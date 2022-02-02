18:46 02.02.2022 (обновлено: 22:44 02.02.2022)
В Чечне на митинг против семьи Янгулбаевых вышли более 400 тысяч человек
В Чечне более 400 тысяч человек вышли на митинг против Янгулбаевых
© РИА НовостиУчастники митинга в Грозном. Кадр из видео
© РИА Новости
ГРОЗНЫЙ, 2 фев — РИА Новости. На несанкционированный митинг в Грозном за привлечение к ответственности семьи экс-судьи Янгулбаева собрались более 400 тысяч человек, заявил министр Чечни по национальной политике, внешним связям, печати и информации Ахмед Дудаев.
Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров опубликовал расследование, из которого следует, что братья Ибрагим и Байсангур Янгулбаевы, сыновья судьи в отставке Верховного суда Чечни Сайди Янгулбаева, уехали в Европу, где в начале 2020 года создали радикальный Telegram-канал. Сам Кадыров обвинил семью Янгулбаевых в том, что они "призывают к терроризму и экстремизму, поддерживают его", "планируют принять участие в организации целой сети".
"На митинге собралось более 400 тысяч человек, это только мужская половина. Этот митинг проводился чеченской общественностью, жителями республики несанкционированно, в нем принимали участие уважаемые религиозные деятели, старейшины, там принимали участие учителя, доктора, спортсмены, представители искусства, Академии наук. <...> Вся республика принимала участие", — сказал Дудаев журналистам.
В конце митинга председатель Общественной палаты Чечни Исмаил Денильханов зачитал коллективное обращение участников митинга к президенту России.
Ранее адвокат Наталья Добронравова заявила РИА Новости, что 20 января неизвестные, представившиеся оперативниками, увезли на допрос Зарему Мусаеву — жену Сайди Янгулбаева, живущего в Нижнем Новгороде. Собеседница агентства рассказала, что ее вызвали для юридической помощи, около подъезда были люди в штатском и масках, они предъявили постановление о приводе Мусаевой как свидетеля по делу о мошенничестве, которое расследует МВД Чечни, "стали силой выволакивать ее из квартиры, женщина потеряла сознание, и ее волоком спустили с лестницы".
Кадыров заявил, что действия полицейских из республики, работавших в Нижнем Новгороде, были согласованы и проводились в соответствии с законодательством России. По его словам, "Янгулбаевым <…> трижды отправляли повестку". Как отмечал глава Чечни, доставленная в Грозный Мусаева напала на сотрудника полиции и чуть не лишила его глаза, заработав себе "на реальный срок заключения". Позднее экс-судья с дочерью уехали из страны. Его супругу арестовали до 1 апреля, ей предъявили обвинение по статье о нападении на сотрудника правопорядка, заявили РИА Новости в районном суде в Грозном.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подчеркивал, что особого статуса у чеченских силовиков "нет и быть не может", а "если речь идет о похищении кем бы то ни было человека", то необходимо подать заявление в правоохранительные органы, "и полиция начинает действовать".