https://ria.ru/20220202/miting-1770734714.html

В Чечне на митинг против семьи Янгулбаевых вышли более 400 тысяч человек

В Чечне на митинг против семьи Янгулбаевых вышли более 400 тысяч человек - РИА Новости, 02.02.2022

В Чечне на митинг против семьи Янгулбаевых вышли более 400 тысяч человек

На несанкционированный митинг в Грозном за привлечение к ответственности семьи экс-судьи Янгулбаева собрались более 400 тысяч человек, заявил министр Чечни по... РИА Новости, 02.02.2022

2022-02-02T18:46

2022-02-02T18:46

2022-02-02T22:44

дмитрий песков

рамзан кадыров

россия

нижний новгород

грозный

telegram (приложение)

чеченская республика (чечня)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/02/1770743519_14:0:2531:1416_1920x0_80_0_0_9ef3f1457c6fd96466b051f36f7a0396.jpg

ГРОЗНЫЙ, 2 фев — РИА Новости. На несанкционированный митинг в Грозном за привлечение к ответственности семьи экс-судьи Янгулбаева собрались более 400 тысяч человек, заявил министр Чечни по национальной политике, внешним связям, печати и информации Ахмед Дудаев.Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров опубликовал расследование, из которого следует, что братья Ибрагим и Байсангур Янгулбаевы, сыновья судьи в отставке Верховного суда Чечни Сайди Янгулбаева, уехали в Европу, где в начале 2020 года создали радикальный Telegram-канал. Сам Кадыров обвинил семью Янгулбаевых в том, что они "призывают к терроризму и экстремизму, поддерживают его", "планируют принять участие в организации целой сети"."На митинге собралось более 400 тысяч человек, это только мужская половина. Этот митинг проводился чеченской общественностью, жителями республики несанкционированно, в нем принимали участие уважаемые религиозные деятели, старейшины, там принимали участие учителя, доктора, спортсмены, представители искусства, Академии наук. <...> Вся республика принимала участие", — сказал Дудаев журналистам. В конце митинга председатель Общественной палаты Чечни Исмаил Денильханов зачитал коллективное обращение участников митинга к президенту России.Ранее адвокат Наталья Добронравова заявила РИА Новости, что 20 января неизвестные, представившиеся оперативниками, увезли на допрос Зарему Мусаеву — жену Сайди Янгулбаева, живущего в Нижнем Новгороде. Собеседница агентства рассказала, что ее вызвали для юридической помощи, около подъезда были люди в штатском и масках, они предъявили постановление о приводе Мусаевой как свидетеля по делу о мошенничестве, которое расследует МВД Чечни, "стали силой выволакивать ее из квартиры, женщина потеряла сознание, и ее волоком спустили с лестницы".Кадыров заявил, что действия полицейских из республики, работавших в Нижнем Новгороде, были согласованы и проводились в соответствии с законодательством России. По его словам, "Янгулбаевым <…> трижды отправляли повестку". Как отмечал глава Чечни, доставленная в Грозный Мусаева напала на сотрудника полиции и чуть не лишила его глаза, заработав себе "на реальный срок заключения". Позднее экс-судья с дочерью уехали из страны. Его супругу арестовали до 1 апреля, ей предъявили обвинение по статье о нападении на сотрудника правопорядка, заявили РИА Новости в районном суде в Грозном.Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подчеркивал, что особого статуса у чеченских силовиков "нет и быть не может", а "если речь идет о похищении кем бы то ни было человека", то необходимо подать заявление в правоохранительные органы, "и полиция начинает действовать".

https://ria.ru/20220202/delimkhanov-1770706740.html

https://ria.ru/20220202/chechnya-1770659720.html

https://ria.ru/20220201/yangulbaevye-1770580040.html

россия

нижний новгород

грозный

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

дмитрий песков, рамзан кадыров, россия, нижний новгород, грозный, telegram (приложение), чеченская республика (чечня)