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Мост через реку Зея в Благовещенске готов более чем на 50%
Мост через реку Зея в Благовещенске готов более чем на 50% - РИА Новости, 02.02.2022
Мост через реку Зея в Благовещенске готов более чем на 50%
Техническая готовность автомобильного моста через реку Зея в Благовещенске, о которой губернатор Приамурья докладывал президенту РФ Владимиру Путину, составляет РИА Новости, 02.02.2022
2022-02-02T10:25
2022-02-02T10:25
общество
алексей чекунков
василий орлов (губернатор)
амурская область
зея (река)
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БЛАГОВЕЩЕНСК, 2 фев – РИА Новости. Техническая готовность автомобильного моста через реку Зея в Благовещенске, о которой губернатор Приамурья докладывал президенту РФ Владимиру Путину, составляет более 50%, сдать объект подрядчик обещает в сентябре 2023 года.Как сообщает правительство Амурской области, во вторник на строительстве моста побывали министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков и губернатор Амурской области Василий Орлов, о ходе стройки рассказал руководитель проекта АО "БТС-МОСТ" Эдуард Давыдов."Техническая готовность более 50%... Сдача – сентябрь 2023 года. В летний период получилось некоторое настроение из-за паводка. Технологию пересмотрели. Сегодня максимальные усилия прикладываем к сооружению опор в зимний период. Пандемия не повлияла. Мы с самого начала определили порядок – люди проходят обсервацию, тестирование. На объекте заняты 800 человек, плюс силы субподрядчика", - сообщил Давыдов, его цитирует правительство Амурской области.Отмечается, что Чекункову показали, как ведётся ремонт улицы Горького в Благовещенске – главного подхода к новому мосту через Зею, в 2021 году, по данным правительства области, отремонтировали 2,2 километра улицы, работы идут по нацпроекту "Безопасные качественные дороги", в 2022 году улицу продолжат ремонтировать."В 2023 году будут комплексно отремонтировано ещё 4 участка улиц, ведущих к новому мосту, срок завершения работ – 1 сентября 2023 года", - сообщает правительство Амурской области.Глава Приамурья в конце апреля 2020 года во время совещания у президента сообщил, что на единственном мосту через реку Зея просела плита, в связи с этим Орлов попросил президента рассмотреть возможность изменить сроки строительства нового моста в Благовещенске, на возведение которого в федеральном бюджете предусмотрены 9 миллиардов рублей на 2021-2022 годы. Позднее в мэрии города сообщили, что поврежденный мост отремонтировали, движение по нему возможно для автомобилей массой до 25 тонн.Основой нового автомобильного моста станут 26 опор и вантовая конструкция. Мост, построенный в 1981 году, - единственный подъезд от федеральной трассы "Амур", а также единственный выход на левый берег реки Зея. Мост капитально не ремонтировали с момента постройки.
https://realty.ria.ru/20220118/most-1768311665.html
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амурская область
зея (река)
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общество, алексей чекунков, василий орлов (губернатор), амурская область, зея (река)
10:25 02.02.2022
 
Мост через реку Зея в Благовещенске готов более чем на 50%

Мост через реку Зея в Благовещенске, о котором докладывали Путину, готов более чем на 50%

© РИА Новости / Игорь Агеенко / Перейти в фотобанкБлаговещенск
Благовещенск - РИА Новости, 1920, 02.02.2022
© РИА Новости / Игорь Агеенко
Перейти в фотобанк
Благовещенск
Читать ria.ru в
БЛАГОВЕЩЕНСК, 2 фев – РИА Новости. Техническая готовность автомобильного моста через реку Зея в Благовещенске, о которой губернатор Приамурья докладывал президенту РФ Владимиру Путину, составляет более 50%, сдать объект подрядчик обещает в сентябре 2023 года.
Как сообщает правительство Амурской области, во вторник на строительстве моста побывали министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков и губернатор Амурской области Василий Орлов, о ходе стройки рассказал руководитель проекта АО "БТС-МОСТ" Эдуард Давыдов.
Один из проектов моста через Зею в Благовещенске - РИА Новости, 1920, 18.01.2022
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"Техническая готовность более 50%... Сдача – сентябрь 2023 года. В летний период получилось некоторое настроение из-за паводка. Технологию пересмотрели. Сегодня максимальные усилия прикладываем к сооружению опор в зимний период. Пандемия не повлияла. Мы с самого начала определили порядок – люди проходят обсервацию, тестирование. На объекте заняты 800 человек, плюс силы субподрядчика", - сообщил Давыдов, его цитирует правительство Амурской области.
Отмечается, что Чекункову показали, как ведётся ремонт улицы Горького в Благовещенске – главного подхода к новому мосту через Зею, в 2021 году, по данным правительства области, отремонтировали 2,2 километра улицы, работы идут по нацпроекту "Безопасные качественные дороги", в 2022 году улицу продолжат ремонтировать.
"В 2023 году будут комплексно отремонтировано ещё 4 участка улиц, ведущих к новому мосту, срок завершения работ – 1 сентября 2023 года", - сообщает правительство Амурской области.
Глава Приамурья в конце апреля 2020 года во время совещания у президента сообщил, что на единственном мосту через реку Зея просела плита, в связи с этим Орлов попросил президента рассмотреть возможность изменить сроки строительства нового моста в Благовещенске, на возведение которого в федеральном бюджете предусмотрены 9 миллиардов рублей на 2021-2022 годы. Позднее в мэрии города сообщили, что поврежденный мост отремонтировали, движение по нему возможно для автомобилей массой до 25 тонн.
Основой нового автомобильного моста станут 26 опор и вантовая конструкция. Мост, построенный в 1981 году, - единственный подъезд от федеральной трассы "Амур", а также единственный выход на левый берег реки Зея. Мост капитально не ремонтировали с момента постройки.
Губернатор Амурской области Василий Орлов - РИА Новости, 1920, 04.08.2021
4 августа 2021, 12:00
Мост через Зею в Благовещенске планируют сдать в начале 2023 года
 
ОбществоАлексей ЧекунковВасилий Орлов (губернатор)Амурская областьЗея (река)
 
 
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