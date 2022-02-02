https://ria.ru/20220202/most-1770622354.html

Мост через реку Зея в Благовещенске готов более чем на 50%

Мост через реку Зея в Благовещенске готов более чем на 50% - РИА Новости, 02.02.2022

Мост через реку Зея в Благовещенске готов более чем на 50%

Техническая готовность автомобильного моста через реку Зея в Благовещенске, о которой губернатор Приамурья докладывал президенту РФ Владимиру Путину, составляет РИА Новости, 02.02.2022

2022-02-02T10:25

2022-02-02T10:25

2022-02-02T10:25

общество

алексей чекунков

василий орлов (губернатор)

амурская область

зея (река)

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БЛАГОВЕЩЕНСК, 2 фев – РИА Новости. Техническая готовность автомобильного моста через реку Зея в Благовещенске, о которой губернатор Приамурья докладывал президенту РФ Владимиру Путину, составляет более 50%, сдать объект подрядчик обещает в сентябре 2023 года.Как сообщает правительство Амурской области, во вторник на строительстве моста побывали министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков и губернатор Амурской области Василий Орлов, о ходе стройки рассказал руководитель проекта АО "БТС-МОСТ" Эдуард Давыдов."Техническая готовность более 50%... Сдача – сентябрь 2023 года. В летний период получилось некоторое настроение из-за паводка. Технологию пересмотрели. Сегодня максимальные усилия прикладываем к сооружению опор в зимний период. Пандемия не повлияла. Мы с самого начала определили порядок – люди проходят обсервацию, тестирование. На объекте заняты 800 человек, плюс силы субподрядчика", - сообщил Давыдов, его цитирует правительство Амурской области.Отмечается, что Чекункову показали, как ведётся ремонт улицы Горького в Благовещенске – главного подхода к новому мосту через Зею, в 2021 году, по данным правительства области, отремонтировали 2,2 километра улицы, работы идут по нацпроекту "Безопасные качественные дороги", в 2022 году улицу продолжат ремонтировать."В 2023 году будут комплексно отремонтировано ещё 4 участка улиц, ведущих к новому мосту, срок завершения работ – 1 сентября 2023 года", - сообщает правительство Амурской области.Глава Приамурья в конце апреля 2020 года во время совещания у президента сообщил, что на единственном мосту через реку Зея просела плита, в связи с этим Орлов попросил президента рассмотреть возможность изменить сроки строительства нового моста в Благовещенске, на возведение которого в федеральном бюджете предусмотрены 9 миллиардов рублей на 2021-2022 годы. Позднее в мэрии города сообщили, что поврежденный мост отремонтировали, движение по нему возможно для автомобилей массой до 25 тонн.Основой нового автомобильного моста станут 26 опор и вантовая конструкция. Мост, построенный в 1981 году, - единственный подъезд от федеральной трассы "Амур", а также единственный выход на левый берег реки Зея. Мост капитально не ремонтировали с момента постройки.

https://realty.ria.ru/20220118/most-1768311665.html

https://realty.ria.ru/20210804/most-1744307698.html

амурская область

зея (река)

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общество, алексей чекунков, василий орлов (губернатор), амурская область, зея (река)