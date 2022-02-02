https://ria.ru/20220202/mks-1770670022.html

Высоту орбиты МКС скорректируют

Высоту орбиты МКС скорректируют - РИА Новости, 02.02.2022

Высоту орбиты МКС скорректируют

Коррекция орбиты Международной космической станции планируется 6 февраля, грузовой корабль "Прогресс" поднимет станцию над Землей на 400 метров, сообщили... РИА Новости, 02.02.2022

2022-02-02T14:04

2022-02-02T14:04

2022-02-02T14:22

космос - риа наука

антон шкаплеров

томас маршберн

петр дубров

наса

международная космическая станция (мкс)

центр управления полетами

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МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Коррекция орбиты Международной космической станции планируется 6 февраля, грузовой корабль "Прогресс" поднимет станцию над Землей на 400 метров, сообщили журналистам в пресс-службе "Роскосмоса"."Плановая коррекция высоты орбиты Международной космической станции намечается 6 февраля 2022 года с целью формирования баллистических условий перед выведением на орбиту пилотируемого корабля "Союз МС-21" (18 марта) и посадкой "Союза МС-19" (30 марта)", - говорится в релизе.Отмечается, что, согласно предварительным данным службы баллистико-навигационного обеспечения Центра управления полётами ЦНИИмаша, команда на включение двигателей грузового корабля "Прогресс МС-18" будет выдана в 12.30 мск."Ожидается, что они проработают 109,4 секунды и выдадут импульс 0,2 м/с. Планируется, что после проведения корректирующего манёвра средняя высота орбиты станции увеличится на 400 метров – до высоты 417,6 км", - уточнили в пресс-службе.За всё время полета МКС осуществлены 314 коррекций высоты её орбиты, в том числе 165 – с помощью двигателей грузовых кораблей "Прогресс".Предыдущая коррекция орбиты МКС прошла 12 января. Тогда высоту орбиты повысили на 1,2 километра для создания баллистических условий в преддверии полета "Союза МС-21" и возвращения "Союза МС-19".На корабле "Союз МС-21" на станцию впервые прибудет полностью российский экипаж. Он примечателен еще и тем, что все три космонавта – Олег Артемьев, Денис Матвеев и Сергей Корсаков - выпускники МГТУ имени Баумана. Как рассказывал гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин, в честь этого полет назвали "Бауманским стартом", а сам корабль получил имя "Королёв". Ракету украсят гербом университета. Его студенты, обучающиеся по целевому набору в предприятия ракетно-космической отрасли, могут принять участие в конкурсе и выиграть поездку на космодром и посмотреть на пуск.Сейчас на борту МКС работают космонавты "Роскосмоса" Антон Шкаплеров (командир станции) и Петр Дубров, а также астронавты НАСА Марк Ванде Хай, Раджа Чари, Томас Маршбёрн, Кейла Бэррон и астронавт Европейского космического агентства Маттиас Маурер."Союз МС-19" вернет на Землю Шкаплерова, Дуброва и Ванде Хая.

https://ria.ru/20220104/kosmos-1766538147.html

https://ria.ru/20211230/seledka-1766132679.html

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космос - риа наука, антон шкаплеров, томас маршберн, петр дубров, наса, международная космическая станция (мкс), центр управления полетами