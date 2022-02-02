Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20220202/mir-1770728251.html
Минздрав разрешил проведение клинических исследований препарата "МИР 19"
Минздрав разрешил проведение клинических исследований препарата "МИР 19" - РИА Новости, 02.02.2022
Минздрав разрешил проведение клинических исследований препарата "МИР 19"
Минздрав России разрешил Федеральному медико-биологическому агентству проведение клинических исследований препарата от коронавируса "МИР 19", следует из данных... РИА Новости, 02.02.2022
2022-02-02T18:14
2022-02-02T18:38
распространение коронавируса
федеральное медико-биологическое агентство (фмба россии)
общество
здоровье - общество
россия
мир-19 (препарат для лечения covid-19)
омикрон-штамм коронавируса
коронавирус в россии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/17/1765050326_0:101:1000:664_1920x0_80_0_0_2ed4b023f302c187bfa1d8fd7ae03946.jpg
МОСКВА, 2 фев – РИА Новости. Минздрав России разрешил Федеральному медико-биологическому агентству проведение клинических исследований препарата от коронавируса "МИР 19", следует из данных реестра разрешений на проведение клинических исследований.В конце декабря "МИР 19" был зарегистрирован и включен во Временные методические рекомендации Минздрава России для применения в условиях стационара. Пресс-служба ФМБА ранее сообщала, что агентство подало заявление на получение разрешения применения препарата в амбулаторных условиях."Оценка эффективности препарата МИР 19 при ингаляционном пути введения в терапии инфекции, вызванной вирусом SARS-CoV-2 (COVID-19)", - говорится в документе.
https://ria.ru/20211129/shtamm-1761346074.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/17/1765050326_61:0:946:664_1920x0_80_0_0_b7a94af3279cdcdd22c7a4f3a5a7af3d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
федеральное медико-биологическое агентство (фмба россии), общество, здоровье - общество, россия, мир-19 (препарат для лечения covid-19), омикрон-штамм коронавируса, коронавирус в россии, коронавирус covid-19
18:14 02.02.2022 (обновлено: 18:38 02.02.2022)
 
Минздрав разрешил проведение клинических исследований препарата "МИР 19"

Минздрав разрешил ФМБА проведение клинических исследований препарата "МИР 19"

© РИА Новости / Пресс-служба ФМБА России / Перейти в фотобанкПрепарат для лечения COVID-19 "МИР 19"
Препарат для лечения COVID-19 МИР 19 - РИА Новости, 1920, 02.02.2022
© РИА Новости / Пресс-служба ФМБА России
Перейти в фотобанк
Препарат для лечения COVID-19 "МИР 19"
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 фев – РИА Новости. Минздрав России разрешил Федеральному медико-биологическому агентству проведение клинических исследований препарата от коронавируса "МИР 19", следует из данных реестра разрешений на проведение клинических исследований.
В конце декабря "МИР 19" был зарегистрирован и включен во Временные методические рекомендации Минздрава России для применения в условиях стационара. Пресс-служба ФМБА ранее сообщала, что агентство подало заявление на получение разрешения применения препарата в амбулаторных условиях.
"Оценка эффективности препарата МИР 19 при ингаляционном пути введения в терапии инфекции, вызванной вирусом SARS-CoV-2 (COVID-19)", - говорится в документе.
Руководитель Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) Вероника Скворцова на ПМЭФ-2021 - РИА Новости, 1920, 29.11.2021
29 ноября 2021, 20:41Распространение коронавируса
Скворцова заявила, что препарат "Мир-19" будет эффективен против "омикрона"
 
Распространение коронавирусаФедеральное медико-биологическое агентство (ФМБА России)ОбществоЗдоровье - ОбществоРоссияМИР-19 (препарат для лечения COVID-19)Омикрон-штамм коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала