https://ria.ru/20220202/mks-1770678415.html

Опубликован порядок запусков космонавтов к МКС до 2024 года

Опубликован порядок запусков космонавтов к МКС до 2024 года - РИА Новости, 02.02.2022

Опубликован порядок запусков космонавтов к МКС до 2024 года

Опубликован порядок полёта российских космонавтов к МКС до 2024 года, соответствующий список приводит Научно-исследовательский испытательный центр подготовки... РИА Новости, 02.02.2022

2022-02-02T14:33

2022-02-02T14:33

2022-02-02T14:35

космос - риа наука

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николай чуб

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роскосмос

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МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Опубликован порядок полёта российских космонавтов к МКС до 2024 года, соответствующий список приводит Научно-исследовательский испытательный центр подготовки космонавтов имени Гагарина (ЦПК).Как сообщал "Роскосмос" в январе, межведомственная комиссия утвердила экипажи МКС на 2022-2024 годы, в них впервые включены космонавты набора 2018 года: Константин Борисов, Александр Горбунов, Александр Гребёнкин, Алексей Зубрицкий, Сергей Микаев и Олег Платонов.Согласно представленным на сайте материалам, в основной экипаж 69-й долгосрочной экспедиции на МКС войдут Дмитрий Кононенко, Николай Чуб и Андрей Федяев.В состав экспедиции МКС-70 в качестве членов основного экипажа вошли Александр Скворцов, Платонов и Борисов.В экипаж экспедиции МКС-71 включены Алексей Овчинин, Микаев и Гребенкин.В экспедицию МКС-72 должны будут отправиться Сергей Рыжиков, Зубрицкий и Горбунов.

https://ria.ru/20220202/mks-1770670022.html

https://ria.ru/20220119/pyl-1768575493.html

борисов

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космос - риа наука, сергей рыжиков (космонавт), николай чуб, алексей овчинин, борисов, роскосмос, александр скворцов, александр гребенкин, в мире, международная космическая станция (мкс), россия