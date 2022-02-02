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Минздрав разрешил проведение клинических исследований препарата "МИР 19"

Минздрав разрешил проведение клинических исследований препарата "МИР 19" - РИА Новости, 02.02.2022

Минздрав разрешил проведение клинических исследований препарата "МИР 19"

Минздрав России разрешил Федеральному медико-биологическому агентству проведение клинических исследований препарата от коронавируса "МИР 19", следует из данных... РИА Новости, 02.02.2022

2022-02-02T18:14

2022-02-02T18:14

2022-02-02T18:38

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МОСКВА, 2 фев – РИА Новости. Минздрав России разрешил Федеральному медико-биологическому агентству проведение клинических исследований препарата от коронавируса "МИР 19", следует из данных реестра разрешений на проведение клинических исследований.В конце декабря "МИР 19" был зарегистрирован и включен во Временные методические рекомендации Минздрава России для применения в условиях стационара. Пресс-служба ФМБА ранее сообщала, что агентство подало заявление на получение разрешения применения препарата в амбулаторных условиях."Оценка эффективности препарата МИР 19 при ингаляционном пути введения в терапии инфекции, вызванной вирусом SARS-CoV-2 (COVID-19)", - говорится в документе.

https://ria.ru/20211129/shtamm-1761346074.html

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