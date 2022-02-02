В Совфеде призвали снять с повестки вопрос российских войск в Крыму
Сенатор Алтабаева: вопрос российских войск в Крыму должен быть выведен за скобки
© Фото : Министерство обороны РФ / Перейти в фотобанкВоеннослужащие во время масштабных учений войск Южного военного округа и ВДВ на полигоне "Опук" в Крыму
© Фото : Министерство обороны РФ
Военнослужащие во время масштабных учений войск Южного военного округа и ВДВ на полигоне "Опук" в Крыму
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 фев - РИА Новости. Содержащееся в опубликованных в СМИ документах требование США и НАТО о выводе российских войск из ряда регионов, в том числе из Крыма, не может быть предметом переговоров по вопросу глобальной безопасности, сказала РИА Новости сенатор от Севастополя Екатерина Алтабаева.
Ранее в западной прессе появился полный текст ответов США и НАТО по инициативам России. В документах отмечается, что США готовы обсудить с РФ взаимные обязательства по ограничению развертывания наступательных ракетных систем и сил на Украине. При этом Вашингтон готов начать диалог о контроле над вооружениями в ответ на вывод войск и миротворцев из Крыма, Приднестровья, Южной Осетии и Абхазии.
"Реалии сегодняшнего дня закреплены в основном законе РФ - Конституции России - всем серьезным политикам нужно учитывать: Крым и Севастополь - неотъемлемая часть Российской Федерации. В каком количестве, какие войска будут расположены в этих двух субъектах - это сугубо внутреннее дело России и не должно обсуждаться с "партнерами". Этот вопрос вообще должен быть выведен за скобки", - сказала Алтабаева.
Стороны, участвующие в переговорах, должны быть реалистами, считает сенатор. Только такой подход позволит снизить градус напряженности, добавила Алтабаева.
"Мы видим, что США и страны НАТО решают своим внутренние политические вопросы за счет нагнетания международной обстановки и на границах России… Для того, чтобы России обеспечить свою безопасность, нам надо быть на голову выше в вопросах обеспечения военного потенциала и безопасности, что, безусловно, сделано", - добавила собеседник агентства.
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