https://ria.ru/20220202/krym-1770693983.html

В Совфеде призвали снять с повестки вопрос российских войск в Крыму

В Совфеде призвали снять с повестки вопрос российских войск в Крыму - РИА Новости, 02.02.2022

В Совфеде призвали снять с повестки вопрос российских войск в Крыму

Содержащееся в опубликованных в СМИ документах требование США и НАТО о выводе российских войск из ряда регионов, в том числе из Крыма, не может быть предметом... РИА Новости, 02.02.2022

2022-02-02T16:05

2022-02-02T16:05

2022-02-02T16:05

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нато

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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 фев - РИА Новости. Содержащееся в опубликованных в СМИ документах требование США и НАТО о выводе российских войск из ряда регионов, в том числе из Крыма, не может быть предметом переговоров по вопросу глобальной безопасности, сказала РИА Новости сенатор от Севастополя Екатерина Алтабаева.Ранее в западной прессе появился полный текст ответов США и НАТО по инициативам России. В документах отмечается, что США готовы обсудить с РФ взаимные обязательства по ограничению развертывания наступательных ракетных систем и сил на Украине. При этом Вашингтон готов начать диалог о контроле над вооружениями в ответ на вывод войск и миротворцев из Крыма, Приднестровья, Южной Осетии и Абхазии."Реалии сегодняшнего дня закреплены в основном законе РФ - Конституции России - всем серьезным политикам нужно учитывать: Крым и Севастополь - неотъемлемая часть Российской Федерации. В каком количестве, какие войска будут расположены в этих двух субъектах - это сугубо внутреннее дело России и не должно обсуждаться с "партнерами". Этот вопрос вообще должен быть выведен за скобки", - сказала Алтабаева.Стороны, участвующие в переговорах, должны быть реалистами, считает сенатор. Только такой подход позволит снизить градус напряженности, добавила Алтабаева."Мы видим, что США и страны НАТО решают своим внутренние политические вопросы за счет нагнетания международной обстановки и на границах России… Для того, чтобы России обеспечить свою безопасность, нам надо быть на голову выше в вопросах обеспечения военного потенциала и безопасности, что, безусловно, сделано", - добавила собеседник агентства.

https://ria.ru/20220123/kiva-1769129011.html

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республика крым

севастополь

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в мире, россия, нато, республика крым, совет федерации рф, екатерина алтабаева, севастополь, сша