Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220202/krym-1770693983.html
В Совфеде призвали снять с повестки вопрос российских войск в Крыму
В Совфеде призвали снять с повестки вопрос российских войск в Крыму - РИА Новости, 02.02.2022
В Совфеде призвали снять с повестки вопрос российских войск в Крыму
Содержащееся в опубликованных в СМИ документах требование США и НАТО о выводе российских войск из ряда регионов, в том числе из Крыма, не может быть предметом... РИА Новости, 02.02.2022
2022-02-02T16:05
2022-02-02T16:05
в мире
россия
нато
республика крым
совет федерации рф
екатерина алтабаева
севастополь
сша
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/16/1729497028_0:241:2425:1605_1920x0_80_0_0_e7c433735428f4e7c87a0141a2620739.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 фев - РИА Новости. Содержащееся в опубликованных в СМИ документах требование США и НАТО о выводе российских войск из ряда регионов, в том числе из Крыма, не может быть предметом переговоров по вопросу глобальной безопасности, сказала РИА Новости сенатор от Севастополя Екатерина Алтабаева.Ранее в западной прессе появился полный текст ответов США и НАТО по инициативам России. В документах отмечается, что США готовы обсудить с РФ взаимные обязательства по ограничению развертывания наступательных ракетных систем и сил на Украине. При этом Вашингтон готов начать диалог о контроле над вооружениями в ответ на вывод войск и миротворцев из Крыма, Приднестровья, Южной Осетии и Абхазии."Реалии сегодняшнего дня закреплены в основном законе РФ - Конституции России - всем серьезным политикам нужно учитывать: Крым и Севастополь - неотъемлемая часть Российской Федерации. В каком количестве, какие войска будут расположены в этих двух субъектах - это сугубо внутреннее дело России и не должно обсуждаться с "партнерами". Этот вопрос вообще должен быть выведен за скобки", - сказала Алтабаева.Стороны, участвующие в переговорах, должны быть реалистами, считает сенатор. Только такой подход позволит снизить градус напряженности, добавила Алтабаева."Мы видим, что США и страны НАТО решают своим внутренние политические вопросы за счет нагнетания международной обстановки и на границах России… Для того, чтобы России обеспечить свою безопасность, нам надо быть на голову выше в вопросах обеспечения военного потенциала и безопасности, что, безусловно, сделано", - добавила собеседник агентства.
https://ria.ru/20220123/kiva-1769129011.html
россия
республика крым
севастополь
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/16/1729497028_0:0:2141:1605_1920x0_80_0_0_10641cbe5f0c95e464a126d06fd026b4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, нато, республика крым, совет федерации рф, екатерина алтабаева, севастополь, сша
16:05 02.02.2022
 
В Совфеде призвали снять с повестки вопрос российских войск в Крыму

Сенатор Алтабаева: вопрос российских войск в Крыму должен быть выведен за скобки

© Фото : Министерство обороны РФ / Перейти в фотобанкВоеннослужащие во время масштабных учений войск Южного военного округа и ВДВ на полигоне "Опук" в Крыму
Военнослужащие во время масштабных учений войск Южного военного округа и ВДВ на полигоне Опук в Крыму - РИА Новости, 1920, 02.02.2022
© Фото : Министерство обороны РФ
Перейти в фотобанк
Военнослужащие во время масштабных учений войск Южного военного округа и ВДВ на полигоне "Опук" в Крыму
Читать ria.ru в
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 фев - РИА Новости. Содержащееся в опубликованных в СМИ документах требование США и НАТО о выводе российских войск из ряда регионов, в том числе из Крыма, не может быть предметом переговоров по вопросу глобальной безопасности, сказала РИА Новости сенатор от Севастополя Екатерина Алтабаева.
Ранее в западной прессе появился полный текст ответов США и НАТО по инициативам России. В документах отмечается, что США готовы обсудить с РФ взаимные обязательства по ограничению развертывания наступательных ракетных систем и сил на Украине. При этом Вашингтон готов начать диалог о контроле над вооружениями в ответ на вывод войск и миротворцев из Крыма, Приднестровья, Южной Осетии и Абхазии.
Депутаты на заседании Верховной рады Украины в Киеве - РИА Новости, 1920, 23.01.2022
23 января, 13:43
В Раде заявили о невозможности возврата Крыма и вступления Украины в НАТО
"Реалии сегодняшнего дня закреплены в основном законе РФ - Конституции России - всем серьезным политикам нужно учитывать: Крым и Севастополь - неотъемлемая часть Российской Федерации. В каком количестве, какие войска будут расположены в этих двух субъектах - это сугубо внутреннее дело России и не должно обсуждаться с "партнерами". Этот вопрос вообще должен быть выведен за скобки", - сказала Алтабаева.
Стороны, участвующие в переговорах, должны быть реалистами, считает сенатор. Только такой подход позволит снизить градус напряженности, добавила Алтабаева.
"Мы видим, что США и страны НАТО решают своим внутренние политические вопросы за счет нагнетания международной обстановки и на границах России… Для того, чтобы России обеспечить свою безопасность, нам надо быть на голову выше в вопросах обеспечения военного потенциала и безопасности, что, безусловно, сделано", - добавила собеседник агентства.
Проект договора о гарантиях безопасности между Россией и СШАПроект договора о гарантиях безопасности между Россией и США
Инфографика
 
В миреРоссияНАТОРеспублика КрымСовет Федерации РФЕкатерина АлтабаеваСевастопольСША
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала