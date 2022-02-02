https://ria.ru/20220202/mks-1770678415.html
Опубликован порядок запусков космонавтов к МКС до 2024 года
Опубликован порядок запусков космонавтов к МКС до 2024 года - РИА Новости, 02.02.2022
Опубликован порядок запусков космонавтов к МКС до 2024 года
Опубликован порядок полёта российских космонавтов к МКС до 2024 года, соответствующий список приводит Научно-исследовательский испытательный центр подготовки... РИА Новости, 02.02.2022
2022-02-02T14:33
2022-02-02T14:33
2022-02-02T14:35
космос - риа наука
сергей рыжиков (космонавт)
николай чуб
алексей овчинин
борисов
роскосмос
александр скворцов
александр гребенкин
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/07/1a/1742923383_578:809:2518:1900_1920x0_80_0_0_9f8e4c66c3c139efebe432813af15f5d.jpg
МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Опубликован порядок полёта российских космонавтов к МКС до 2024 года, соответствующий список приводит Научно-исследовательский испытательный центр подготовки космонавтов имени Гагарина (ЦПК).Как сообщал "Роскосмос" в январе, межведомственная комиссия утвердила экипажи МКС на 2022-2024 годы, в них впервые включены космонавты набора 2018 года: Константин Борисов, Александр Горбунов, Александр Гребёнкин, Алексей Зубрицкий, Сергей Микаев и Олег Платонов.Согласно представленным на сайте материалам, в основной экипаж 69-й долгосрочной экспедиции на МКС войдут Дмитрий Кононенко, Николай Чуб и Андрей Федяев.В состав экспедиции МКС-70 в качестве членов основного экипажа вошли Александр Скворцов, Платонов и Борисов.В экипаж экспедиции МКС-71 включены Алексей Овчинин, Микаев и Гребенкин.В экспедицию МКС-72 должны будут отправиться Сергей Рыжиков, Зубрицкий и Горбунов.
https://ria.ru/20220202/mks-1770670022.html
https://ria.ru/20220119/pyl-1768575493.html
борисов
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/07/1a/1742923383_489:489:2492:1991_1920x0_80_0_0_29f38168c5ea6d883558dd667b4021e8.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
космос - риа наука, сергей рыжиков (космонавт), николай чуб, алексей овчинин, борисов, роскосмос, александр скворцов, александр гребенкин, в мире, международная космическая станция (мкс), россия
14:33 02.02.2022 (обновлено: 14:35 02.02.2022)
Опубликован порядок запусков космонавтов к МКС до 2024 года
Центр подготовки космонавтов опубликовал порядок запусков к МКС до 2024 года