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Минздрав разрешил проведение клинических исследований препарата "МИР 19"
Минздрав разрешил проведение клинических исследований препарата "МИР 19" - РИА Новости, 02.02.2022
Минздрав разрешил проведение клинических исследований препарата "МИР 19"
Минздрав России разрешил Федеральному медико-биологическому агентству проведение клинических исследований препарата от коронавируса "МИР 19", следует из данных... РИА Новости, 02.02.2022
2022-02-02T18:14
2022-02-02T18:14
2022-02-02T18:38
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МОСКВА, 2 фев – РИА Новости. Минздрав России разрешил Федеральному медико-биологическому агентству проведение клинических исследований препарата от коронавируса "МИР 19", следует из данных реестра разрешений на проведение клинических исследований.В конце декабря "МИР 19" был зарегистрирован и включен во Временные методические рекомендации Минздрава России для применения в условиях стационара. Пресс-служба ФМБА ранее сообщала, что агентство подало заявление на получение разрешения применения препарата в амбулаторных условиях."Оценка эффективности препарата МИР 19 при ингаляционном пути введения в терапии инфекции, вызванной вирусом SARS-CoV-2 (COVID-19)", - говорится в документе.
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федеральное медико-биологическое агентство (фмба россии), общество, здоровье - общество, россия, мир-19 (препарат для лечения covid-19), омикрон-штамм коронавируса, коронавирус в россии, коронавирус covid-19
18:14 02.02.2022 (обновлено: 18:38 02.02.2022)
Минздрав разрешил проведение клинических исследований препарата "МИР 19"
Минздрав разрешил ФМБА проведение клинических исследований препарата "МИР 19"