовая конструкция. Мост, построенный в 1981 году, - единственный подъезд от федеральной трассы "Амур", а также единственный выход на левый берег реки Зея. Мост капитально не ремонтировали с момента постройки.
4 августа 2021, 12:00Мост через Зею в Благовещенске планируют сдать в начале 2023 года